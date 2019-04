LiSAが昨年夏から開催した8カ月17都市22公演におよぶアジアツアーに完全密着したライブ&ドキュメント映像品『LiVE is Smile Always ~ASiA TOUR 2018~[eN+ core]LiVE & DOCUMENT」に特別収録される「Believe in ourselves」のミュージッククリップのフルサイズ配信&YouTubeでの試聴が公開された。

ベストアルバム『LiSA BEST -Day-』『LiSA BEST -Way-』を引っ提げて開催された、6万人を動員したアジアツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[eN]」(2018年6月~8月)と、2万7千人を動員した全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[core]」(2018年10月~2019年1月)に密着した、LiSA初となる、ライブ&ドキュメンタリー映像。

本ミュージッククリップにはライブツアーの模様やアジアでのロケの様子がたっぷりと詰め込まれており、“Live(ライブ)”と“Life(ライフ)”と“Laugh(笑顔)”で彩られたLiSAワールドを存分に堪能できる。

●LiSA「Believe in ourselves」MUSiC CLiP