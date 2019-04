初回仕様限定盤のジャケットイメージ

LiSAが昨年夏から開催した8カ月17都市22公演におよぶアジアツアーに完全密着したライブ&ドキュメント映像品『LiVE is Smile Always ~ASiA TOUR 2018~[eN+ core]LiVE & DOCUMENT」の商品の詳細・ジャケット画像などの情報が公開された。

ベストアルバム『LiSA BEST -Day-』『LiSA BEST -Way-』を引っ提げて開催された、6万人を動員したアジアツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[eN]」(2018年6月~8月)と、2万7千人を動員した全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[core]」(2018年10月~2019年1月)に密着した、LiSA初となる、ライブ&ドキュメンタリー映像となる本作には、ライブの模様&アジアでのロケを敢行した「Believe in ourselves」のミュージックビデオも特別収録されている。

特製BOX仕様の完全数量生産限定盤には、100ページの超豪華上製本フォトブック&特製「eN結び手ぬぐい」、さらに、熱いライブの記憶がよみがえる14曲入りのライブ音源CDも同梱され、その重量は800グラムを超える、大満足の超ボリュームとなっている。各詳細は公式サイトにて。