Jクラブユースと高校サッカー強豪校が対戦する「高円宮杯プレミアリーグ」。30日20時からスカサカ!(CS800／Ch.580／スカパー！サッカーオンデマンド)で放送される『フレッシュ!』では、第16節のダイジェストのほか、コーナー企画を通して同リーグの魅力を伝える。

「高円宮杯プレミアリーグ」は、出場20チームを「EAST」「WEST」で10チームずつに分け、ホーム＆アウェイ方式の総当たり戦(18試合)を実施。「EAST」「WEST」の優勝チームはファイナル出場権を獲得し、今大会の決勝戦は12月15日に埼玉スタジアム2002で開催される。

チームにスポットを当てる「ボク達は今」では、青森山田高校に潜入取材。クラブユースのOBが高円宮杯を振り返るコーナー「あのころのボク達は」では、小川諒也選手がユース時代の思い出を語る。小川選手は、流通経済大学付属柏高等学校出身で現在はFC東京に所属する左サイドバック。

「高校生年代において、一番レベルが高い試合だった」と同リーグを振り返る小川選手。鹿島アントラーズユース時代の鈴木優磨(現・鹿島アントラーズ)との思い出のほか、流通経済大学付属柏高等学校時代に本田裕一郎監督からの教え「自分の武器を作れ」がきっかけで猛練習を重ね、自身の特長を見出すことができたという。