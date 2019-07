「GINZA SIX」は8月1日~9月2日、屋上庭園「GINZA SIX ガーデン」にてチームラボによるデジタルアート作品「チームラボ: 呼応する木々 in GINZA SIX GARDEN」を展示する。都内初開催となる同作品は、人々の存在によって変化する光と音のデジタルアート空間を銀座のど真ん中で展開する。

「呼応する木々 in GINZA SIX GARDEN/チームラボ」

チームラボは「Digitized Nature」をテーマに、非物質的であるデジタルアートによって、"自然が自然のままアートになる"プロジェクトを展開している。今回、地上約56mに位置する屋上庭園が会場となり、銀座の夜の街並みを背景に作品を楽しめる。

「チームラボ: 呼応する木々 in GINZA SIX GARDEN」は、屋上庭園の木々がライトアップされて光り輝き、それぞれの木々の光はゆっくりと呼吸するかのように強く輝いたり消えたりする。木々の光は鑑賞者が近くを通ると光の色を変化させ、色特有の音色を響かせ、両隣の木に伝播させる。木の光は同じように音色を響かせながら、次々に隣の木に伝播させ、連続していく。光が押し寄せてくれば、その先に人がいることを意味しており、人々は同じ空間にいる他者の存在を意識することができる。

作品の展示期間は8月1日~9月2日(8月27日はショップ&レストラン休業)で、時間は日没から23時まで、入場料は無料となる。