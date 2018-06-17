光文社主催のミスコン「ミスFLASH2019」選考オーディション記者発表会が16日、都内で行われ、候補者41人がお披露目された。

過去に辰巳奈都子や階戸瑠李、葉加瀬マイらを人気グラドルを輩出しているグラビアアイドルの登竜門的なミスコンテスト「ミスFLASH」。13年目を迎える今年は多くの応募者から書類・面接選考、カメラテストを経て50人を選出。6月18日からスタートする予選1stステージのサバイバルバトルから激しいバトルが繰り広げられる。

この日は選ばれた50人のうち、41人の応募者が報道陣を前にして水着姿を披露。現役レースクイーンでもある沙倉しずかは「ミスFLASHでレースクイーンといえば川崎あやさん。川崎あやさんに続くように頑張ります」とやる気を見せれば、最年少(16歳)の高杉沙耶は「グラビアは初めてですが、ミスFLASHを機に頑張っていきたいと思います。普段はパステル☆ジョーカーというアイドルグループで活動し、リーダーとして頑張っています。ミスFLASHで知名度を上げて、全国の皆さんに知ってもらえれば嬉しいですね」とアピールした。普段は都内のマッサージ店に勤務している水原乙は、今年から念願のグラビア活動をスタート。「私はフレッシュさや可愛いさではなく、エロさをアピールしていきたいです。壇蜜さんのようなエロスの世界を見せていければ」と他の候補者とは差別化を図っているようで「何かになるためのきっかけではなく、グラビア一本になりたいと思って応募しました。他の応募者よりは気持ちでは負けません」と自信を見せた。

現在23歳の山岸奈津美は、元NMB48の1期生。「今までグラビアはしたことがなかったので水着に抵抗はあったんですが、これを機に新しいことにチャレンジできればと思っています」と決意を新たにして「将来的には写真集を出したいです。それとこれを機に音楽活動もできればと思っています」と今後の目標を。続けて「手脚の長さには自信があります。それと負けず嫌いなので、根性は誰にも負けません」と意気込んでいた。

本選に進む50人は次の通り。ayana、ラク、飯塚彩夏、星那美月、赤木ゆう、阿南萌花、菅原彩理沙、大森天乃、神崎アンナ、新奈かれん、高杉沙那、扇谷遥歌、月元しょうこ、桃山美緒、川島愛理沙、ARISSA、街乃あかり、沖名瑠美、岡純菜、星沙弓、依田眞虹、真白真珠、田中舞、嘉久美鈴、なまえちゃん、山岸奈津美、穂坂ゆき、松嶋雛乃、泉見優羽、開坂映美、桐島はる、古河茉莉、倉咲奈央、天月ミク、斎藤りさ、多白春花、沙倉しずか、成田まい、江藤菜摘、結城亜美、桜井みき、水萌みず、春野愛理、水原乙、彩瀬まこと、ShinShin、伊藤杏夏、奥村茉実、池尻愛梨、飯塚仁美。(この日はayana、星那美月、岡純菜、星沙弓、泉見優羽、倉咲奈央、天月ミク、多白春花、飯塚仁美が欠席)。上記50人が予選1stステージ サバイバルバトル(6月18日～7月8日)に臨み、30人を選出。選ばれた30人がセミファイナルステージ(7月18日～8月15日)に挑んで10人が選ばれ、それ以外の20人が敗者復活戦となるチャレンジバトル(8月29日～9月3日)に臨んで上位5人が復活。合計15人がファイナルステージ(9月4日～10月2日)に進出する。グランプリは来年1月に発表予定。