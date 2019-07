丸井グループと東宝は10月30日、「ゴジラ・ストア Tokyo」を「新宿マルイ アネックス」(東京都新宿区)1階にオープンした。

「ゴジラ・ストア Tokyo オリジナルショッパー」(先着)

同店は、世界で初めてとなる公式のゴジラグッズショップ常設店。昨年より、「新宿マルイ アネックス」「なんばマルイ」(大阪府大阪市)などで、期間限定の「ゴジラ・ストア」も開催しており、多くの来店者で賑わったという。両社ではかねてより常設店オープンを目指し準備をしており、今回ついに念願がかなったとのこと。

同店限定商品は、全6酒類。「ゴジラ・ストアTシャツ」(税込3,000円)や、「ゴジラ・ストア マグカップ」(税込1,500円)、「ビニール傘」(税込2,000円)などを販売する。

オープン記念キャンペーンとして、税込3,000円以上の購入者には、先着で「ゴジラ・ストアTokyoオリジナルショッパー」をプレゼント。さらに、税込5,000円以上購入すると、先着で、「オリジナルB2ポスター(全2種)」がもらえる。

「ゴジラ・ストア Tokyo オープン記念メダル」(税込1,500円) 「ビニール傘」(税込2,000円) 「田島光二アート クリアファイル」(税込450円)/「ポストカード」(税込190円)

TM&(C)TOHO CO., LTD.

(C)2017 TOHO CO., LTD.