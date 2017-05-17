歌手のケイティ・ペリーが14日、ニューアルバム『ウィットネス』を6月9日にリリースすることを発表した。同アルバムを引っさげた全米ツアーも来月から行う予定だという。

ケイティ・ペリー(C)BANG Media International

ケイティはツイッターで「アルバム『ウィットネス』！ツアー！すべてがやってくるわよ！」と告知。SNSのプロフィール写真をアルバムやツアーにちなんだビジュアルに変更しているほか、ニューヨークのタイムズ・スクエアには楽曲『ウィットネス』が流れるなかで同じ画像が映し出されたようだ。

そんなケイティは先日、自身にとって宿敵にあたるテイラー・スウィフトと1年3カ月にわたって交際していたカルヴィン・ハリスの新作アルバム『ファンク・ウェイブ・バウンスVol 1』にフィーチャーしていることが明らかになっていた。テイラーとケイティの不仲は、2012年にテイラーが自身の「レッド・ツアー」のバックダンサー3人をケイティのツアーに取られたと主張したことが発端になったといわれている。

