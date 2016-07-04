京王電鉄はこのほど、京王多摩センター駅の「サンリオ」装飾が間もなく完成すると発表した。同駅が最寄り駅となるサンリオピューロランドとのコラボレーション企画として取り組んできたもので、装飾を通してサンリオの世界観を駅から演出する。

京王多摩センター駅改札前装飾完成イメージ

国内外からの誘客と地域活性化を目的とした企画で、これまではヨーロッパの街並みをモチーフに、濃紺やゴールド、ワインレッドなど落ち着いた色味を基調にした装飾をホーム階とコンコース階に施してきた。現在はステンドグラス風の天井照明(改札前)やコンコースの行先案内板などを中心とした駅装飾を進めており、7月9日に完成する予定だという。

駅装飾の完成を記念し、サンリオキャラクターのオリジナルぬいぐるみ付き記念入場券セットも発売される。京王電鉄の制服を着たサンリオキャラクターのぬいぐるみと1,000円分の記念入場券のセットで、発売額は2,000円。ぬいぐるみは「ハローキティ名誉駅長」のほか、マイメロディ、ぐでたまなど全5種類あり、ハローキティは3,000個、その他のキャラクターは1,000個限定。7月9日から9月3日にかけて順次発売となる。

改札内に配置された「隠れキティ」を探す記念キャンペーンも7月16日から8月31日まで開催される。隠れキティに書かれた文字をつなぎ合わせると分かるキーワードをキャンペーン特設サイトに入力すると、サンリオピューロランド年間パスポートが抽選で10名に当たる。