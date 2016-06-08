男女4人組グループ・ABBA(C)BANG Media International

70～80年代にスウェーデン出身の男女4人組グループ・ABBA(アバ)が5日夜、30年ぶりに4人そろってパフォーマンスを行った。

アグネッタ・フォルツコグ、ビョルン・ウルヴァース、ベニー・アンダーソン、アンニ＝フリッド・リングスタッドの4人は、50周年記念パーティーの席で1986年以来初となるパフォーマンスを行った。この50周年は、1972年に4人でABBAとして活動する前にビョルンとベニーが初めて出会った日を記念するものだ。

地元紙エクスプレッセンによれば、ストックホルムのバーンズ・サロンガー・ホテルで開いたプライベートパーティーで控えめにその節目を祝ったグループは、1980年のアルバム『スーパー・トゥルーパー』の収録曲「ミー・アンド・アイ」を披露し、ステージには地元の芸能人やヨーロッパで活躍する俳優たちも登場したという。このパーティーの映像は公になっていないが、4人がステージ上に立つ2枚の画像が公開されている。

1982年に解散したABBAは2010年にロックの殿堂入りを果たした際にもパフォーマンスすることはなかった。4人は今年1月20日、同市のレストラン「マンマ・ミーア！ザ・パーティー」のオープニングの際にも勢ぞろいしていたが、パフォーマンスは行っていなかった。

ABBAは以前、1億ドル(約1,100億円)の再結成ツアーの話をもちかけられたが、断ったと報じられていた。アンニ＝フリッドは「私たちの心はどんなにお金を積まれようとも変わることはないわ。時々一緒に曲を一緒にやってみるのはいいかもね。レコーディングだけでそれ以上はしないの。でも、そうなるかかわからないけど。だから、そうするつもり、とは言わないわ」と話していた。今回のABBAのパフォーマンスにより、カムバックの噂が渦巻いているが、その件についてはまだ何もきまっていないようだ。

ABBAは1974年にユーロヴィジョン・ソング・コンテストで優勝した後、3億8000万枚のレコードセールスを記録し、楽曲『恋のウォータールー』は10カ国でチャートナンバー1を獲得した。

(C)BANG Media International