ワン・ダイレクションのナイル・ホーラン(C)BANG Media International

ワン・ダイレクションのナイル・ホーラン(22)が家族に対する暴言が書かれた携帯メールの数々に悩まされているようだ。一部のファンがナイルの携帯番号を入手したようで、それ以来、2歳の甥を含めた家族に対する悪意のこもったメッセージが送られてくるようになったという。

その様子についてナイルはツイッターで「ここ2週間くらい、一部のファンからメッセージが届くようになって、僕の携帯をメッセージだらけにしてくれている上、一晩中寝かせてくれないんだ」「でも最悪なのは、その内容が暴言だらけだってことなんだ。みんな信じられないような僕や家族のことばかりだよ」「それにうちの小さな甥っ子に対しても最悪なことを言うんだ」「悲しいことに、こうしてツイートしている今も、彼らはグループチャットで僕のことを笑いものにしてるんだよ」と説明した。

迷惑な状態を明かしたナイルは、今回の一件が誰にでも起こり得ることだとして注意を促している。「僕のことは心配しないでいいよ。僕は全然気にしないタイプだから。でも誰にでも起こり得ることだからみんなに警告しておきたいだけなんだ」とツイートした。

現在ワン・ダイレクションは活動休止期間に突入しており、ナイルは所属事務所傘下で立ち上げたゴルフマネージメント会社での活動のほか、ソロの曲作りに集中していると言われている。

(C)BANG Media International