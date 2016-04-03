女優のナオミ・ワッツ(C)BANG Media International

女優のナオミ・ワッツ(47)は、ボトックス注射を受ける可能性を否定するつもりはないようだ。

しわ取りの同施術が必要だと感じることもあるというナオミだが、自身のキャリアの助けにはならないと考えているそうで、「個人的にはボトックス注射って大変だと思うんだけど、しないのも大変よね! 時々私も何かする必要があると感じることがあるわ」「私だってできるだけ素敵な見た目でいたいけど、年相応の役柄を演じているし、だいたい私が興味を示す役どころって何かつらい経験をしている人なの。だからそれが顔に表れていないとだめでしょ。そうはいってみたものの、絶対にないとは言い切らないわ」と語った。

パートナーのリーヴ・シュレイバーとの間に8歳と7歳の息子を持つナオミは、角質を落とすトライアドフェイシャルが大好きだそうだが、その一方でシンプルなメイクのコツを覚えるだけでもずいぶん違うと話している。ニュービューティー誌に「一度メイクアップアーティストさんにできるだけ頬骨の高い位置にチークを塗るように言われたことがあるの」「ほぼ目の下と言ってもいいくらいにね。すごく良いコツで、本当に見栄えが良くなって、それでいて自然なの」と明かした。

また、ナオミは優雅に年齢を重ねていけるように心がけているそうだが、常に歳を取ることと、それに伴う容姿の変化に満足しているわけではないようで、「できるだけ優雅に歳を重ねることに納得することが、自分でできる最高のことだと思うわ」「私は20代の頃より人間的に断然できていると感じているけど、たまにまだただの子供だと感じることもあるわ。年相応の自分を受け入れられる日もあれば、まだ内面は28歳みたいに感じる日もあるわ。どこかに写った自分や写真を見て、実際は違うと気づくまでだけどね」と話した。

