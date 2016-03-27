女優のクロエ・グレース・モレッツ(C)BANG Media International

女優のクロエ・グレース・モレッツ(19)が好みのタイプについて、「冒険心あふれる人」と明かした。

現在恋人はいないというクロエはコンプレックス誌最新号のインタビューの中で「ちゃんとしたプランみたいなものは今のところないわ。今とりあえず恋人はいらないの。だってうまくコントロールすることができないんだもの」と恋愛事情を告白。「恋人にするなら冒険心にあふれていて、行動派がいいわ。(ロンドンにある高級日本食レストラン)ノブに私を連れて行って寿司を食べさせたりしないでほしいわ。私は大丈夫、自分でノブに行くことができるから、誰かに連れて行ってもらう必要はないわ」と話す。

さらに、4人の兄弟に囲まれて育った影響もあってか、クロエはパーティーに出掛けるよりも家で友達とのんびりするほうが好きなようで、「私は自分の人生の周りで起こったことをすべて見てきたわ。いろんな意味で4人の兄弟たちの人生も生きてきたように感じるの」「パーティーに出掛けて、若者たちが隅っこで吐いているような状況にいるよりも15人くらいの友達と家で楽しく過ごすほうが好きなの。パーティーに行きたいなんて全く思わないわね」と続けた。

(C)BANG Media International