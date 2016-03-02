カワダが展開する世界最小級ブロック「ナノブロック」より、人気RPGタイトル『ポケットモンスター』のキャラクターをモチーフにしたアイテムが3月4日に発売される。価格は各1,728円(税込)。

ナノブロックは、1つのポッチが4mm×4mmの世界最小級ブロック。2008年の発売以来、新しい大人向けのホビートイとして、全世界累計2,400万個以上を売り上げている。さまざまなキャラクターとのコラボ商品のほか、自由な作品を作ることができる「ベーシックセットシリーズ」、世界遺産をはじめ世界の観光地を再現できる「情景 コレクションシリーズ」、電車を作って走行させることができる「ナノゲージシリーズ」、難易度が高い大型作品を作ることができる「リアルホビーシリーズ」、小さなパッケージで気軽に作品を作ることができる「ミニコレクション シリーズ」などのバリエーションをそろえる。

今回のアイテムは、1996年にゲームボーイ専用ソフト『ポケットモンスター赤・緑』が発売されて今年で20年を迎える『ポケットモンスター』とのコラボ商品で、当時のモノクロのゲーム画面をイメージした彩色で立体化。「ピカチュウ モノトーン」「ヒトカゲ モノトーン」「フシギダネ モノトーン」「ゼニガメ モノトーン」の3アイテムで、パッケージは発売当初のゲームの商品パッケージをイメージしたデザインになっている。さらに、それぞれに同梱されている追加ブロックを全て集めると幻のポケモン「ミュウ」のモノトーンバージョンを作ることができるなど、コレクション要素も備えている。

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