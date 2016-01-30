アーノルド･シュワルツェネッガー(C)BANG Media International

アーノルド・シュワルツェネッガーが『コナン』第3弾の製作が進んでいることを明かした。

1982年作『コナン・ザ・グレート』に戦士コナンとして出演したシュワルツェネッガーは1984年作の第2弾『キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2』にも再び出演していた。

あるインタビューの中でシュワルツェネッガーは第3弾製作の噂について尋ねられた際、その作品のタイトルが『コナン・ザ・コンカラー』であることを明かし、「数十年にわたって僕は王座に君臨していたのだけど、突然彼らは僕を権力の座から引きずり下ろしたくなったんだよ。というストーリーでその映画は製作されるよ」「実際のところ、脚本はもうできているし今は監督を探しているところさ。だからかなり正式なものだよ」と話した。

シュワルツェネッガーは加齢の影響を受けないよう、数十年にわたって体型を維持する努力をしているため、再び体力を使う無敵の戦士役を演じることに何の心配もないという。「自転車をこいだり、毎日トレーニングを続けることのメリットは他の人たちと同じように体が年をとっていかないことなんだ」「体型を維持することで時間を元に戻すことができているんだよ」「気分もとてもいいし、ここ最近出演した映画の多くのスタントシーンも自分でやったよ。体力を使う演技はすべて自分でやっているし、僕はパワーに満ちあふれているから疲れるって事もなかったね。いい気分だよ」「だから再び『コナン』の映画に出演して馬に乗って、剣を振りかざして戦ったりするすべての戦いのシーンもできる自信があるんだ」と続けた。

(C)BANG Media International