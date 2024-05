香港ディズニーランド・リゾート(香港・ランタオ島)では現在、10周年を祝うアニバーサリー・セレブレーション「ハッピリー・エバー・アフター」を開催中。その一環として、香港ディズニーランド・ホテル(香港・ランタオ島)に、10周年記念ルームをはじめ4種類のゲストルームが登場している。

10周年記念ルームは、10周年デザインのフットスロー(ベッドの足元の布)と風船でお祝いムードに包まれ、10周年デザインのタオル、スーツケースベルト、ミッキーのぬいぐるみもベッドの上に。窓にはミッキーやドナルドなどのキャラクターが飾られ、スリッパも10周年デザインとなっている。

ミッキーのぬいぐるみやタオルなど 窓のキャラクター装飾 スリッパも10周年デザイン

10周年記念ルームのほか、『アナと雪の女王』、ダッフィーとシェリーメイをイメージしたゲストルームもあり、『アナと雪の女王』ルームでは、フットスローと窓に、アナやエルサ、オラフをデザイン。ベッドの上には、タオル生地のオラフがちょこんと座っている。

『アナと雪の女王』ルーム 窓にアナとエルサが! タオル生地のオラフ

そして、ダッフィーとシェリーメイのルームは、ハートあふれる癒しの空間。ダッフィー、シェリーメイと共にハートが窓やベッドに大きくデザインされ、ベッドの上に、タオルをアレンジしたハートと"LOVE"も飾られている。そのほか、クリスマスをテーマにした部屋も2016年1月3日(予定)まで楽しめる。

ダッフィーとシェリーメイのルーム 窓からのぞいているような姿がキュート タオルを使ったハート

4種類の部屋は、ドアにもそれぞれのテーマにあわせたデコレーションが施され、ルームカードも特別デザインに。なお、ベッドを飾るフットスローとぬいぐるみなどのアイテムは、持ち帰ることができる。

10周年ルームの扉の装飾 10周年デザインのルームカード ダッフィーとシェリーメイの扉

11月16日にスタートした開園10周年イベント「ハッピリー・エバー・アフター」では、新しいステージ・ショー「ミッキー・アンド・ザ・ワンダラス・ブック」、大人気の花火ショー「ディズニー・イン・ザ・スターズ」のスペシャルバージョンを開催中。12月からはウォークスルー・タイプのアトラクション「フェアリーテール・フォレスト」もオープンした。

※部屋の種類、内容、期間は変更になる場合あり

