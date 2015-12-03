バーバリーのクリスマス広告でヌードを披露しているロージー・ハンティントン＝ホワイトリー

モデルのロージー・ハンティントン＝ホワイトリー(28)が、バーバリーのクリスマスコレクションの新広告でヌード姿を披露している。

おなじみのバーバリーチェックに自身のイニシャルが入ったカシミア素材のマフラーのみを身にまとったロージーは、肩を両腕で抱きながらカメラ目線で笑みを浮かべ、そのつややかな髪は躍動感を見せている。

この新作クリスマスコレクションについて話をした際にロージーは、21歳の時に自身のキャリアの始まりのきっかけとなったバーバリーのことを称賛。「バーバリーは私の有名にしてくれたの。バーバリーは21歳の誕生日に初めて私を撮って、それからというものずっと本当に私を支持してくれたわ。モデルを始めた当初、究極の仕事だったわ。バーバリーのガールになったら、大丈夫って感じよね」と語った。

今年のバーバリーのクリスマスキャンペーンは、ミュージカル映画『リトル・ダンサー』をテーマに構成されており、映画に出演していたジュリー・ウォルターズや、『ビリー・エリオット・ザ・ミュージカル』の音楽を担当したエルトン・ジョンをはじめ、ロメオ・ベッカム、ナオミ・キャンベル、ロージーの弟トビー、ジェームズ・コーデンら豪華な面々が新広告に登場。クリエイティブ・ディレクターのクリストファー・ベイリーは「『リトル・ダンサー』は楽しさとエネルギーいっぱいの傑作であり、この映画の15周年をわれわれのクリスマスキャンペーンを通して祝すことができることは喜びであり、光栄です」とコメントする。

