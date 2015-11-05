モデルのリリー・オルドリッジ(C)BANG Media International

モデルのリリー・オルドリッジ(29)が、今年のヴィクトリアズ・シークレットのファッションショーに130万ポンド(約2億4,000万円)のブラをつけて登場することとなった。

同ブランドのランウェイショーでは、毎回高価で超豪華な「ファンタジーブラ」の披露が目玉の1つとなっており、誰が身に着けるか注目されるが、今年のジュエリーメーカーのスイス・ムアワッドによる約6,500個の宝石がちりばめられたブラをつけるモデルに、見事リリーが選ばれた。

そんな大役を与えられたリリーは「怖くなんかないわ。かなり楽しみにしているし、ただランウェイに登場すること、ブラをつけること、その瞬間のことをただ心配しているだけよ。ファンタジーブラをつけた経験がある何人かのモデルの子たちは『その瞬間を楽しんで』って言ってくれたわ。本当に特別な経験だし、かなりワクワクしているわ」とPEOPLE.comにコメントしている。

4カ月前にこの役目を担うことを告げられていたリリーは、キングス・オブ・レオンとして活躍する夫カレブ・フォロウィルだけにこのニュースを伝えることを許されたようで、「カレブは本当に誇りに思ってくれたし、興奮していたわ。花を贈ってくれたのよ」と夫が喜んでくれた様子も語った。

このファンタジーブラのモデルには、過去にアレッサンドラ・アンブロシオも選ばれたことがあり、リリーにとっては今回が初めてとなる。

12月8日にニューヨークで行われるヴィクトリアズ・シークレットのショーでは、セレーナ・ゴメス、ザ・ウィークエンドがパフォーマンスすることが決定しており、アレッサンドラをはじめ、アドリアナ・リマ、ベハティ・プリンスルー、キャンディス・スワンポールらおなじみのエンジェルたちも登場する予定だ。

