今週、ゲームは『TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ G4U!パック VOL.1』『ブレイブリーセカンド』などが発売された。映像作品は『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I』『幸腹グラフィティ』第1巻が、CDでは水樹奈々「Angel Blossom」やμ's「ミはμ'sicのミ」、藍井エイル「ラピスラズリ」などがリリース。フィギュア&模型は「HG シャア専用ザクII」「HGBF クロスボーンガンダムX1フルクロス TYPE.GBFT」がショップにならび始めている。

『アイマス シンデレラガールズ G4U!パック』『ブレイブリーセカンド』に注目

バンダイナムコエンターテインメントから23日、プレイステーション 3専用ソフト『TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ G4U!パック VOL.1』が発売された。第1話「Who is in the pumpkin carriage?」と第2話「I never seen such a beautiful castle」を収録したBlu-ray Discに、プレイヤーがプロデューサー兼カメラマンになって346プロダクションのアイドルの撮影やコミュニケーションが楽しめる『アイドルマスター シンデレラガールズ グラビア フォーユー!』が同梱。さらにボーカルCDや設定資料集、絵コンテ&原画集 vol.1、映像特典がセットになった完全生産限定版グラビア撮影ゲ-ム付アニメブルーレイパック。メーカー希望小売価格は8,980円+税。

『TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ G4U!パック VOL.1』 ソフマップ アミューズメント館の店内外設置の大型モニターでトレーラーが再生中

スクウェア・エニックスから23日、ニンテンドー3DS専用ソフト『ブレイブリーセカンド』が発売された。前作の数年後を舞台にオーソドックスなターン制コマンドバトルと、ジョブ&アビリティの組み合わせで戦うRPG。ブレイブ(ターンの前借り)とデフォルト(ターンの貯金)によってターンを制御する戦略的なバトルが楽しめる。また、前作のジョブ数を超える約30ものジョブを実装している。メーカー希望小売価格は5,980円+税。

『ブレイブリーセカンド』 こちらも大型モニターにて発売開始をPR

アークシステムワークスから23日、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3、Xbox One、PS Vita専用ソフト『BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND』が発売された。『BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA』のシナリオに加えて、本作だけの新規シナリオも多数収録され、シリーズ史上最高ボリュームの2D対戦格闘+ヴィジュアルノベル。

メーカー希望小売価格は6,264円、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3のダウンロード版が5,800円、Xbox Oneの同版が5,724円、ダウンロード専用のPS Vita版が4,800円。

『BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND』プレイステーション 4版 迫力のトレーラーは必見。ぜひ店頭で確認してもらいたい

コンパイルハートから23日、プレイステーション 4専用ソフト『新次元ゲイム ネプテューヌVII』が発売された。4人パーティのユニットターン制バトルを採用したRPG。とてつもなく巨大な敵が出現する「巨大戦」や、壊せる部位を破壊することでその部位を使った攻撃を封じることができる「部位破壊システム」など、今までのシリーズにはない新しいシステムを随所に導入している。なお、限定版のドリームエディションには、シチュエーションCD「女神と一日過ごすCD」やサウンドトラックCDなどが同梱。メーカー希望小売価格はドリームエディションが10,778円、通常版が7,538円、ダウンロード版が6,480円。