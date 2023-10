今週、ゲームは『第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇』『地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR』が発売された。CDでは田村ゆかりの26thシングル「好きだって言えなくて」や内田真礼の3rdシングル「からっぽカプセル」がリリース。フィギュア&模型は「ユリーシャ・イスカンダル」「コウサカ・チナ」「シャルロット・デュノア 水着Ver.」などがショップにならび始めている。

『第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇』『地球防衛軍4.1』が発売

バンダイナムコゲームスから2日、プレイステーション 3ならびにPS Vita専用ソフト『第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇』が発売された。シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Z」シリーズの完結編となる本作は、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』『トップをねらえ2!』『翠星のガルガンティア』など、新規参戦作品が多数。それに伴い、遠距離操作や戦術待機といった新規特殊スキルも追加されている。なお、プレイステーション 3とPS Vita間のクロスセーブにより、家の内外で楽しむことが可能。メーカー希望小売価格はプレイステーション 3版が8,070円+税、PS Vita版が7,120円+税。

『第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇』プレイステーション 3版 こちらはPS Vita版 ソフマップ アミューズメント館では店内外の大型モニターにてトレーラーを再生。注目度抜群で、常に人だかりができていた

ディースリー・パブリッシャーから2日、プレイステーション 4専用ソフト『地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR』が発売された。「怪生物エルギヌス」の登場と対抗する兵器「歩行要塞バラム」を中心とした新ミッションとエピソードを収録し、「巨大怪獣 VS 巨大ロボ」が実現。また、敵の配置や登場数、出現パターンなど、約半数を一新してミッションが再構築されており、さらなる奥深い戦術が可能となった。メーカー希望小売価格は6,980円+税。ダウンロード版は6,980円。