当日はピカチュウが盛駅でお見送り

ポケモンは、JR東日本が運営している「POKEMON with YOUトレイン」を、三陸鉄道南リアス線にて、4月4日～5日の2日間にわたって運行することを発表した。

三陸鉄道は2011年3月11日に起きた東日本大震災で被災し、車両や線路が使用できない状況が続いていたが、2014年4月には南リアス線が復旧し全線が運行を再開。今回、運行再開1周年を記念して、「POKEMON with YOUトレイン」が、JR釜石線から直通で乗り入れするほか、三陸鉄道南リアス線内でも「ポケモントレイン南リアス号」として三陸鉄道で初めて運転されるという。

「ポケモントレイン南リアス号」は全車指定席で、盛駅～釜石駅間を運行。チケットは、3月9日9時より三陸鉄道株式会社にて開始。満員になり次第締め切りとなる。運賃料金は、乗車区間の運賃と指定席料金500円。運行時刻の詳細は公式サイトまで。また、4月5日には、三陸鉄道の南リアス線全線開通再開1周年を記念したイベントを開催。会場は三陸鉄道南リアス線、JR大船渡線盛駅前広場、カメリアホール、南リアス線運行部車両基地などを予定しており、「POKEMON with YOUトレイン見学会」や「POKEMON with YOUトレイン 三陸鉄道車両撮影会」、ポケモンのステージやワークショップなどが展開される。

「POKEMON with YOU」は、ポケモンの行う東日本大震災で被災した子供たちに向けた支援活動の総称。宮城県・仙台市のポケモンセンタートウホクを拠点として、子供たちに笑顔を届ける遊び場をつくる活動や、チャリティグッズの販売、こどもの支援に特化した「POKEMON with YOU募金」などを展開している。

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