米歌手のテイラー・スウィフトが2014年10月27日にリリースした通算5枚目のオリジナル・アルバム『1989』が、2014年に全米で最も売れたアルバムの第1位に輝いた。

ニールセン・ミュージックによる集計データによると『1989』は、昨年大ヒットを巻き起こしたディズニーのアニメーション映画『アナと雪の女王』のサウンドトラックをおさえて366万枚を記録。353万枚で2位の『アナと雪の女王』のサウンドトラックは、『1989』が12月28日までの1週間に32万6,000枚の売り上げを記録し、セールス数が突如上がるまでは、毎週1位を獲得していた。2014年で300万枚以上を売り上げたのは、1位と2位を飾ったこの2枚のアルバムのみとなる。

続いて、サム・スミスのデビューLP『イン・ザ・ロンリー・アワー』が121枚で3位に続き、ビヨンセ、ロード、ワン・ダイレクションに加えバーブラ・ストライサンドとペンタトニックスがトップ10入りを果たしている。さらに、『アナと雪の女王』と『ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー』とディズニーのサウンドトラック2枚が同時にトップ5にランクインしたのは、ニールセン・ミュージック史上初の快挙となっている。

なお、テイラーは2008年に発売された2枚目のオリジナル・アルバム『フィアレス』で同ランキングで1位を獲得している。25歳になったテイラーはグラミー賞を7度受賞し、グラミー賞史上で最も栄誉ある「年間最優秀アルバム賞」を最年少で獲得。2012年にリリースされたアルバム『レッド』からの1stシングルで、フジテレビ系のバラエティー番組『テラスハウス』のテーマソング「私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない（原題:We Are Never Ever Getting Back Together）」は女性アーティストによる週間デジタル･セールスの世界最多売り上げを記録し、日本においても100万ダウンロード以上を記録している。

全米オフィシャル・アーティスト・アルバム・チャート2014

1位:テイラー・スウィフト- 『1989』

2位:ディズニー・ミュージック・グループ- 『アナと雪の女王』サウンドトラック

3位:サム・スミス- 『イン・ザ・ロンリー・アワー』

4位:ペンタトニックス- 『ザッツ・クリスマス・トゥ・ミー』

5位:ディズニーズ・ハリウッド・レコーズ- 『ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー』サウンドトラック

6位:ビヨンセ-『ビヨンセ』

7位:バーブラ・ストライサンド- 『パートナーズ』

8位:ロード -『ピュア・ヒロイン』

9位:ワン・ダイレクション- 『フォー』

10位:エリック・チャーチ- 『ジ・アウトサイダー』

