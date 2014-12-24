2014年に最も検索されたモデルに選出された米モデルのケイト・アプトン (C)BANG Media International

米モデルのケイト・アプトンが、2014年に最も検索されたモデルであることが明らかになった。

Style.comの調査によると、ピープル・マガジン・アワードでセクシエスト・ウーマン・アライブ賞を最近獲得したケイトが、ケイト・モスやナオミ・キャンベルなどのスーパーモデルを抑えてグーグルのランキングで1位に輝いたという。続いてファッション界で着実にその頭角を現してきているケンダル・ジェンナーが2位、ミランダ・カーが3位についている中、ハイディ・クルムが4位につけている。

また、アダム・レヴィーンを夫に持つベハティ・プリンスルー、スポーツ・イラストレイテッド誌のモデルであり、ヴィクトリアズ・シークレット・エンジェルも務めるリリー・アルドリッジなどもランクイン入りを果たしている。リリーのほかにも、カーリー・クロス、アレッサンドラ・アンブロジオ、ドウツェン・クロースらのヴィクトリアズ・シークレット・エンジェルもリストに名を連ねている。9位となったカーリーはインスタグラムで170万人、アレッサンドラは300万人のフォロワーを持ち、ソーシャルメディアで存在感が際立っている。

なお、最年少でランクインしたのは、ヘイリー・ボールドウィン。一方、先月にブリティッシュ・ファッション・アワードでモデル・オブ・ザ・イヤーに選ばれたカーラ・デルヴィーニュは16位に留まっている。

(C)BANG Media International