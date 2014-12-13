毎夏に公開される『ポケモン』映画の最新作となる『ポケモン・ザ・ムービーXY』シリーズの第2弾が、2015年7月18日に公開されることが决定し、ティザービジュアルが公開された。

公開されたティザービジュアルには、11月21日に発売されたニンテンドー3DS用ゲームソフト『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア』のパッケージに描かれたゲンシグラードンとゲンシカイオーガ、そして色違いのメガレックウザなどホウエン地方を代表する伝説のポケモンたちが登場。タイトルは未発表だが、サトシとピカチュウの新たな冒険がさらにパワーアップ。ストーリーもバトルもかつてないスケールで描かれ、煌めくリングに隠された冒険になるという。現時点で発表されているキャストは、サトシ役の松本梨香、ピカチュウ役の大谷育江、シトロン役の梶裕貴、ユリーカ役の伊瀬茉莉也、セレナ役の牧口真幸、ムサシ役の林原めぐみ、コジロウ役の三木眞一郎 ニャース役の犬山イヌコ、ナレーションの石塚運昇。

ゲンシグラードン ゲンシカイオーガ メガレックウザ

さらに同時上映となる短編も公開决定。こちらもタイトルは未発表だが、公開されたビジュアルにはピカチュウ、ニャース、デデンネを中心とした人気ポケモンが揃い踏み。おめかししたニャースが指揮棒を持ち、ポケモンたちが大活躍する物語が描かれる。

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