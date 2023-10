今週、ゲームはマイクロソフトのニューハード「Xbox One」と専用ソフトが発売開始となった。映像作品は竹達彩奈のイメージBlu-ray&DVD『あやち ~イタリアの旅~』が、CDでは日笠陽子の1stオリジナルアルバム「Couleur」や『Wake Up,Girls!』キャラソンなどがリリース。フィギュア&模型は「ラウラ・ボーデヴィッヒ」「鬼灯」「高町なのは エクセリオンモード」などがショップにならび始めている。

ついに「Xbox One」が国内販売開始!! 同発ソフトも多数

日本マイクロソフトから4日、ニューハード「Xbox One」が発売された。パッケージは本体+付属品の「Xbox One」のほか、Xbox One Kinect センサーやDay One コントローラー、Day Oneデカール、「Day One 実績」の解除コード、『タイタンフォール』『Kinect スポーツ ライバルズ』『DANCE CENTRAL SPOTLIGHT』の利用コードが同梱される「Xbox One + Kinect (Day One エディション)」、本体に『タイタンフォール』が同梱される「Xbox One発売記念版 (タイタンフォール同梱)」の3種が用意されている。各々の価格は下表を参照のこと。

商品名 価格(税別) Xbox One 39,980円 Xbox One + Kinect (Day One エディション) 49,980円 Xbox One発売記念版 (タイタンフォール同梱) 39,980円

また、同発の専用ソフトは17本を用意。タイトル、ジャンル、メーカー、価格は下表を参照してもらいたい。

タイトル ジャンル メーカー 価格 ForzaMotorsport5 カーシミュレーター 日本マイクロソフト 6,900円 ForzaMotorsport5リミテッドエディション カーシミュレーター 日本マイクロソフト 7,900円 Dead Rising 3 アクションアドベンチャー 日本マイクロソフト 7,452円 Zoo Tycoon 動物園経営シミュレーション 日本マイクロソフト 6,372円 Kinect スポーツ ライバルズ スポーツ 日本マイクロソフト 7,452円 タイタンフォール FPS エレクトロニック・アーツ 7,884円 ニード・フォー・スピード ライバルズ レース エレクトロニック・アーツ 7,884円 プラント vs. ゾンビ ガーデンウォーフェア サードパーソンアクション エレクトロニック・アーツ 4,104円 バトルフィールド 4 ミリタリーFPS エレクトロニック・アーツ 7,884円 MURDERED 魂の呼ぶ声 アクションアドベンチャー スクウェア・エニックス 8,424円 シーフ ステルスアクション スクウェア・エニックス 8,424円 トゥームレイダー ディフィニティブエディション サバイバルアクション スクウェア・エニックス 4,937円 コール オブ デューティ ゴースト (吹き替え版) FPS スクウェア・エニックス 4,104円 ズンバ フィットネス ワールドパーティ フィットネス ハムスター 5,940円 ウルフェンシュタイン:ザ ニューオーダー アクション・シューター ベセスダ・ソフトワークス 8,424円 アサシン クリード4 ブラック フラッグ アクション ユービーアイソフト 9,072円 ウォッチドッグス アクション ユービーアイソフト 9,072円

ソフマップ アミューズメント館は店頭デモなどが行われ、発売開始を強力にアピール 店内には同時発売の専用ソフトがズラリ! アソビットシティも店頭にてPR

コナミデジタルエンタテインメントから4日、プレイステーション 3専用ソフト『悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2』が発売された。「悪魔城ドラキュラ」シリーズ最古の時代を描いた2010年12月発売のアクションアドベンチャーの続編で、ドラキュラと化してしまった主人公のガブリエル・ベルモンドの戦いが描かれる。自らの血をムチと化し、広範囲への攻撃が可能な「ダークシャドウウィップ」や、敵の防御を破壊する「カオスクロー」、攻撃によりライフ回復効果のある「ボイドソード」などを使いこなし、再びサタンとの宿命の戦いに挑む。メーカー希望小売価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに各7,600円+税。