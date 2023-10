テレビ神奈川『saku saku』5代目屋根の上MC、トミタ栞の2枚目のシングル「きらきら」が4月9日に発売され、ファーストシングル同様、全国各地で発売記念イベントを開催。各地のフリーライブイベントは大成功に終わったが、今回は渋谷タワーレコードで行われたライブイベントにスポットを当て、その模様をお伝えしよう。

2ndシングルを引っ提げてトミタ栞が渋谷タワーレコードに登場

トミタの渋谷タワレコライブの定番といえば、本人によるイベント開始前の場内アナウンス。これまでデパートの場内アナウンス風やアニメ声(『けいおん!』アイキャッチ風)などを披露してきたが、今回も好評だったアニメ声で注意事項を読み上げ、会場を盛り上げた。司会進行役は、3月で『saku saku』を卒業したギフト☆矢野に代わり、EPICレコード・伊東女史 (入社5年目。最近トミタのスタッフチームに参加)が担当。イベント初参戦ながら、「私は酒で声がカスカス」「緊張しまくりで脇汗が凄い」といった自虐ネタを連発して存在感をアピールし、ファンの心をガッチリつかんだようだ。

「どーもー!」という挨拶で登場したトミタ。自身のライブイベントとしては4カ月ぶりとなるが、『saku saku』Blu-ray発売記念イベントや作詞活動、Ustream放送などさまざまな出来事があり、あっという間の数カ月だったようだ。また、トークの中で4月から新シリーズが始まった『saku saku』についても言及。「テレビの前の皆さんもドキドキじゃないでしょうか? 初対面のメンバーもいますので、1カ月ぐらいすれば、また変わってくるのかなと思います。皆さんのお便りを待っています」と正直な気持ちを語った。

今回の2ndシングル「きらきら」に関して、トミタは「まず『きらきら』のメロディーを聴いたとき、サビの部分でテンションが上がり、全体的にきらきらしたイメージが頭に浮かんできました。テーマは"日常にあるきらきら"で、自分なりの春を歌詞してみました」とコメント。一昨年、岐阜県の飛騨高山から上京し、新生活の中で感じた新鮮な経験の数々を歌詞に込めているようだ。また、カップリング曲「マイペース」では、落ち込んでいる女性が自己解決して明るく・前向きになっていく情景を描いたとのこと。

そしてトーク後、ライブがスタート。1曲目にトミタのデビューシングル「あたらしい朝のうた」、2曲目に「マイペース」を歌い、3曲目にはライブイベントでは初となる「きらきら Part2」を披露した。実は2ndシングルには「きらきら」とは歌詞が異なる「きらきら Part2」が収録されている。歌う前にトミタは、「『きらきら』と歌詞を間違わないか不安。歌詞カードは絶対に見ないでください(笑)」とファンに呼びかけていた。そんなプレッシャーもあったのか、「きらきら Part2」のサビで歌詞が出なくなり、自ら「ストップー!」と歌を中断する事態に。しかし、来場者からの温かい拍手に勇気付けられ、トミタは「きらきら Part2」をしっかりと最後まで歌い上げた。

ライブ終了後、恒例のプレゼント抽選会に突入。今回の商品はCD購入特典の「トミタのしおり」(全5種コンプリート)や直筆サイン入りポスター、2ショット写真撮影などファン垂涎のアイテムばかり。そして、最後の挨拶でトミタは「『あたらしい朝のうた』は皆さんの声援がよく聞こえて安心する曲であり、私の原点。この気持ちを忘れず、これからも頑張ります」とコメントし、イベントは終了した。

ちなみに「きらきら」のMVは公式サイトからチェックできる。4月1日に行われたトミタのUSTREAM番組では、トミタはこのMVがカットなしの一発撮りであることや、初回生産限定盤に収録されたフルVer.は、自転車に乗ったそば屋さんが途中で倒れてしまいリアルなリアクションが楽しめることを明かしているので、ぜひチェックしていただきたい。

ライブを乗り越えた安心感からテンション高めでファンとのふれあいを楽しんだ

ラゾーナ川崎では3rdシングルを発表

また、19日にラゾーナ川崎で行われたフリーイベントにおいて、3rdシングル「HAPPY AND HAPPY」を発売することが明らかとなった。発売日は7月2日。サウンドプロデュースにシンガーソングライターの大塚愛を迎え、作詞・作曲ともに大塚による書き下ろし曲となっている。

このコラボ実現は、以前トミタがナオト・インティライミと共に司会を務めたYouTubeでの新しい歌番組プロジェクト「WISH presents白黒歌合戦」がきっかけとなっており、生まれてはじめてカラオケに行ったときに唄った曲が大塚の「さくらんぼ」だったというエピソードを挙げていた。トミタは「現在、一緒に打ち合わせをしている段階で、着々と7月の完成に向けて動いています。まるで夢のようです」と笑顔で語り、さらにカップリング曲についても大型タイアップが進行中であることが発表された。そして、ラゾーナ川崎では「あたらしい朝のうた」「マイペース」「きらきら」を元気なパフォーマンスで歌い上げ、イベントは幕を閉じた。

■3rdシングル「HAPPY AND HAPPY」商品概要

【発売予定日】2014年7月2日(水)

【発売元】EPICレコードジャパン

【価格】初回生産限定盤 (CD+DVD) 1,389円+税 / 通常盤 (CD Only) 926円+税

【収録内容】01 HAPPY AND HAPPY / 02 新曲 (タイトル未定)