7月13日より全国公開されるアニメーション映画『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」』と同時上映の『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』の公開にあわせて、映画で活躍するポケモンたちのアミューズメン卜専用景品が、6月下旬より全国のアミューズメント施設で展開される。

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ スーパーDXぬいぐるみ～赤いゲノセクト・ミュウツー～

今回の景品では、映画で活躍する「赤いゲノセクト」や「ミュウツー」、「イーブイ」、「ニンフィア」のスーパーDXぬいぐるみをはじめ、サンダース、リーフィア、ブースター、グレイシアといったイーブイの進化系ポケモンたちのまんまるぬいぐるみなどをラインナップ。「イーブイ」と「ニンフィアのスーパーDXぬいぐるみは7月上旬より、そのほかは6月下旬より、全国のアミューズメント施設に投入される。

そのほかにも、「劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ フード付タオル」や「ポケットモンスター ベストウイッシュ フィギュアマスコット ポケモンエボリューション ～シビシラス・ヒトモシ～」などさまざまな景品が展開される予定で、詳細はバンプレストのプライズ情報サイト「とるナビ」の「おとなもポケモン」で公開されている。

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ スーパーDX ぬいぐるみ～イーブイ・ニンフィア～ 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ コロっとまんまるぬいぐるみ1～2013～

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