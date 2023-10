今年でデビュー25周年を迎えるロックバンドのB'zが、初のオールシングル・ベストアルバム2タイトルを同時リリースすることを記念して、デビューからの25年間を貴重映像で振り返る「B'z 25th Anniversary DIGEST 1988-2013」を、動画サービス「ニコニコ生放送」で6月8日と9日の2日間にわたって配信している。

「B'z 25th Anniversary DIGEST 1988-2013」

1988年9月21日に1stアルバム『B'z』と1stシングル『だからその手を離して』でデビューして以来、現在も第一線で活躍し続けるB'zは、今までに発売された52曲の全シングル&ミュージックビデオをリリース順に完全収録した、初のオールシングル・ベストアルバム『B'z The Best XXV 1988-1998』と『B'z The Best XXV 1999-2012』を6月12日に同時リリースする(アルバムには4曲の新曲も収録)。

現在「ニコニコ生放送」で配信されているこの番組は、彼らのデビューからの現在までの25年間を貴重映像で振り返るもので、6月8日と9日の2日間、両日ともに21:00~と23:00~の計4回配信される。