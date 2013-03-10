7月13日(土)に公開されるアニメーション映画『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒』の最新ポスタービジュアルと予告編が公開された。

公開された『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒』最新ポスタービジュアル

公開されたポスタービジュアルでは、プラズマ団により3億年前の化石から兵器としてよみがえったポケモン・ゲノセクト、そして記念すべき劇場版シリーズ第1作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』に登場したミュウツーの姿が明らかに。予告編は9日より、公式サイトと全国の上映劇場にて公開されている。

物語は、ポケモンの安全と保護を目的に設計された居住施設ポケモンヒルズが完成間近の大都会ニュートークシティが舞台。そこへかつてのふるさとを失い、見る者すべてを敵と捉えるゲノセクトが出現し、居合わせたサトシとピカチュウたちに向けてテクノバスターを発射――その時、サトシたちを守るように立ちはだかったのは、なんと伝説のポケモン・ミュウツーだった。「彼らは本来はこの世界にいるはずのないポケモンなのです……わたしと同じように」ゲノセクトの悲しみを受け止め、対峙するミュウツー。映画では、互いに人工的に創り出されたポケモンであるこの2体が激闘を繰り広げ、シリーズ史上最大の戦いが描かれる。

なお、今回の同時上映作品は『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』で、今回はイーブイの新しい進化形のポケモン・ニンフィアが登場。これまでのイーブイの仲間たちが大集合するイーブイハウスにニャースが乱入して大騒ぎに。これまで同様ポケモンたちのハートフルな物語となる。

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