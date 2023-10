2012年2月29日に解散した椎名林檎率いるロックバンド東京事変の歴代ミュージックビデオが、3月2日(土)22:00より動画サービス「ニコニコ生放送:Q」にて一挙放送されることが決定した。

これは、2月27日にリリースされるCDボックス『Hard Disk』、ミュージックビデオ集『Golden Time』の発売を記念して行われるもので、全24曲を計24時間にわたって繰り返し放送。『Golden Time』で初映像化となるミニ・アルバム『color bars』のリード曲「今夜はから騒ぎ」や同年8月のカップリング・アルバム『深夜枠』収録の新曲「ただならぬ関係」なども放送される24曲の中に含まれている。また「閃光少女」は当時発表されたものではなく、過去のクリップ映像をコラージュし、新規映像を挿入した新バージョンとなる。

放送される全24曲は以下のとおり。

東京事変 二十四時間生放送 ~今夜はただならぬ傑作MUSIC VIDEO視聴会~ 放送曲順

01.群青日和

02.その淑女(をんな)ふしだらにつき

03.遭難

04.ダイナマイト

05.車屋さん

06.サービス

07.歌舞伎

08.秘密 FOR DJ

09.恋は幻 FOR MUSICIAN

10.修羅場

11.喧嘩上等

12.黄昏泣き FOR MOTHER

13.OSCA

14.キラーチューン

15.閃光少女

16.能動的三分間

17.勝ち戦

18.空が鳴っている

19.新しい文明開化

20.女の子は誰でも

21.ハンサム過ぎて

22.今夜はから騒ぎ

23.ただならぬ関係

24.閃光少女(New Clip)



放送日:3月2日(土)

放送時間:22:00~

放送内容:東京事変 歴代ミュージックビデオ

