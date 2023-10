2月24日(日)に東京・日本橋三井ホールにて開催される『ロマンシング サ・ガ』のライブイベント「One Night Re:Birth」が、同日にニコニコ生放送で配信されることが決定した。

作曲家・伊藤賢治が率いる最強バンドが登場するこのライブは、昨年8月29日にリリースされた『ロマンシング サ・ガ』シリーズの楽曲をバトルアレンジで収めたCDアルバム『Re:Birth II/ロマンシング サ・ガ バトルアレンジ』収録曲を中心に、迫力の生演奏を披露。チケットはすでにソールドアウトしているため、当日、会場に足を運べないファンにはまたとないチャンスとなる。

さらに、2月7日(木)には伊藤がゲスト出演する予習生放送特番も放送されている。昨年に、生誕20周年を迎える『ロマンシング サ・ガ』シリーズの楽曲を担当してきた伊藤は、今回の"Re:Birth"の制作にあたり、「20年前、僕はこの作品によって、作曲家として育ててもらったと思ってます。『ロマサガ』生誕20周年、僕なりの感謝をこめて、このアルバムを贈ります」とファンにメッセージを寄せていた。

「One Night Re:Birth」×ニコニコ生放送

番組名:「One Night Re:Birth」番組URLはこちら

放送日:2月24日(日)

時間:open15:30 / start16:30

先行予約特典価格:1,500ニコニコポイント(2月7日~13日限定)

通常価格:2,000ニコニコポイント



番組名:予習生放送特番 番組URLはこちら

放送日:2月7日(木)

時間:21:00

ゲスト出演:伊藤賢治

(C)2012 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.