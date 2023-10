マイナビニュースの本音ランキング(http://news.mynavi.jp/hobby/honne/index.html)では『ONE PIECE』が上位に入ることも多く、「また『ONE PIECE』か」という声があがることも多々あったが、株式会社プリマプロジェクト(東京都品川区 代表:木暮康雄)が運営する漫画全巻セットの販売サイト「全巻読破.COM」が発表した男女世代別人気コミックランキング(全巻読破.COMユーザー15000人の各世代に人気があったコミックを集計)によると、老若男女問わず全てのランキング第一位に君臨しているのが『ONE PIECE』だった。各種ランキングで『ONE PIECE』が常連になるのもうなずける結果か!?

世代別にみると、10代のランキングにはジャンプコミックが多いのに対し、40代・50代のランキングには『JIN』や『ドラゴン桜』、『島耕作シリーズ』などの青年コミックがランクインしている。また、30代のランキングには『ドラゴンボール』や『セイントセイヤ』、『特攻の拓』など、往年の人気コミックがランクインしている。そしてどの世代にも『スラムダンク』が必ずランクインしているの特徴だ。

以下、年代別のランキング結果

●10代総合(1992~2001年生まれ)

◆第1位

ONE PIECE(ワンピース) [1~65巻 全巻 最新刊] (著)尾田栄一郎



◆第2位

HUNTER × HUNTER(ハンターハンター) [1~30巻 全巻 最新刊] (著)冨樫義博



◆第3位

金色のガッシュ!! [1~33巻 全巻] (著)雷句誠



◆第4位

銀魂(ぎんたま) [1~44巻 全巻 最新刊] (著)空知英秋



◆第5位

NARUTO(ナルト) [1~59巻 全巻 最新刊] (著)岸本斉史



◆第6位

家庭教師ヒットマン REBORN!(リボーン) [1~38巻 全巻 最新刊] (著)天野明



◆第7位

SLAM DUNK(スラムダンク) [1~31巻 全巻] (著)井上雄彦



◆第8位

ハヤテのごとく! [1~31巻 全巻 最新刊] (著)畑健二郎



◆第9位

BLEACH(ブリーチ) [1~54巻 全巻 最新刊] (著)久保帯人



◆第10位

FAIRY TAIL(フェアリーテイル) [1~31巻 全巻 最新刊] (著)真島ヒロ



●20代総合(1982~1991年生まれ)

◆第1位

ONE PIECE(ワンピース) [1~65巻 全巻 最新刊] (著)尾田栄一郎



◆第2位

HUNTER × HUNTER(ハンターハンター) [1~30巻 全巻 最新刊] (著)冨樫義博

◆第3位

銀魂(ぎんたま) [1~44巻 全巻 最新刊] (著)空知英秋



◆第4位

NARUTO(ナルト) [1~59巻 全巻 最新刊] (著)岸本斉史



◆第5位

SLAM DUNK(スラムダンク) [1~31巻 全巻] (著)井上雄彦



◆第6位

鋼の錬金術師 [1~27巻 全巻] (著)荒川弘



◆第7位

ジョジョの奇妙な冒険セット Part1~Part7 (全104冊)



◆第8位

BLEACH(ブリーチ) [1~54巻 全巻 最新刊] (著)久保帯人



◆第9位

バガボンド [1~33巻 全巻 最新刊] (著)井上雄彦



◆第10位

NANA(ナナ) [1~21巻 全巻 最新刊] (著)矢沢あい



●30代総合(1972~1981年生まれ)

◆第1位

ONE PIECE(ワンピース) [1~65巻 全巻 最新刊] (著)尾田栄一郎



◆第2位

SLAM DUNK(スラムダンク) [1~31巻 全巻] (著)井上雄彦



◆第3位

HUNTER × HUNTER(ハンターハンター) [1~30巻 全巻 最新刊] (著)冨樫義博



◆第4位

疾風伝説 特攻の拓 [1~27巻 全巻] (著)佐木飛朗斗/所十三



◆第5位

JIN -仁- [1~20巻 全巻] (著)村上もとか



◆第6位

鋼の錬金術師 [1~27巻 全巻] (著)荒川弘



◆第7位

聖闘士星矢(セイントセイヤ) [1~28巻 全巻] (著)車田正美



◆第8位

キングダム [1~25巻 全巻 最新刊] (著)原泰久



◆第9位

銀魂(ぎんたま) [1~44巻 全巻 最新刊] (著)空知英秋



◆第10位

うさぎドロップ [1~10巻 全巻] (著)宇仁田ゆみ





●40代総合(1962~1971年生まれ)

◆第1位

ONE PIECE(ワンピース) [1~65巻 全巻 最新刊] (著)尾田栄一郎



◆第2位

JIN -仁- [1~20巻 全巻] (著)村上もとか



◆第3位

SLAM DUNK(スラムダンク) [1~31巻 全巻] (著)井上雄彦



◆第4位

ドラゴン桜 [1~21巻 全巻] (著)三田紀房



◆第5位

鋼の錬金術師 [1~27巻 全巻] (著)荒川弘



◆第6位

NARUTO(ナルト) [1~59巻 全巻 最新刊] (著)岸本斉史



◆第7位

名探偵コナン [1~74巻 全巻 最新刊] (著)青山剛昌



◆第8位

HUNTER × HUNTER(ハンターハンター) [1~30巻 全巻 最新刊] (著)冨樫義博



◆第9位

君に届け [1~15巻 全巻 最新刊] (著)椎名軽穂



◆第10位

はじめの一歩 [1~98巻 全巻 最新刊] (著)森川ジョージ





●50代総合(1952~1961年生まれ)

◆第1位

ONE PIECE(ワンピース) [1~65巻 全巻 最新刊] (著)尾田栄一郎



◆第2位

JIN -仁- [1~20巻 全巻] (著)村上もとか



◆第3位

神の雫 [1~32巻 全巻 最新刊] (著)亜樹直/オキモトシュウ



◆第4位

NARUTO(ナルト) [1~59巻 全巻 最新刊] (著)岸本斉史



◆第5位

SLAM DUNK(スラムダンク) [1~31巻 全巻] (著)井上雄彦



◆第6位

ちはやふる [1~16巻 全巻 最新刊] (著)末次由紀



◆第7位

ベイビーステップ [1~20巻 全巻 最新刊] (著)勝木光



◆第8位

俺の空 [1~11巻 全巻] 文庫版 (著)本宮ひろ志



◆第9位

太陽の黙示録 建国編 [1~9巻 全巻 最新刊] (著)かわぐちかいじ



◆第10位

家庭教師ヒットマン REBORN!(リボーン) [1~38巻 全巻 最新刊] (著)天野明