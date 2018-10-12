「レノボ」の最新情報・話題まとめ
2019年03月19日(火)
小型ボディに13.3型液晶を搭載した「ThinkPad X390」、レノボ
PC本体 03/19 21:10
レノボ、セキュリティ機能を高めた「ThinkPad T490」など
Windows 03/19 20:15
レノボがSMB向けHCI製品を発表
SOHO/SMB 03/19 14:26
2019年03月18日(月)
2019年03月01日(金)
MWC19で展示されたレノボ「ThinkPad」T490sやX390の実機チェック!!
PC本体 03/01 17:14
2019年02月27日(水)
2019年02月26日(火)
Lenovo、ThinkPad X390発表。13.3型モデル投入でラインナップに変化
PC本体 02/26 13:42
Lenovoの6.9型タブレット+スマホ「TAB V7」、充実スペックで249ドル
Android 02/26 12:37
2019年01月23日(水)
レノボ、Alexa対応の10.1インチAndroidタブを発売 - 価格は29,880円
PC本体 01/23 12:42
2019年01月22日(火)
レノボ、GeForce RTX 2080の搭載も可能な17.3型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 01/22 12:48
2019年01月15日(火)
全方位をスキなく固めるレノボ - CES 2019レポート
PC本体 01/15 15:05
2019年01月09日(水)
レノボ、セキュリティ性能を高めたノートPC「ThinkPad E」
PC本体 01/09 17:14
レノボ、Alexa対応スマートディスプレイになる10.1インチAndroidタブ
Android 01/09 04:00
レノボ、Google Assistant対応のスマートクロック
その他ガジェット 01/09 04:00
レノボ、4K 有機ELパネル搭載の15型ノート「Yoga C730 with AMOLED」
PC本体 01/09 04:00
2019年01月08日(火)
Lenovo、GeForce RTX 20搭載の17型/15型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 01/08 13:47
レノボ、前モデルから17%小型化した第4世代「ThinkPad X1 Yoga」
PC本体 01/08 10:00
レノボ、1.08kgの軽さを実現した「ThinkPad X1 Carbon」2019年モデル
PC本体 01/08 10:00
2018年12月27日(木)
レノボ、メインストリーム向けの2in1ノート「ThinkPad L390 Yoga」
PC本体 12/27 13:30
2018年12月20日(木)
レノボ大和研究所で聞いた「Yoga Book C930」キーボードの進化
PC本体 12/20 22:02
2018年12月07日(金)
レノボ、発売延期していた「Yoga Book C930」を12月14日に販売開始
PC本体 12/07 15:20
2018年11月29日(木)
レノボ、AI/HPC向けGPUサーバとNutanixアプライアンスの新製品
情報システム 11/29 10:10
2018年11月27日(火)
2018年11月20日(火)
レノボ、中小規模企業向けエントリー1ソケット・サーバ3機種発売
情報システム 11/20 14:14
2018年11月13日(火)
2018年11月01日(木)
レノボ、Yoga Book C930を発売延期「全世界で予測を上回る注文」
PC本体 11/01 15:23
2018年10月12日(金)
モトローラ、デュアルカメラ搭載の6インチスマートフォン「moto z3 play」
Android 10/12 14:38
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