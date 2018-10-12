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「レノボ」の最新情報・話題まとめ

ThinkPadシリーズをはじめとするレノボ(Lenovo)のパソコンを紹介。最新製品のニュースやレビュー。

2019年03月19日(火)

Top

小型ボディに13.3型液晶を搭載した「ThinkPad X390」、レノボ

PC本体 03/19 21:10

Top

レノボ、セキュリティ機能を高めた「ThinkPad T490」など

Windows 03/19 20:15

Top

レノボがSMB向けHCI製品を発表

SOHO/SMB 03/19 14:26

2019年03月18日(月)

Top

ThinkPadの生産でレノボ・グループ全体の品質向上を担う、NECパーソナルコンピュータ米沢事業場を見てきた

PC本体 03/18 11:00

2019年03月01日(金)

Top

レノボ「ThinkVision M14」実機チェック! ThinkPadと揃えたデザイン、USB Type-Cハブも便利そう

周辺機器 03/01 19:04

Top

MWC19で展示されたレノボ「ThinkPad」T490sやX390の実機チェック!!

PC本体 03/01 17:14

2019年02月27日(水)

Top

Lenovo、USB Type-C対応の14型モバイルディスプレイ「ThinkVision M14」

周辺機器 02/27 13:54

2019年02月26日(火)

Top

Lenovo、ThinkPad X390発表。13.3型モデル投入でラインナップに変化

PC本体 02/26 13:42

Top

Lenovoの6.9型タブレット+スマホ「TAB V7」、充実スペックで249ドル

Android 02/26 12:37

2019年01月23日(水)

Top

レノボ、Alexa対応の10.1インチAndroidタブを発売 - 価格は29,880円

PC本体 01/23 12:42

2019年01月22日(火)

Top

レノボ、GeForce RTX 2080の搭載も可能な17.3型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 01/22 12:48

2019年01月15日(火)

Top

全方位をスキなく固めるレノボ - CES 2019レポート

PC本体 01/15 15:05

2019年01月09日(水)

Top

レノボ、セキュリティ性能を高めたノートPC「ThinkPad E」

PC本体 01/09 17:14

Top

レノボ、Alexa対応スマートディスプレイになる10.1インチAndroidタブ

Android 01/09 04:00

Top

レノボ、Google Assistant対応のスマートクロック

その他ガジェット 01/09 04:00

Top

レノボ、4K 有機ELパネル搭載の15型ノート「Yoga C730 with AMOLED」

PC本体 01/09 04:00

2019年01月08日(火)

Top

Lenovo、GeForce RTX 20搭載の17型/15型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 01/08 13:47

Top

レノボ、前モデルから17%小型化した第4世代「ThinkPad X1 Yoga」

PC本体 01/08 10:00

Top

レノボ、1.08kgの軽さを実現した「ThinkPad X1 Carbon」2019年モデル

PC本体 01/08 10:00

2018年12月27日(木)

Top

レノボ、メインストリーム向けの2in1ノート「ThinkPad L390 Yoga」

PC本体 12/27 13:30

2018年12月20日(木)

Top

レノボ大和研究所で聞いた「Yoga Book C930」キーボードの進化

PC本体 12/20 22:02

2018年12月07日(金)

Top

レノボ、発売延期していた「Yoga Book C930」を12月14日に販売開始

PC本体 12/07 15:20

2018年11月29日(木)

Top

レノボ、AI/HPC向けGPUサーバとNutanixアプライアンスの新製品

情報システム 11/29 10:10

2018年11月27日(火)

Top

「親子ゲーマー」も推奨、みんなが使えるゲーミングPCを - レノボ、デザイン刷新の新「Legion」

PCゲーミング 11/27 21:18

Top

レノボ、Core i9-9900KとRTX 2080を載せたゲーミングPC「Legion」新製品

PCゲーミング 11/27 12:00

2018年11月20日(火)

Top

レノボ、中小規模企業向けエントリー1ソケット・サーバ3機種発売

情報システム 11/20 14:14

2018年11月13日(火)

Top

レノボがWindows ServerでHCI構築可能なLenovo ThinkAgile MX

情報システム 11/13 14:06

2018年11月01日(木)

Top

レノボ、Yoga Book C930を発売延期「全世界で予測を上回る注文」

PC本体 11/01 15:23

2018年10月12日(金)

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男心をくすぐる合体スマホ、モトローラ「moto z3 play」発表 - 第3世代の進化点は？

Android 10/12 19:13

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モトローラ、デュアルカメラ搭載の6インチスマートフォン「moto z3 play」

Android 10/12 14:38

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