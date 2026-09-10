「壊れないThinkPad」のためのラボ。新しい評価やテスト項目も追加
2026年9月2日、レノボは大和研究所ツアーを報道機関向けに実施しました。記憶をたどると移転前の大和研究所時代にも案内があった覚えがありますが、当時の私は「(移転前の)中央林間は遠い」と行ってません、モッタイナイ。
ラボツアーということで、研究室という雰囲気が強く大学のラボや研究所の一般公開を思い出させてくれました。順不同に紹介します(なお、ラボ内容は一部非開示、動画撮影はNGなので落下テストなど「ここは動いている絵が欲しい」が物足らないのはのご容赦を)。
・恒温槽テスト：ThinkPadは10～35℃の範囲で正常に動作するという規格となっているため、そこにマージンを加えた温度範囲で正しく動作するかを確認するための恒温槽が用意されています。見学時の温度は明示されていなかったもののかなりひんやりした感じで……20度ぐらいでしょうか？
恒温槽の中にはテスト中の本体に加えてわざと用意したエラーもいくつか用意されていました。起動ロゴで固まっていたり、POST処理でエラーを出している、Windowsのブルースクリーンになるなど各種ありました。ユーザー環境でエラーが出ないようにするというのが目標です。
EMI適合・ノイズ対策：ノートパソコンは電磁波を出してしまいますが、その電磁波を外部に出さないように対策が施されています。基準となる規格は各国で制定されています。聞いたところ台湾が最も厳しいものの、大きな差はないとのこと。
日本ではVCCIが1985年に自主規格として制定されており、その前後でパソコンのケースがガラっと変わり、ノートパソコンの場合は蓋にシールドメッキが施されたり、蓋とケースの密着性をよくするため導電スポンジなどを使って不要放射を抑制しています。
ヒンジ設計＋評価：冒頭設計思想の変化の説明がありました。ヒンジのトルク設計を見直すことで、軽量ボディを支えることなく、片手の指だけで開ける「ワンハンドオープン」にしたのが始まりでした(ある程度開くと手を外してもディスプレイが動かないトルクが必要です)。
2-in-1ノートで二つ繋がっているヒンジではトルク特性を見直した「アメージングヒンジ」となっています。最初は片方のヒンジだけが動き、ある程度すすんだ段階で次のヒンジが動くことで画面占有率アップ・筐体のコンパクト化を実現しているのです。現在はさらに改良を加えたアメージングヒンジ２に進化してます。
検査機も片手オープンを意識して右手、左手の両方を加味したテストを行っていますが、「中央から開けた方が機器に優しい」とのこと。
落下試験＋評価：拷問テストとしてはおなじみの落下試験ですが、角落下や面落下などいくつか条件を設定して行えるようになっています。落下後の確認には病院の検査でおなじみのX線を使ったCTスキャナが活躍。試験前/試験後の画像を比較することでネジやケーブルが外れたことを本体を分解することなくチェックできます
振動試験：比較的新しい試験項目となっているのがこちら。他社も同じことをやっていますが新しいトラブル原因が判明するとそれをテスト項目に加えます(新しいトラブルとしてはペンを入れたままの蓋閉めが代表例でしょうか？)。
一つ目のトラブルはアメリカの大学生が数ヶ月で故障してしまい、その原因を探求すると「重い本などと一緒にバックパックに入れて自転車で運んでいた」という事例。自転車によって生じる振動＋本などの荷重の合わせ技が故障の原因になっていたというわけです。
ディスプレイ部に重量をかけてのテストは以前も行っていましたが動荷重になってストレスがかかったのでしょう。ということで本体の上に重り(そばにあった重りを持ってみたところ3kgぐらいありました)を乗せて、振動台の上でユサユサさせたチェックをしていました。
もう一つは最近の軽量ノートパソコンの台頭で「本体を開いたまま片手で持って移動」を想定した試験。ノートパソコンを開いたまま前方の端を持って状態で歩くとディスプレイがたわむのがわかります。これは当然ストレスなので、これもテスト項目に加わっています。
軽量化への挑戦：軽量化は発表会でも語られることが多い話ですが、基本的には素材を軽量化することになります。たとえばキーボードの場合、裏のベースプレートをステンレスからアルミに変更していました。ただ、アルミの方が柔らかいため、剛性はネジ位置や本数を調整して対応しています。
ケース素材もアルミニウム合金からマグネシウム合金、そしてX1 Carbonからはカーボンファイバーと新素材を採用することで軽量化を図っています。軽量化によって壊れやすくなるのでは意味がなく、中央部を中心とした広めの圧力や、肘で押したことを想定した狭い範囲に圧力を加えるテストもおこなわれていました。
音響試験＋新音声ソリューション：音響測定には床以外は吸音材を敷き詰めた「半無響室」が用意されており、スピーカーやマイクの品質チェック、ファンや電源アダプタのノイズ測定が行われていました。床は板材で反射がありますが、壁や天井の反響はなく「無限に広い室内」をイメージした部屋です。
音響に関してヘッドセットを併用したノイズキャンセリング技術も紹介されました。ヘッドセットのマイクだけでなく、ノートパソコン本体のマイクを併用し。話者のヘッドセットとノートパソコンマイクの距離の差が大きいのに対し、周囲のノイズはあまり差がないことを利用して外部ノイズをカットする仕組みです。
Lenovo製品ならすべてのヘッドセットで適用できますが、サードパーティヘッドセットは3.5φのマイク入力のみ対応という説明でした。
無線アンテナ評価：電波暗室があり、設置した本体を回転させることで全周囲の受信感度を測定するものです。以前のThinkPadは液晶パネル側にアンテナを設置していましたが、2026年製品はヒンジ内部や排気口近傍にWLANアンテナを設置しており、場所を変更しても受信に問題ないことを確認できます。
カメラ試験ラボ：コロナ禍以降、オンライン会議の台頭で、カメラに関しても大きな変更が加わりました。一つはより高画質なカメラセンサーを入れたこと。
もう一つは広角モードを追加しつつ、話者のゼスチャーが見やすくなり、グループ撮影した際でも端の人があまり歪まないように配慮しています。画質評価のラボが新設されましたが肌の色の違うマネキンを用意しているところにグローバル企業さを感じました。
AI時代に向けた新しいThinkPadのあり方は？
ラボツアーに先立ち、大和研究所のキーパーソンがいくつかの説明もおこないました。執行役員副社長開発担当の塚本泰通氏は今後Hybrid AI時代となり、さらにAI Agentが活躍する時代に向けた新たなThinkPadのあり方を説明。
Cloud AIは性能は素晴らしいですが、反面、セキュリティ・プライバシーをこちらからコントロールすることはできず、コスト効率も低めで、ネットワークを介するために応答性能もイマイチ。対して、端末内のOn-device AIは性能は劣るものの、セキュリティやプライバシーの確保がユーザーで管理可能。そしてコスト効率と応答性能も高いというメリットがあります。
塚本氏はワークステーションのThinkStationも含めて担当していることもあり、Hybrid AIが今後の主流となると説明しました。一例としてレノボ社内でのCode Agent活用事例を紹介し、社内のワークステーションとパソコンを組み合わせた開発環境を使用することで知財を守りつつ、低遅延でAgentが応答すると言います。
大和研究所ThinkPadエンジニアリング担当の加藤敬幸がThinkPadの開発の方向性を説明しました。
従来パソコンのリソースはユーザーがコントロールしていました。プログラムを動かしていなければほぼアイドル状態ですし、キツイ計算をさせた結果冷却ファンが高速で回るのもプログラムを動かしたユーザーは理解できます。
しかし、AI Agent時代になると話が変わってきます。ローカルでAIエージェントに指示を出した結果、大量のAIエージェントが動作することもあります。バックグラウンドで動作するため、ユーザーとしては使っていないと思っていても、実は多くのエージェントが動いているということもあります。
この負荷に対応するためにファンを大型にすることを含めて冷却効率を上げ、さらに性能に影響を与えるメモリアクセスも高速化。これによって性能は高くなったのに熱くならないノートパソコンとなりました。
今年の製品ではThinkPad T14 Gen7が「ユーザー交換で修理可能なUSB-Cポート」、「特殊な工具不要で交換できるバッテリー」、メモリ、SSD、WWANのアクセスも容易で、メンテナンス性に関してiFixitが史上初めての満点をつけています。
また、キーボードを長く使っていると 表面の文字がかすれることがありましたが、従来はキーボードユニットの交換でした。ThinkPad X1は問題となるキートップのみを交換可能な設計となっており、短時間かつ低コストで対処できる設計になりました。
不良のチェックに関してもLenovo Device Orchestrationが用意され、例えばUSB-Cポートで一番シビアなThunderboltが不調になったとしてもその診断がプログラムで行えるようになりました。
今回はプレスツアーという特別なイベントでラボを見学できましたが、一般の人に向けてはYouTubeで動画を近日中に公開するとの事です。エンジニアの言葉でわかりやすく紹介するという事で公開が楽しみです。