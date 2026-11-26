レッツノートの隠れた強みが、充実した国内サポート体制である。

「真のビジネスモバイル」として進化を遂げてきたレッツノートを、ユーザーが安心して使い続けられるように、パナソニックは、製品の進化とともに、国内サポート体制も強化してきた。レッツノートの歴史を振り返る上で、国内サポート体制の強化は欠かせない要素だといえる。

レッツノートおよびタフブックの国内サポート体制は、すべてパナソニックグループの社員によって運営されており、修理に関しては、法人向けPCでは全国35拠点、個人向けPCでは国内4拠点で対応。オンサイト修理は、2日以内での修理完了率が95%以上となっている。

中核拠点となる大阪・京橋の拠点では、法人向けPCの引取修理、学校向けPCの引取修理を実施しているほか、お客様相談センターを開設。そのほか、パナソニックコネクト 現場ソリューションカンパニーや沖縄パナソニック特機による法人向けPCの修理拠点を全国に展開。個人向けPCに関しては、兵庫県神戸市の神戸工場で、Panasonic Store Plusで販売したカスタマイズレッツノートの修理を行っているほか、パナソニック マーケティング ジャパンが東日本や西日本、九州の各テクニカルリペアセンターにおいて、修理を行っている。また、北海道札幌市には全国コンタクトセンターを設置している。

なお、修理業務を行うエンジニアに対しては、毎年、テクニカル研修を実施。修理スキルをアップデートしているほか、リアルタイムで障害発生事案を共有し、日本全国の修理拠点が、迅速な対応と、高水準の修理体制を維持できるようにしている。

パナソニックは、2002年6月に、現在のレッツノートの原点であり、復活の狼煙をあげた歴史的モデル「CF-R1」を発売しているが、サポート体制の本格的な強化は、その前年から始まっていた。

その象徴的な取り組みが、修理内容の拡充であった。

パナソニックでは、2001年に、それまでは、1年間だったレッツノートの無償保証期間を3年保証に延長することを発表し、横浜市の佐江戸拠点で引取修理を行う体制を構築したのだ。

2008年からは、門真市の大阪リペアセンターに修理拠点を移管したのに伴い、主要な修理部品の在庫を修理拠点内に確保。それまでは3日間だったTAT（ターンアラウンドタイム）を、1日へと短縮することができた。

現在は、大阪・京橋に修理拠点を移転しており、主要部品はそれまでと同様に京橋の拠点に在庫し、必要に応じて、大阪府茨木市の部品倉庫から毎日4～6便で調達を行い、24時間以内に修理を完了させて、出荷できるようにしている。運送日数を含めて、4営業日ですべてを完了するという。

また、オンサイト修理サービスは、2007年に、3年間の無償保証サービスとして開始。2009年10月からは4年保証へと延長し、翌々営業日に対応する体制を構築している。

法人向けのパソコンリースの期間が、4年に延長されはじめたことで、それに対応してほしいという顧客の要望に応えて延長したものだという。4年間の無償オンサイトサービスは、レッツノートがいち早く対応している。

さらに、有償で提供するサービスプラスソリューションのメニューも拡充。メーカー保証対象外となる破損や水濡れ、天災による物損を補償する「拡張保証4年パック」、盗難による捕集にも対応した「拡張保証4年パックプラス」、5年目以降の保証にも対応した「保証期間外保証延長サービス」など、顧客の要望にあわせた有償サービスも提供している。

持ち運んで利用することが多いレッツノートの場合、頑丈なモノづくりが行われているものの、想定外の落下や圧迫などによる故障が想定されるだけに、企業のIT部門からは、短期間での修理対応やサポート期間の延長に対して評価が高く、これが、レッツノートを企業が選択する理由のひとつにもなっている。

もちろん、レッツノートが先行する形で保証期間を延長したり、保証の範囲を広げたりすることができた背景には、品質を徹底追求し、頑丈を追い続けてきた設計、開発、生産の努力の積み重ねが見逃せない。他のPCメーカーの多くが、1年間の無償保証期間としているのに対して、レッツノートは、ユーザー自身がウェブで登録するだけで、4年間の無償保証期間に延長できる。この期間の長さは、まさに特筆できるものだといえる。

昨今では、原材料価格の高騰などを背景により、PCの価格が上昇。それに伴い、PCを長期利用したいというニーズが高まっている。その結果、レッツノートの長期無償保証期間に対する注目が改めて高まっているという。

また、サポートの強化は、様々な形で進化を遂げていった。

レッツノートを大量に導入している企業などを対象に、2006年6月から、オーナーズページを開設し、そこから直接、修理受付を行えるようにし、利便性を高めたほか、2010年10月には、ユーザー自身が持ち込みできる「レッツノート修理工房」を東京・秋葉原に、2013年9月には、「レッツノートステーション大阪」を大阪・梅田にそれぞれ開設。「レッツノート修理工房」では、レッツノートの専門技術者2人が常駐し、1600品目の部品を用意して、即日修理ができるようにしていた。

「レッツノート修理工房」および「レッツノートステーション大阪」はすでに閉鎖しているが、当時の「レッツノート修理工房」では、受付時間は午前9時から午後5時30分とする一方で、引き取り時間は午前9時から午後8時までとしており、土日祝日も営業。仕事終わりや、休日に秋葉原を訪れたりしても、午後5時までに壊れたレッツノートを持ち込めば、午後8時には修理が完了し、その間、秋葉原電気街で買い物をするといった活用もできた。日々の業務でレッツノートが手放せないモバイルユーザーにとって強い味方であったといえる。

一方、レッツノートの事業を行うモバイソリューション事業部のCS（カスタマーサービス）部が展開している「VoC（Voice of Customer）ツアー活動」も、利用現場をサポートする取り組みとして重要なものとなっている。

大手顧客などを中心に、年間30～50社を訪問し、運用状況を聞き、それをもとに、「こんな使い方をすれば、故障や修理が減る」といった提案を行うことで、現場におけるダウンタイムの削減につなげるといったことも行っている。

パナソニックでは、実際の利用現場の声をもとに、壊れやすい使い方の事例など、100項目以上のTIPSを蓄積しており、ユーザーの運用実態をもとに、最適な提案が行えるようにしているという。

また、VoCツアー活動では、ユーザーが利用している現場を見ることで、レッツノートよりも、防塵性や防水性に優れたタフブックへ移行することを提案したり、最適な保守サービスメニューの導入を提案したりするほか、特定の用途で発生する不具合などを事前に把握し、これを修理体制やモノづくりに生かすといった取り組みも行っている。PCの点検やクリーニングを行いながら、こうした事象を把握するといったことも行っている。

VoCツアー活動を通じた導入提案などの成果については、次回の連載でも紹介する予定だ。

一方、現場ソリューションカンパニーでも、法人ユーザーを対象にしたサポートメニューとして、2019年10月から、「スリムワークサポート」の提供を開始している。これは、パナソニックグループ社内でも利用しているサービスだ。

現場ソリューションカンパニーは、パナソニックコネクトの一部門であり、レッツノートを担当するモバイルソリューションズ事業部とは別組織となっている。国内において、大手企業や官公庁、自治体向けに、パナソニックが持つ多様なエッジデバイスや画像解析、ロボティクスなどの要素技術と、同社がB2B事業で長年培ってきたSI、施工、保守、運用サービスを提供し、現場のイノベーションを支援する事業部門だ。

スリムワークサポートは、300台以上のPCを運用し、管理する企業を対象としたIT部門向けアウトソーシングサービスで、法人向けPCを、36カ月間または48カ月間のサブスクリプションサービスとして提供するとともに、これまでの社内運用実績をベースにメニュー化し、調達、導入、運用、返却にまで対応できる「PCライフサイクルマネジメント（PCLCM）サービス」や、レッツノート以外のIT資産も対象に、運用最適化を支援する「IT運用最適化支援」、ネットワークおよびサーバーの構築などを行う「ネットワーク・サーバー構築・運用支援」を用意。これらのなかから必要なメニューを選択でき、サブスクリプションで利用できるのが特徴だ。レッツノートだけを、サブスクリプションとして導入するといった活用方法もある。

具体的なサービスメニューとして、ゼロタッチキッティング、IT資産管理・MDM、PC故障・劣化検知、ワンストップサービスデスク、導入計画立案、調達代行・展開、予備機運用、オンサイト修理対応、セキュリティパッチ検証支援、インシデント分析と改善提案、生成AI、遠隔データ消去、返却・廃棄手続き代行など、ライフサイクル全体に渡るメニューを用意している。

たとえば、キッティングサービスや予備機の保管に関しては、横浜（佐江戸）と大阪（守口）に拠点を設けて展開。IT運用最適化支援では、パナソニックグループが社内で運用してきたノウハウをもとに、調達、導入、運用、返却の各フェーズにおいて、課題を抽出し、最適化に向けたコンサルティングサービスを提供することができる。

スリムワークサポートを活用することで、導入初期費用がなく、月額制で利用できるサブスクリプションにより、「コスト平準化」を実現できるほか、PCが壊れてしまった際にも予備機が発送されることで、ダウンタイムを最小化でき、「ユーザー満足度向上」につながったり、ポータル上ですべてのPCの稼働状況やソフト、OSを把握でき、最適なPC運用を実現する「情報システム部門の運用業務削減」というメリットが生まれたりするという。また、動産保険の適用により、使用中、保管中、移動中の様々な事故で生じたPCの損害も補償している。

スリムワークサポートを開始した2019年は、政府による働き方改革関連法が順次施行され、ビジネスモバイルに対する注目が集まっていたタイミングでもあった。さらに、社外に持ち出して利用する社員が増えたことで、1人1台のモバイル環境の整備や、それに適したPCの仕様が求められたり、PC管理効率化が求められたりといったニーズが増加。営業部門だけでなく、オフィス部門でも新たな働き方に対応したPCの整備が始まっていたともいえる。この動きは、コロナ禍による在宅勤務や、その後のハイブリッドワークの進展により、さらに加速。2022年からは、スリムワークサポートのメニューに、資産管理だけでなく、PC故障・劣化などの機能を追加するなど、マネージドサービスを強化したことも追い風となり、スリムワークサポートを採用する企業が増えていったという。

同社によると、国内企業52社が、スリムワークサポートを契約。業種や売上高規模を問わずに様々な企業が採用しているという。なかには、3万台規模で活用している企業もあり、1社平均では約3000台になるという。

導入効果として、PC修理コストが84%削減したほか、IT部門におけるユーザー対応工数が13%削減したり、PC管理業務工数が70%削減したりといった結果が出ているという。また、ユーザー部門では、問い合わせ当日の解決率が2倍に増加、PC故障時の復旧スピードも2倍になったという。

今後、スリムワークサポートのメニューの拡充にも取り組む予定であり、現場ソリューションカンパニーが予備機の資産を確保し、必要に応じて短期間で貸し出すなど、柔軟性を持たせた運用形態でのサービス提供も検討しているという。

現在、モバイルソリューション事業部と現場ソリューションカンパニーが提供している国内向けサポートメニューは、カスタム保証サービスとして55種類を用意。その内訳は、導入フェーズで19種類、運用フェーズで10種類、保守フェーズで23種類、廃棄フェーズで3種類となっており、運用から廃棄までのライフサイクル全体をカバーしている。また、モバイルソリューション事業部が、ユーザーごとに提供した実績を持つ個別サポートは、116種類にも達している。これらは標準メニューにはないものを、ユーザーの利用環境に応じて新たに用意し、提供したものである。

55種類にもわたるカスタム保証サービスのメニュー

たとえば、バッテリー駆動の環境で、ネット接続およびクラウドサービスで業務を行っている企業では、バッテリー消耗が著しく早いという指摘があったことから、実際の現場で利用環境を調査した上で、バッテリーの消耗を見える化するサービスを新たに開発。劣化状況をもとに、バッテリーの分配を行ったり、購入計画を立案したりといったことができるようになったという。

また、「防爆保全サービス」も、顧客からの要望に対応した特別サービスメニューとしてスタートしている。タフブックでは、防爆モデルを用意して、石油化学プラントなどの防爆認定された製造工場でも利用できるようにしていた。だが、防爆環境における規定では、運用段階でも、災害を発生させない予防措置が必要であるものの、温度や雨、埃に加えて、薬品や塗料などの影響によって、タフブックの性能が損なわれる課題があった。現場の環境を調査するとともに、現場からのヒアリングを行った結果、本体を保護する皮ケースや、ディスプレイ面を保護するフイルムを交換できる定期的な保全サービスが欲しいという要望を受け、防爆モデルを長期間に渡って、安全に利用できる5年間の「防爆保全サービス」を開発し、提供することにしたという。

パナソニックは、顧客ニーズへの対応や、課題解決のために、レッツノートやタフブックの本体をカスタマイズするだけでなく、サポートまでカスタマイズしてしまうところにまで踏み込んでいる。これが、パナソニックのPC事業のやり方だといえる。

日本国内において、レッツノートが、ビジネスモバイルとして高い信頼性と、高い評価を得ているのは、長期間の保証サービスや、独自のサポート網や修理拠点を日本全国に張り巡らせているだけでなく、地道な活動を通じて、現場に直結した課題解決を実現している点が見逃せない。