NVIDIAは2026年11月2日、東京・四谷で「NVIDIA RTX Spark メディア技術説明会＆ハンズオンデモ・パートナー製品ショーケース」を開催した。ASUS JAPAN、デル・テクノロジーズ、日本HP、レノボ・ジャパン、日本マイクロソフト、エムエスアイコンピュータージャパンの幹部が集まり、搭載PCの実機と活用デモを披露した。

RTX Sparkは、ArmベースのGrace CPUとBlackwell世代のRTX GPU、大容量のユニファイドメモリを組み合わせたWindows PC向けのSoCだ。最大128GBのメモリと最大1PFLOPSのFP4 AI演算性能を備え、ローカルAIエージェント、コンテンツ制作、ゲームを1台で扱う。10月16日に搭載ノートPCが発売され、今回はその構想を国内のパートナー各社とともに紹介する場となった。

RTX Spark搭載PCを手に並ぶNVIDIAと国内パートナー6社の代表者。日本市場での展開に向け、各社が意気込みを語った

PCを「ツール」から「パートナー」へ。国内6社が語る期待

NVIDIA日本代表 兼 米国本社副社長の大崎真孝氏は、これまでPCは人のためのツールだったが、これからはAIエージェントを実行する「私たちのパートナー」になると説明。研究者や技術者、学生が手元でAIを使い、ゲームやデザイン、シミュレーションにも活用できる環境を目指す。「NVIDIAだけではすべてはできません」とも述べ、パートナー各社と日本で新たなPCの使い方を切り開く姿勢を示した。

NVIDIA 日本代表 兼 米国本社副社長の大崎真孝氏。RTX Sparkのチップを手に、PCがAIエージェントを動かすパートナーになると説明した

ASUS JAPANのDavid Chu氏は、最先端の技術をユーザーへ届けることに注力していると説明。NVIDIAとの連携を一段と深め、より多くのRTX Spark搭載製品を市場へ投入する考えを述べた。会場にはノートPCのProArt P14に加え、小型デスクトップのProArt GR1Xも並び、制作やAIを支えるラインアップの広がりを見せた。

ASUS JAPAN システムビジネスグループ コンシューマ事業本部 統括部長のDavid Chu氏

デル・テクノロジーズの文英梅氏は、AIのパーソナル化はまだ始まったばかりで、今後さらに進むと指摘。XPS 16 Creator Editionを皮切りに、「XPS一つの製品だけではなく」、RTX Sparkを搭載する製品を増やしていきたいと語った。NVIDIAと協力して多くのユーザーにAIを届け、生活を豊かにすることへの期待を寄せた。

デル・テクノロジーズ 執行役員 コンシューマー＆Eコマース営業統括本部 統括本部長の文英梅氏

日本HPの柳澤真吾氏は、開発者や起業家から、ローカルでAIを使えることへの大きな期待を感じているという。「早くローンチしてくれ」と求められるほどの反響があると紹介した。HP OmniBook Ultraでは排熱機構にこだわり、性能を十分に発揮できるようにしつつ、日本のユーザーが持ち運びやすい作りにも配慮。エコシステム全体を盛り上げたいとした。

日本HP パーソナルシステムズ事業本部 事業本部長の柳澤真吾氏

レノボ・ジャパンのTony Lee氏は、AIが質問への回答や情報収集にとどまらず、ユーザーの意図を理解し、さまざまなタスクの実行を支援する方向へ進むと説明。その中でRTX Sparkが重要になるとの見方を示した。NVIDIAとの協業とレノボの開発技術を組み合わせ、AI開発者、クリエイター、一般ユーザーまで、それぞれのニーズに応えたいと語った。

レノボ・ジャパン 執行役員常務のTony Lee氏

日本マイクロソフトの當野喬之氏は、NVIDIAとの関係をSurfaceの歴史から振り返った。米国で2012年に登場した初代SurfaceにはNVIDIAのTegraが搭載されており、10年以上を経た今、RTX Sparkを搭載するSurface Laptop Ultraへと協業がつながっている。AIという転機に、PCには人の生産性や創造性を一段引き上げる役割が期待されると述べた。

日本マイクロソフト 業務執行役員 コンシューマチャネル事業部 Surface戦略本部長の當野喬之氏

エムエスアイコンピュータージャパンのRicky Chiang（リッキー・チャン）氏は、RTX Sparkの発売を「AIをより身近にする大きな一歩」と表現。AIが仕事や日常生活のさまざまな場面へ広がっていく中、NVIDIAとともに新しい技術を、より多くのユーザーへ届けたいと語った。MSIもノートPCと小型デスクトップの両方を展示していた。

エムエスアイコンピュータージャパン 社長のRicky Chiang氏

AI・制作・ゲームを1台に。Jeff Yen氏が語る設計の狙い

展示にはProArt P14、XPS 16 Creator Edition、HP OmniBook Ultra 16 AI PC、Lenovo Yoga Pro 9n、Surface Laptop Ultra、MSI Prestige N16 Flip AI+などが並んだ。技術説明はNVIDIAのアジア太平洋地域担当テクニカルマーケティング ディレクター、Jeff Yen氏が担当。10月のサンフランシスコでの説明会でも示された、AI・制作・ゲームをまとめて扱うRTX Sparkの特徴を解説した。

RTX Sparkの技術を解説したNVIDIAのJeff Yen氏

Yen氏が開発の背景に挙げたのは、PCに求められる役割の変化だ。ユーザーはゲームや制作アプリに加え、ローカルでAIモデルも動かしたいと考えるようになった。なかでもAIエージェントは、質問に答えるだけでなく、ほかのツールを呼び出して予定の整理や制作作業を進める。PCを「ツールからチームへ」変える存在だという。その新しい用途と従来のRTXの用途を、同じPCで支えるのがRTX Sparkの狙いとなる。

ローカルで動かす理由も明快だ。Yen氏は、データを手元に保てること、通信環境がない場所でも利用できること、クラウドサービスのトークン上限を気にせず使い続けられることを挙げた。ローカルで完結する処理なら、入力のたびに外部へデータを送る必要がなく、試行錯誤を重ねやすい。一方でクラウドの最先端モデルも引き続き重要で、用途に応じてローカルとクラウドを使い分ける考え方を示した。

その土台が、CPUとGPUで最大128GBを共有するユニファイドメモリだ。一般的な単体GPU搭載PCでは、CPU側のメインメモリとGPU側のビデオメモリが分かれている。メインメモリを増設しても、それだけでGPUのビデオメモリが増えるわけではない。AIモデルをGPUで処理する際には、この容量が扱えるモデルの規模を左右する。RTX Sparkは大容量のメモリをGPUからも利用でき、従来はビデオメモリの容量が壁となっていた用途に踏み込みやすくなる。

CPU側とGPU側をつなぐのはNVLink-C2C。高効率なGrace CPU（最大20コア）とBlackwell RTX GPUを密接に結び、大容量メモリを共有する構成に、CUDAやNVFP4、DLSSといったNVIDIAの技術を組み合わせる。画期的なのは単にAI演算性能を高めるだけでなく、大きなAIモデルを動かすための容量と、ゲームや制作を支えるRTXの機能を、ノートPCにも収めた点だ。

Blackwell RTX GPUと最大20コアのGrace CPU、最大128GBのユニファイドメモリを組み合わせたRTX Spark。CPUとGPUをNVLink-C2Cで接続し、CUDAやDLSSなどのNVIDIAの技術も利用できる

大容量メモリが生きるのはAIだけではない。Yen氏は制作用途でも、8K映像や大規模な3Dシーンを扱う際の利点を挙げた。AIモデルを動かしながら制作ツールも使う、といった複数の処理を支える余地にもつながる。ただし、最大128GBのすべてを常にGPU専用に使えるという意味ではなく、OSやアプリも同じ容量を使う。

ゲームも制作も実機で体験。小型デスクトップにも注目

ハンズオンでは「NBA 2K27」でDLSS 5のオン／オフによるライティングや肌の表現の違いを確認できた。「Marvel Rivals」はArmネイティブで動作し、アンチチートに対応した対戦ゲームのプレイを実演。普段遊ぶゲームも楽しめるPCとしての姿を見せた。

制作分野では、LTX 2.5とRTX Videoを使う動画生成に加え、Hermes AgentがDaVinci Resolveを操作するデモを披露。長い映像から必要な場面を抽出し、SNS向けに縦横比を変え、素材を保存する作業を依頼していた。メールや予定を整理する「AI Chief of Staff」、ロボット向けソフトウェア開発の支援も紹介され、AIに答えを聞く段階から、作業そのものを任せる使い方が示された。

Hermes AgentとDaVinci Resolveを連携させた動画編集デモ。必要な場面の抽出や、投稿先に応じた縦横比の変更などを支援する

次に注目したいのが、11月に登場する小型デスクトップだ。会場にはASUS ProArt GR1X、Dell Creator Edition Desktop、MSI EdgeMesa N AI+も展示された。

ASUSの小型デスクトップ「ProArt GR1X」。ノートPCとは異なる据え置き用途にもRTX Sparkを展開する

「Dell Creator Edition Desktop」。コンパクトな筐体にRTX Sparkを搭載する

MSIの「EdgeMesa N AI+」。長時間動かすAIエージェントなど、小型デスクトップの活用にも期待がかかる

128GBメモリを備える構成なら大きなAIモデルを扱いやすく、常時稼働するエージェントの置き場所にも向く。バッテリー駆動を考慮する必要がなく、薄型ノートより冷却設計に余裕を持たせやすい点も魅力で、長時間のAI処理や制作でRTX Sparkの性能をどこまで引き出せるか、実機を検証できる日が楽しみだ。