レノボ・ジャパンは8月18日、ディスプレイ一体型の産業向けエッジPC「ThinkEdge SE50a Gen 1」を発表した。製造業や流通、小売など幅広い現場での利用を想定したエッジPCで、用途や設置スペースに応じて12.1型、15.6型、21.5型の3サイズをラインナップする。価格はオープン。

ThinkEdge SE50a Gen 1

IP65とMIL-STD-810Hで過酷な現場にも対応

アスペクト比4:3で1,024×768ドット解像度（XGA）の12.1型、同16:9で1,920×1,080ドット解像度（フルHD）の15.6型および21.5型ディスプレイに、Intel Coreプロセッサ（シリーズ1）を採用したエッジPC。

最大32GBのDDR5メモリ、2.5GbE LAN×2、無線ネットワーク、10点タッチ機能を備えるほか、OSはWindows 11 IoT Enterprise LTSCまたはUbuntu Desktopを選択可能。

本体はファンレス設計で、前面がIP65、背面がIP41の防塵・防滴性能、0～50℃の動作温度、MIL-STD-810H準拠の耐久試験をクリアするなど高い堅牢性を備え、24時間365日の連続稼働も想定するという。

本体背面は75×75mmおよび100×100mmのVESA規格に対応し、テーブルスタンドやウォールマウントなどへの設置も行える。

ThinkEdge SE50a Gen 1の主な仕様