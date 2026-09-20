幻魔が！宮本武蔵が！リアルに登場する「鬼武者 Way of the Sword」特別体験コーナー

TGS2026のレノボブースでは通常の試遊台の他に、「イマーシブ体験」が楽しめる『鬼武者 Way of the Sword』特別体験コーナーも登場しています。早速体験してきました。

会場の多くにLEGIONのゲーミングパソコンが並び、ゲームの試遊ができるようになっていたほか、奥には開発者向けとしてThinkStationブランドのワークステーションも展示していました。

それとは別にCAPCOMの新作タイトル「鬼武者 Way of the Sword」のイマーシブ体験ができるスペシャルコーナーを用意していました。実際のゲーム試遊に加えてゲーム世界を現実として見る事ができるという趣向です。

鬼武者 Way of the Sword特別体験は最初鬼武者 Way of the Swordをプレイできるのですが……ゲームが止まって、何やらスクリーンに妙なものが……

幻魔と宮本武蔵が登場！

プレスイベント時のフォトセッション

初日は声優の岡本信彦さん、梶裕貴さんも会場で体験。ゲームもリアルなアクションだったのですが、途中からリアルで始まる殺陣に二人も大興奮。ただし、一回９名と人数が限られているうえ、トータル20分ぐらいかかることもあり、会場で体験できるかは混雑の具合によるかもしれません。

LEGIONのノートパソコンは放熱性を高める設計とともに、独自のAIチップを入れているのも特徴です。スペシャルコーナーの入り口付近に分解されたノートパソコンと共に展示していました。