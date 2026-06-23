レノボ・ジャパンは6月23日、法人向けノートPC「ThinkBook」シリーズの新製品として、14型モバイルノートPC「ThinkBook 14x」を発表した。価格は240,900円から。

ThinkBook 14x

1kgを切る軽さで大容量バッテリーの14型ノートPC

プロセッサにIntel Core Ultra シリーズ2を搭載した14型ノートPC。最大48TOPSのNPUを内蔵し、マイクロソフトが提唱する高いAI機能を備えたPC「Copilot+ PC」に対応する。メモリは16GBからで、ストレージは256GB～1TBを用意する。

本体はアルミ素材で厚みが15.6mmと薄型ながら、最大65Wの大容量バッテリーを搭載可能。画面アスペクト比は16：10で、画面占有率は約91％。ディスプレイはThinkBookシリーズとして初めて2.8K OLEDディスプレイを選択可能とした。なおWUXGA IPS液晶ディスプレイも選択可能。

通信はWi-Fi 7をサポート。指紋／顔認証にも対応

セキュリティ面では、Match-on-Chip方式の指紋認証とWindows Hello対応IRカメラによる顔認証に対応するほか、ファームウェアレベルのサイバー攻撃に対し自動で正常なBIOS／UEFIへリカバリーする「自己回復BIOS」が搭載されている。

無線通信はWi-Fi 7やBluetoothに対応。有線インターフェースはUSB Type-C×2、USB Type-A ×2、HDMI、マイク／ヘッドホン・コンボジャックなど。本体サイズは312×217×12.9～15.6mm、重さは約990gから。カラールナグレー。