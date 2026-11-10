レノボ・ジャパンは11月10日、ノートPCの新製品として、7色から選べる「Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12」と、NVIDIA RTX Sparkを搭載した「Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11」を発表した。

レノボ、RTX Spark搭載の16型2-in-1ノート「Yoga 9n 2-in-1 Gen 11」など3機種。最大128GBメモリ搭載モデルも

IdeaPad Vibe Gen 12は、14型と15.3型の2サイズを用意したノートPC。ラディアントコーラル、チルブルー、ゼングリーンなど7色のカラーバリエーションを展開し、アルミニウム製筐体を採用した点が特徴。CPUにはRyzen AI 400シリーズ、Ryzen AI 300シリーズ、Snapdragon Xシリーズ搭載モデルをそれぞれ用意する。重量は14型が約1.38kgから、15.3型が約1.55kgから。12月4日発売予定で、価格は236,280円から。

IdeaPad Vibe Gen 12

Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は、NVIDIA RTX Spark N1Xを搭載した16型2-in-1ノートPC。最大64GBのLPDDR5X-9400ユニファイドメモリを備え、AI処理やコンテンツ制作などに対応する。ディスプレイは2.8K解像度、30～120Hz可変リフレッシュレート対応のOLEDタッチパネルで、360度回転できる。付属のYoga Pen Gen 2によるペン入力にも対応する。11月27日発売で、価格は91万2,780円（量販店向けモデル）。重量は約1.94kgから。

Yoga 9n 2-in-1 Gen 11

一方、販売中のYoga Pro 9n Gen 11は、同じくRTX Spark N1Xを搭載する15.3型ノートPC。最大128GBのLPDDR5X-9400ユニファイドメモリを搭載可能で、ローカルAIや3Dレンダリングなどの高負荷な処理を想定する。2.5K解像度、165Hz対応のOLEDタッチパネルを採用し、冷却機構にはFalcon 3.0冷却ファンやベイパーチャンバーなどを備える。重量は約1.75kgから。

Yoga Pro 9n Gen 11

RTX Spark N1Xは、NVIDIA Grace CPUとBlackwell RTX GPU、大容量ユニファイドメモリを統合したWindows 11対応のArmベースプラットフォーム。最大6,144基のCUDAコアを備え、GPUを利用したAIモデルの実行や制作作業を支援する。