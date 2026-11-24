新しいPCを買おうと思っても、正直できることはどれも同じに見えるし、スペック表を比較しても違いがよく分からない──。そんな人に提案したいのが、“毎日持ち歩きたくなるか”を基準とした選び方。今回は、4色の美しいアルミボディにAIの処理を高速化するNPU(Neural Processing Unit)を備えた『Dell 14S』をチョイス。実機をじっくり試して分かった魅力を、取材に応じてくれたデル・テクノロジーズ株式会社(以下、デル・テクノロジーズ)のアソートメントプランナー・松原 大さんのコメントとともに紹介します。



デル・テクノロジーズの『Dell 14S』

どこにでも持って歩きたい!

最高に気分が上がるデザイン

スマホやガジェット、家電、服、アクセサリー……。新しいものを買ったときのワクワク感って、やっぱり特別なものがありますよね。思わず手にとって、ずっと触っていたくなるような。『Dell 14S』のパッケージを受け取ったときに抱いたのも、そんなワクワク感。PCでこれだけ気分が上がるのは久しぶりな気がします。

外箱から白いポリエチレン袋に入った本体を取り出して、まず思ったのが「薄い! 軽い!」。スペックを見ると、厚みは約12.21mm(最厚部13.50mm)、重さは約1.15kgとなっています。片手でも楽に持つことが可能です。

松原さん 新しい『Dell 14S』は、日本市場でニーズの高い“Thin & Light(薄型軽量)”というコンセプトを手が届きやすい価格で実現したいという思いから日本主導で開発されました。モデル名の「S」はSlimを意味しています。

袋の表面には「Let's do great things together.(一緒に素晴らしいことを成し遂げましょう)」というメッセージがプリントされています。心憎い演出! ますますテンションが上がります。



外箱から取り出したところ。白いポリエチレン製袋には

「Let's do great things together.(一緒に素晴らしいことを成し遂げましょう)」とプリントされています

袋を開けて中から取り出すと、手を通してアルミならではのひんやりした上質な素材感と剛性の高さが伝わってきます。天板やパームレストは梨地調の光沢を抑えた仕上げになっており、落ち着いた高級感が印象的。サラッとした手触りで、指紋などの汚れが目立ちにくいのがうれしいです。

『Dell 14S』のカラーバリエーションは、明るいシルバーの「リネン」、落ち着いたトーンのピンクの「ダスティーローズ」、淡くやわらかなブルーの「ウォッシュドデニム」、エレガントなグリーンの「ベルベットグリーン」の4種類。いずれもPCではあまり見ない個性的な色ばかり。今回はそのうち、ベルベットグリーンを選択しました。



上品で深みのあるベルベットグリーンが印象的



天板は梨地のようなサラッとした表面処理が施されており、

ロゴは光沢仕上げになっています

名前の通り、上品な輝きと深みのあるグリーンカラーが大きな特徴。グリーンと言っても少し青みがかった寒色寄りの色で、公式サイトの写真よりも濃く落ち着いた色合いに感じました。もっとも光の当たり具合や見る角度によって表情が変化し、淡いパステル調のグリーンに見えることもあれば、深みのあるモスグリーンや深い海を思わせるエメラルドグリーンに見えることもあります。



光の当たり具合や、見る角度によって表情が変わります

PCの本体カラーとしては珍しいですが、身近な自然の中に存在している色です。なので、ブラウンやベージュなどのアースカラーをはじめ多くの色と相性がよく、木製の机やスチール製の事務机などに置いても浮いて見えません。自宅やカフェのようなカジュアルな空間だけでなく、オフィスのようなビジネスシーンにも、学校のアカデミックな雰囲気にも溶け込んでくれます。それでいて組み合わせる色によって印象が大きく変わるため、個性を引き立たせることもできる──。まさに自分らしさを具現化したような、“毎日持ち歩きたくなる”ノートPCだと思いました。



ネイチャーカラーのため、木製の机との相性も抜群



仕事場に置いてもしっくりきます



屋外で広げても絵になるデザインで、

毎日どこへでも持ち歩きたくなります

松原さん カラバリは4色とも、生活に溶け込むような落ち着いた雰囲気のネイチャーカラーです。ベルベットグリーンも“自然体”というカラーコンセプトで選択しました。アルミの光沢感ともすごくマッチしていて日常で使いやすい仕上がりになっています。

学校・会社・カフェなど、

普段の生活で使いやすい性能・機能が充実

実際に持ち運んで使って驚いたのが、スペック表から想像する以上の軽快さ。底面がエッジに向かってなだらかに薄くなっているため、実物は12.21mm(最厚部13.50mm)という数値よりもずっとスリムな印象です。

また14インチという見やすい画面サイズでありながら、A4用紙とほぼ同じ面積に抑えられているため、カバンの中に書類や参考書などと重ねて収納しやすいのもいいところ。これくらい軽快だと、使うかどうか分からないときでも「とりあえず持っていこう」という気になります。



本体サイズの数値からイメージするよりも薄く感じます



A4書類に近い面積のため、カバンにも収納しやすいです



14インチのディスプレイを採用して、

画面の見やすさと持ち運びやすさを両立しています

それでいて、バッテリーはストリーミング再生なら最大21時間も連続駆動可能*。Web閲覧や文書の作成をしていても、びっくりするほどバッテリーが持ちます。夜寝ている間に充電しておけば、通学や通勤の際に持ち出して学校や会社で作業し、カフェで時間をつぶしてから帰宅するまで、追加充電しなくても余裕があるくらいです。

*使用状況や設定により異なります



約200万画素のWebカメラが内蔵されています

NPU内蔵「Intel Coreシリーズ3プロセッサー」で

AIをサクサク使いこなす

これだけ省電力なのに処理性能が高いのも魅力的なポイント。インテルの最新モバイル向けプロセッサー「インテル® Core™ シリーズ 3」が搭載されており、動画視聴や文書作成はもちろんですが、ちょっとした動画編集や画像加工のようなクリエイティブ用途もこなせるくらいの性能を持っています。しかもAI処理を専門に行うNPUと呼ばれるプロセッサーが内蔵されているので、少ない消費電力でAIを稼働させられます。

このほかストレージに高速なSSDを採用しており、OSやアプリの起動も高速。スリープから復帰する際も待たされず、画面を開けばすぐ作業を再開できるレスポンスのよさが気持ちいいです。

松原さん インテルの最新モバイル向けプロセッサーの採用で、性能と省電力を両立しています。学生の方が授業や勉強にお使いになる分には、充電を気にせず1日お使いいただけるくらい駆動時間が長いですよ。

大学生活では、この機動性の高さとバッテリー持ちのよさ、性能の高さは大きな武器になりそうです。

例えば、『Dell 14S』なら移動が多い日でも本体の重さやバッテリー持ちを気にせず持ち歩くことができます。あらかじめPCに資料をダウンロードしておき、授業を受けながら資料を見たりメモを取ったりすれば講義内容を1台で管理できて効率的。データの読み込みや検索スピードが速いので、必要な資料もすぐに探し出して表示できます。

14インチの大きな画面は、複数のウィンドウを並べて作業するマルチタスクも快適。Webで調べものをしながら資料やレポートを作成する場合でも、各ウィンドウが見やすく作業が捗ります。加えて打鍵音が静かでタイピングしやすいキーボードや大きなタッチパッドが搭載されているため、文章入力やカーソル操作もスムーズ。

さらに高速なWi-FiとWebカメラが内蔵されているので、電波が届く場所ならどこでもオンライン授業を受講可能。オーディオジャックも搭載されているため、カフェなどでもヘッドセットをつないで周囲に気兼ねなく授業に参加することができます。



本体右側面には、オーディオジャックが搭載されており、

ヘッドホンやヘッドセットをつないで使用できます

AIによる作業自動化と効率アップでビジネスを後押し

同様にビジネスシーンでも『Dell 14S』は活躍してくれます。

Webでの情報収集やメールはもちろん、WordやExcel、PowerPointなどのビジネスに欠かせないアプリを動かすには十分な性能で、企画書やプレゼン資料の作成も快適です。

ディスプレイを180度開くことができるので、対面相手と資料画面を一緒に見ながら打ち合わせを行うことができます。HDMI端子が搭載されているため、ディスプレイやプロジェクターにつないでプレゼンも可能。



本体左側面には、HDMI端子とUSB Type-Cポート2基が搭載されています

もちろん、Webカメラを使えば自宅や出先からリモートで打ち合わせしたり、オンライン会議に参加したりすることができます。今どきのワークスタイルにも柔軟に対応できる“ちょうどいい”性能が、『Dell 14S』の魅力と言えそうです。

松原さん 薄型ながらインターフェースは充実しています。USB-Cに加え、オーディオジャックやHDMI端子があるので、変換アダプタなどを使わなくても多様なシーンに対応できますよ。

『Dell 14S』の特徴の一つは、AIを身近に感じられるよう設計されている点です。Gem​iniやChatGPTといったクラウド上で AI 処理を行うツールだけでなく、NPUを活用したローカルA処理も可能です。Windows Studio Effectsをダウンロードすれば、NPUを使用してビデオ会議中に背景をリアルタイムでぼかすエフェクトを適用したり、 AIがマイク入力を処理して背景ノイズを抑制することで、相手にクリアな音声を届けたりすることも可能になります。

また、キーボードに搭載されたCopilotキーを押すとMicrosoft Copilotアプリが立ち上がり、チャット形式で質問や指示を入力するだけで簡単に利用できます。例えば、「打ち合わせを依頼するメールの下書きを作成して」と入力すれば、適切な文章を生成して提示してくれます。生成されたテキストを必要に応じて加筆・修正すれば、ゼロから文章を書くよりも大幅に時間と手間を削減できます。



Windowsに標準搭載されているCopilotの画面。

チャット形式で質問や指示を入力するだけでAIに資料作成や文章の下書きなどを手伝ってもらえます

ほかにも、壁打ちをしながら企画書のアイデアをまとめる、長文資料を要約して内容を把握しやすくするなどの活用方法があります。取っかかりを手伝ってもらったり、作業を自動化したりして、効率を大幅にアップできるのが便利です。

松原さん 本格的にローカルAIを活用できるCPUを搭載したPCは高額ですが、『Dell 14S』に搭載されたインテル® Core™ シリーズ 3 プロセッサーには、AI処理を担うNPUが内蔵されているため、手頃なアプリを追加することで同じようなことを実現できます。ぜひ普段の学業や仕事で活用してAIを身近に感じてみてください!

あなたのクリエイティビティを支える心強いパートナー

普段の生活の中で『Dell 14S』を使ってみて、改めて感じたのがデザイン性の高さ。といっても悪目立ちする派手さはなく、あくまでも日常の中で違和感なく使えるナチュラルさに好印象を持ちました。

またPCに詳しくない人でも、資料・レポート作成からAIまで、やりたいことが無理なく実現できるバランスのよい性能も魅力的に感じました。学業や仕事で活用すれば心強いパートナーになってくれるはず。

もちろんオンのときだけでなく、オフでの使い勝手も良好。ディスプレイの品質も高く画面サイズが大きめなので、動画視聴や撮りためた写真の整理、SNSなども快適に楽しめます。

SNSに投稿する写真の加工やショート動画の編集など、ちょっとした画像・動画編集には十分すぎる性能があるので、趣味でクリエイティブな作業もしてみたいという人にもおすすめできます。

もっとも大量のRAW画像の現像や高解像度動画の編集などの本格的な画像・動画編集や、より高度なAI活用を考えている場合は、多少パフォーマンスに物足りなさを感じることもありそうです。そういったクリエイティブ作業には、より強力なプロセッサーを搭載したデル・テクノロジーズの「XPS」シリーズなども検討してみてほしいと思いました。

『Dell 14S』は、仕事や学業、プライベートで使いやすい性能と美しいアルミボディを、リーズナブルな価格で実現したコストパフォーマンスのよさが魅力的なポイント。PCを持ち運ぶ機会の多い学生や社会人、実用的な性能を手に入れたいけれど予算が限られている人、自分のスタイルや個性を重視する人に向いているPCと言えそうです。

毎日持ちたくなる1台を見つけよう

PCを購入する際はその性能に目を向けがちですが、“毎日持ちたくなるか”という視点を持つと選び方も変わってきます。

多様なライフスタイルにもマッチする4色の薄型軽量ボディに、高パフォーマンスと省電力を両立したプロセッサーを搭載し、長時間バッテリー駆動を実現した『Dell 14S』は、その有力な候補になり得る製品だと言えます。

現在、2026年12月7日までの期間限定で「Dell Rewards +5,000ポイントキャンペーン」が実施されています。Dell Rewards会員の方は、『Dell 14S』の購入で、通常のDell Rewardsポイントに加え、追加で5,000ポイントがプレゼントされます(キャンペーンは早期終了する場合があります)。また、11月24日現在、カート合計(税抜)15万円以上の購入でDell Rewards獲得ポイントが2倍になるキャンペーンも実施中です。

デル公式サイトでは、ブラックフライデーセールなど『Dell 14S』を通常よりお得な価格で入手することができるセールイベントが定期的に開催されています。この機会に、自分のスタイルや個性に合った1台をチェックしてみてはいかがでしょうか。