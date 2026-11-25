マウスコンピューターは11月25日、mouseブランドの新しいミニPC「mouse CA」のスタンダードモデルおよびハイエンドモデルを発売した。追って、エントリーモデルも発売予定としており、性能別にあわせて3モデルをラインナップする。インテリアになじむホワイト基調のデザインも特徴。価格はスタンダードモデルで139,800円から。

「mouse CA」は、ホワイトを基調としたシンプルなデザインを採用した、mouseブランドの新しいミニPC。リビングや自宅の書斎、デスク周りなど、さまざまな空間に自然になじむ外観を備え、日常使いのパソコンとしてはもちろん、仕事用のサブPCや、法人のオフィス・会議室・受付など、限られた設置スペースを有効活用したいシーンにも適している。ミニPCの製品選びにおいては、サイズや価格だけでなく、デザイン性や性能、購入後のサポート体制を重視するニーズがあることを踏まえた。

ラインナップはエントリー、スタンダード、ハイエンドの3モデルで、用途に合わせて選べる3種類のCPUを用意し、BTOカスタマイズにも対応。置く場所を選ばない本体に充実した接続端子やマルチディスプレイ対応など、日常使いからビジネスまで活用できる機能を備えている。

モデル例として、ハイエンドモデルにあたる「mouse CA-A7A01」の基本構成時のスペックは、AMD Ryzen 7 255、AMD Radeon 780M、16GBメモリ、256GB SSDを搭載し、価格は税込189,800円から。