IdeaPad Vibe Gen 12はなんと7色、2サイズのCopilot+PC

レノボは2026年11月10日、7色から選べる「Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12」と、NVIDIA RTX Spark搭載「Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11」の発表会を実施しました。

メインストリームとなるLenovo IdeaPad Vibe Gen 12はなんと7色展開。14/15.3インチのディスプレイモデルが用意され、プロセッサもAMDとQualcommから選べるCopilot+PCです。一方のLenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11はNVIDIA RTX Spark N1Xと最大64GBメモリを搭載した2-in-1ノートで、すでに発売済のLenovo Yoga 9n Gen 11の派生モデルとなります。

価格と販売開始日は店頭販売モデルのLenovo IdeaPad Vibe Gen 12が236,280円～(税込)で、12月4日販売開始予定。Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11が912,780円で11月27日販売開始です。

メインストリームノートとなるLenovo IdeaPad Vibe Gen 12。7色のカラーバリエーション、2つの画面サイズ、2社3種類のCPUと組み合わせが豊富です

カラーは一般的な二色に加えて、個性的な5色が入ります

14インチのチルブルーモデル正面。個性的と言ってもキツイカラーではないです。スピーカーが上向きでDolby Sound対応と音質に期待が持てます

Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12を左斜めから見たところ

Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12を右斜めから見たところ

左のI/O関係。奥からHDMI、USB-C×2、3.5φヘッドフォン端子、MicroSDと必要なものがそろっています

右のI/OはUSB-Aが二つ。電源スイッチがサイドにあるのは最近では珍しいですが、こちらのほうがキーボードレイアウトがすっきりするので筆者的には好み

ムーディーブルーの14インチモデルの正面。

ムーディーブルーの15.3インチモデル。15.3インチモデルにはテンキーがついています

比較的個性的なカラーの天板。同色の「Lenovo 350 Bluetoothサイレントマウス」がオプションで用意されています。

ローカルAIに大きく注視したLenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11(右)。左にあるのはすでに発売中のLenovo Yoga 9n Gen 11

すでに発売中のLenovo Yoga 9n Gen 11は14インチのクラムシェル型で最大共有メモリが128GBなので大型のローカルLLMに対応します

Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は16インチの2-in-1であることと、最大搭載メモリが64GBというのが大きな違い

2-in-1なので、このような使い方も可能です

付属のタッチペンのケースは磁石で天版につくだけでなく、折りたたんだ際に3度のチルト角をつけることもできます

Lenovo Yoga 9n Gen 11の内部。上にあるのはヒートシンクを外したところ。太い2本の角型ヒートパイプで左右のヒートシンクに熱を伝えて二つのファンで冷やす構造

ヒートシンクが密着する近辺にはNVIDIA RTX Spark N1X、共有メモリ、電源回路のコイルやFETに当たっており、発熱を効率よく拡散しています

説明会ではレノボ・ジャパン 製品企画本部プロダクトマネジメント部の櫛田弘之氏が登壇。レノボのビジョン「Smarter technology for all」に絡めて、「一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適な一台を」と紹介。そのためにデスクトップからゲーミングまで5ジャンルの製品を展開中です。

レノボ・ジャパン合同会社 製品企画本部プロダクトマネジメント部の櫛田弘之氏

レノボのブランドメッセージ「Smarter Technology for All」を櫛田氏は「一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適な一台を」と解釈していました

コンシューマー向けには大きく5カテゴリの製品群を提供します

今回紹介するのはこの３製品ですが、新製品は左の２つ

今回の製品のうちIdeaPad Vibeはスマートフォンのように好みに合わせた7つのカラーリング(Chill blue/Dreamy violet/Lowkey grey/Moody blue/Radiant coral/Spicy gold/Zen green)を用意し、同色のマウス「Lenovo 350 Bluetoothサイレントマウス」も別途販売します。

Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12は7色展開。右の2製品は比較的オーソドックスですが左の5つは個性的

個性的なカラーの天板を持つ柳田氏

プロセッサは汎用的なAMD Ryzen AI 300/400(製品ページによるとAMD Ryzen AI 5 330/AMD Ryzen AI 5 430/AMD Ryzen AI 7 445の3SKU)を搭載したモデル(14/15.3インチモデル)と省電力性に優れたQualcomm Snapdragon X(X1-26-100:14インチモデルのみ)でCopilot+ PC対応。

15.8mmの薄さに加えてUSB-A/C端子は2つづつ、3.5φのオーディオジャックとHDMIと現在使われている標準的なポートを網羅しています。

AMD Ryzen AIとQualcomm Snapdragon Xと二種類のプラットフォームを用意します

15.8mmと比較的薄めのボディでI/Oも十分。薄すぎる製品だとHDMI/USB-Aコネクタが入らないのでこのぐらいで十分でしょう。サイドに電源ボタンがあるのもうれしいところ

キーボード面にスピーカーホールがある上面スピーカー(Dolby Audio対応)、120×5mmの大型パッドも使いやすそうです。強度に対してはMIL-STD-810H試験の12項目に合格とかなりの自信がありそうです。

MIL-STD-810H対応という製品は多いですが、具体的な試験項目を明示しているのはうれしい

個性的なカラーのLenovo 350 Bluetoothサイレントマウスも用意。同梱かと思いましたが、別売だそうです

天板とマウスを持つ柳田氏

Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は先日行われたNVIDIA RTX sparkのプレスイベントで登場していたクラムシェル製品Lenovo Yoga 9n Gen 11(現在販売中)の2-in-1に相当する派生製品です。

RTX Spark採用製品としてクラムシェル型はすでに発売中ですが、16インチの2-in-1製品が追加投入されます

クリエイターに配慮して、ディスプレイは8,192段階の筆圧検知とチルト対応のタッチペンに対応し、タッチパッドでも4,096段階の入力に対応しています。タッチペンのケースは磁石式になっているため、ディスプレイ裏に張り付けると3度の傾きにもなるという細かな対応もされています。

プロセッサとしてNVIDIA RTX Spark N1Xを採用し、プロセッサ周囲にメモリを配置。これらをまとめて大型ヒートパイプ接続とデュアルファンで冷却する仕組みとなっており、この辺のつくりは大発熱なゲーミングノートパソコンの設計ノウハウが生きているように感じました。

NVIDIA RTX Spark N1Xは大容量の共通メモリを搭載可能。すでに発売済のLenovo Yoga 9n Gen 11は最大128GBで、比較的規模の大きなLLMをローカルで実行することができます。しかし昨今DRAMの価格が高騰しています。原稿執筆時にLenovo Yoga 9n Gen 11の価格を見てみると、64GBモデルと128GBモデルで254,500円の差があるようです。

一方、クリエイターの目線でいえば最新の生成AIオープンモデルをローカルで動かす必要性は薄く、むしろクリエイター向けのアプリーションが軽快に動作することが求められます。そこでLenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11のメモリ構成は32/64GBとなっています。店頭販売モデルは64GBモデルのみなので、細かなオプションを減らしたいならオンラインサイトのCTOを選択するとよいでしょう。

ちなみにディスプレイはPureSight Proを採用。具体的にはHDR 1000 True Black/99% AdobeRGB,ピーク1100nitとなっています。

クラムシェル型のCTO画面から。現在のDRAM高騰という事もあり、64GBと128GBの価格差は25万円超となっています

DisplayHDR True Black 1000でAdobe RGB 99%に対応。輝度もピーク1100nitと明るいLenovo PURESIGHT PROを採用

アドビのクリエイティブアプリがNVIDIA RTX Spark最適化対応。最大2倍高速に

Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は2-in-1なのでペンにも対応。Yoga Pen Gen2は8192段階の筆圧検知＆傾きホバーにも対応し、8.9msと低レイテンシー。量販店モデルは標準添付です

画面だけでなく、タッチパッド部分にも4096段階の筆圧検知デジタイザーを内蔵。これも量販店モデルでは標準搭載

クリエイターも意識したということで、ゲストのAdobe Creative Cloud エバンジェリストの仲尾 毅氏と交代。まもなくリリースされる開発中のバージョンを使って、ローカルAIを駆使したProtoShop/Premiere Proのデモを行っていました。

PhotoShopではオブジェクトを自動認識してカテゴリごとに自動認識するAIベース削除やPremiere Proではオブジェクトの動画すべてに適用するマスクの作成をWi-Fiを使わずにローカルAI実行で行っており、クリエイターがよく使う作業が簡単で短時間に行えることをデモしていました。

アドビ Creative Cloudエバンジェリストの仲尾毅氏。開発中バージョンでもライブオフラインデモが行われました

クリエイターにとってよく使う作業がAIでカンタンかつ素早く。PhotoShopでは写真に入った「電線」も十数秒でクリアになりました

その他の要素も自動判定。画面でライトグリーンになっているのは「排水の要素」。つまり雨どいを素早く消去することができます。これらはすべてRTX Sparkを使ったローカル処理です

PremiereProでは面倒な切り抜き作業も簡単に。中央の女性のマスクも一コマ指定すると、そのショットすべてのマスクを自動生成してくれます

マスクの結果「YOGA」の文字が背景にあるかのように合成されました

質疑応答ではLenovo IdeaPad Vibe Gen 12の店頭展開に関して質問があり、櫛田氏は「大型店舗では7色すべてを見せたいと思っているが、まだ交渉中」、「一部カラーの展示に加えて、7色のパネルを何らかの形で見せたい」と回答していました。

一方、Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11の店頭販売に関しては「店頭展示は予定しているものの、どこで行うかは未確定」、「全国で展示することは難しいが、主要店舗を行う見込み」と回答していました。