IdeaPad Vibe Gen 12はなんと7色、2サイズのCopilot+PC
レノボは2026年11月10日、7色から選べる「Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12」と、NVIDIA RTX Spark搭載「Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11」の発表会を実施しました。
メインストリームとなるLenovo IdeaPad Vibe Gen 12はなんと7色展開。14/15.3インチのディスプレイモデルが用意され、プロセッサもAMDとQualcommから選べるCopilot+PCです。一方のLenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11はNVIDIA RTX Spark N1Xと最大64GBメモリを搭載した2-in-1ノートで、すでに発売済のLenovo Yoga 9n Gen 11の派生モデルとなります。
価格と販売開始日は店頭販売モデルのLenovo IdeaPad Vibe Gen 12が236,280円～(税込)で、12月4日販売開始予定。Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11が912,780円で11月27日販売開始です。
説明会ではレノボ・ジャパン 製品企画本部プロダクトマネジメント部の櫛田弘之氏が登壇。レノボのビジョン「Smarter technology for all」に絡めて、「一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適な一台を」と紹介。そのためにデスクトップからゲーミングまで5ジャンルの製品を展開中です。
今回の製品のうちIdeaPad Vibeはスマートフォンのように好みに合わせた7つのカラーリング(Chill blue/Dreamy violet/Lowkey grey/Moody blue/Radiant coral/Spicy gold/Zen green)を用意し、同色のマウス「Lenovo 350 Bluetoothサイレントマウス」も別途販売します。
プロセッサは汎用的なAMD Ryzen AI 300/400(製品ページによるとAMD Ryzen AI 5 330/AMD Ryzen AI 5 430/AMD Ryzen AI 7 445の3SKU)を搭載したモデル(14/15.3インチモデル)と省電力性に優れたQualcomm Snapdragon X(X1-26-100:14インチモデルのみ)でCopilot+ PC対応。
15.8mmの薄さに加えてUSB-A/C端子は2つづつ、3.5φのオーディオジャックとHDMIと現在使われている標準的なポートを網羅しています。
キーボード面にスピーカーホールがある上面スピーカー(Dolby Audio対応)、120×5mmの大型パッドも使いやすそうです。強度に対してはMIL-STD-810H試験の12項目に合格とかなりの自信がありそうです。
Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は先日行われたNVIDIA RTX sparkのプレスイベントで登場していたクラムシェル製品Lenovo Yoga 9n Gen 11(現在販売中)の2-in-1に相当する派生製品です。
クリエイターに配慮して、ディスプレイは8,192段階の筆圧検知とチルト対応のタッチペンに対応し、タッチパッドでも4,096段階の入力に対応しています。タッチペンのケースは磁石式になっているため、ディスプレイ裏に張り付けると3度の傾きにもなるという細かな対応もされています。
プロセッサとしてNVIDIA RTX Spark N1Xを採用し、プロセッサ周囲にメモリを配置。これらをまとめて大型ヒートパイプ接続とデュアルファンで冷却する仕組みとなっており、この辺のつくりは大発熱なゲーミングノートパソコンの設計ノウハウが生きているように感じました。
NVIDIA RTX Spark N1Xは大容量の共通メモリを搭載可能。すでに発売済のLenovo Yoga 9n Gen 11は最大128GBで、比較的規模の大きなLLMをローカルで実行することができます。しかし昨今DRAMの価格が高騰しています。原稿執筆時にLenovo Yoga 9n Gen 11の価格を見てみると、64GBモデルと128GBモデルで254,500円の差があるようです。
一方、クリエイターの目線でいえば最新の生成AIオープンモデルをローカルで動かす必要性は薄く、むしろクリエイター向けのアプリーションが軽快に動作することが求められます。そこでLenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11のメモリ構成は32/64GBとなっています。店頭販売モデルは64GBモデルのみなので、細かなオプションを減らしたいならオンラインサイトのCTOを選択するとよいでしょう。
ちなみにディスプレイはPureSight Proを採用。具体的にはHDR 1000 True Black/99% AdobeRGB,ピーク1100nitとなっています。
クリエイターも意識したということで、ゲストのAdobe Creative Cloud エバンジェリストの仲尾 毅氏と交代。まもなくリリースされる開発中のバージョンを使って、ローカルAIを駆使したProtoShop/Premiere Proのデモを行っていました。
PhotoShopではオブジェクトを自動認識してカテゴリごとに自動認識するAIベース削除やPremiere Proではオブジェクトの動画すべてに適用するマスクの作成をWi-Fiを使わずにローカルAI実行で行っており、クリエイターがよく使う作業が簡単で短時間に行えることをデモしていました。
質疑応答ではLenovo IdeaPad Vibe Gen 12の店頭展開に関して質問があり、櫛田氏は「大型店舗では7色すべてを見せたいと思っているが、まだ交渉中」、「一部カラーの展示に加えて、7色のパネルを何らかの形で見せたい」と回答していました。
一方、Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11の店頭販売に関しては「店頭展示は予定しているものの、どこで行うかは未確定」、「全国で展示することは難しいが、主要店舗を行う見込み」と回答していました。