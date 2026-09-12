ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Editionは、レノボが2026年4月7日に発売した14型のモバイルノートPCです。インテルのCore Ultra シリーズ3（Panther Lake）を搭載し、Copilot+ PCの要件を満たします。X1 Carbonはビジネス向けThinkPadの薄型フラッグシップにあたるシリーズで、Gen 14では筐体構造そのものが新しくなりました。

Lenovo「ThinkPad X1 Carbon Gen 14」をレビュー。2.8K有機EL搭載の旗艦モデル“Aura Edition”の実力は？

今回はレノボより実機を借り受けましたので、外観と使い勝手、そして性能を見ていきます。試用したのは、CPUにCore Ultra 7 355、メモリ32GB、ストレージ512GB、ディスプレイに2.8K有機ELを組み合わせたモデルです。

実測987.5g、2.8K有機ELとフルサイズHDMIを積んだ薄型ボディ

筐体に触れた瞬間に伝わるのはサラサラとした質感です。マットな黒の表面は高級感があり、所有欲を満たしてくれます。

持ち上げてもたわむ気配がなく剛性感はしっかりしています。本機は米国国防総省が定める調達規格「MIL-STD-810H」の試験に合格しています。高温や低温、湿度、振動、落下といった過酷な条件を想定した試験項目です。実際に持ち歩いてみても、薄くて軽い機種にありがちな不安感はありませんでした。

本体サイズは幅312.5×奥行215.75mmです。14型としては標準的なフットプリントです。A4用紙より一回り大きい程度なので、書類1枚ぶんのスペースがあれば置けます。

手前に向かって薄くなるくさび形で、閉じた状態の厚さは公称で前端7.7mm、もっとも厚い部分で16.85mmとなっています。

冷却機構はメインファンとセカンダリファンの2基構成です。Gen 14では新しく「スペース・フレーム」構造を採用し、キーボードユニットとフレームユニットを分離しました。レノボによれば、あわせてプリント基板を20%小型化し、空いたスペースを冷却に回しているとのことです。1kgを切る14型に2基のファンを積むのは珍しく、ここは本機の見どころです。

重量は実測で987.5gでした。公称の最小構成が977gなので、試用機もほぼ公称どおりの重さです。14型としては軽い部類で、片手で掴んで持ち上げると数値以上に軽さを感じます。毎日カバンに入れて持ち歩く道具としてこの軽さはありがたいですね。

ディスプレイは14型の2.8K（2880×1800ドット）有機ELパネルです。輝度は500nit、色域はDCI-P3を100%カバーし、VESA DisplayHDR True Black 500の認証を取得しています。リフレッシュレートは30〜120HzのVRR（可変リフレッシュレート）に対応します。写真を開いたときの色の乗りがよく、有機ELらしい黒の締まりも出ています。高精細なので文字の輪郭もなめらかです。

試用したモデルのパネルは反射防止と汚れ防止の処理が施されており、照明の映り込みが気になりませんでした。目の前の作業に集中しやすい画面です。光沢パネルほど発色が派手には見えませんが、照明の下で作業する時間が長い人には、こちらのほうが確実に有利です。

ベゼルは左右・上下とも十分に細く収まっています。上部のカメラ部分だけが少し出っ張っていますが、これは上部ベゼル全体が太くなるのを避けるための処理です。見た目の好みは分かれるところですが、画面を開くときのとっかかりになるので実用上はむしろ助かりました。

ヒンジは180度まで開き、画面を水平になるまで倒せます。

ヒンジは180度まで開く

キーボードはJIS配列で、6列の89キーです。キーストロークは1.5mm確保されており、Fn列とG、H、Bのキーのみ1.35mmとなっています。実際に打つと底打ちの手応えがはっきりしており、打鍵音が静かに収まっているのも好印象です。カフェや会議中のように音を出しづらい場所でも気兼ねなく打てると感じました。

ただ、エンターキーの周りはやや窮屈です。US配列と同じ筐体にJIS配列を収めている以上は仕方ないのですが、指が慣れるまで少し時間がかかりました。右上の指紋センサー内蔵の電源ボタンが本来Deleteキーがある位置に配置されているのも気になります。ほかのキーより重く作られているので押し間違いはしませんでしたが、独立した位置にあったほうがより安心かなと。

また、CtrlキーとFnキーを入れ替える設定が用意されており、ThinkPadを長く使ってきたユーザーへの配慮を感じます。

ポインティングデバイスはトラックポイントとトラックパッドの両方を備えます。トラックポイントは健在で、ホームポジションから指を離さずにポインタを動かせます。文章を打ちながらカーソルを合わせる動作が途切れないのは、やはり気持ちがいいですね。

トラックパッドは横幅にゆとりがあり、三本指のジェスチャーでも指が端に当たりません。上部に左・中・右のクリックボタンが物理的に用意されているのも扱いやすく、ジェスチャーに頼らず確実に操作できます。こちらはカスタマイズで物理ボタンのない触覚トラックパッドへの変更も可能です。

カメラは1000万画素のUHDセンサーに、IRカメラとToFセンサーを組み合わせた構成です。物理的なプライバシーシャッターを備え、視野角は110度と広めです。IRカメラによるWindows Helloの顔認証も利用できます。ToFセンサーによる人感検知にも対応するため、離席時の自動ロックや着席時の自動復帰といった動作が可能です。

薄さと軽さを優先した機種の割に、インターフェースも充実しています。左側面にはHDMI 2.1、Thunderbolt 4×2、マイク・ヘッドホンコンボジャックを配置します。右側面はThunderbolt 4×1、USB Type-A（5Gbps）、ケーブルロックスロットという構成です。USB Type-AはAlways On対応で、本体がスリープ中でもスマートフォンなどを充電できます。

使っていて便利だと感じたのが、Thunderbolt 4が左右両方にあることです。もっともよく使うポートが片側に寄っていないので、ケーブルの取り回しに難儀することはありません。フルサイズのHDMIが独立しているのも大きく、会議室で映像を出すだけのために変換アダプタを持ち出さずに済みます。

付属のACアダプタは65W出力のUSB Type-Cで、GaNを採用したスリムタイプでした。プラグは2ピン形状です。ケーブルを含めた実測は212.0gで、本体と合わせても1.2kgに収まります。電源まで持ち歩いても鞄が重くなる感覚はありません。ただ、65W出力のGaN充電器は今やもっと軽いものが手に入ります。カバンの重さを少しでも削りたい人なら、充電器だけ小型のものに置き換える手もあります。

付属する65W出力のUSB Type-C ACアダプタ

専用キーでシーンを切り替え、視線を外せば画面が暗くなる

「Aura Edition」はレノボとインテルが共同開発した機能群で、設定はLenovo Commercial Vantageから行います。利用シーンごとに設定をまとめて切り替える「Smart Modes」は、キーボードのF8キーでウィジェットを呼び出せます。試用機では「作業中」モードが選ばれていました。モードごとにVPNの自動起動、通知を抑えるアテンション・タイマー、気が散るドメインのブロック、Wi-Fiフェンシング、Dolby Audioのプリセット、マイクのノイズキャンセルの動作を設定できます。

Lenovo Commercial VantageのSmart Modes設定画面

ウィジェットはデフォルトでは画面右上に出てきますが、ドラッグで好きな位置に移動可能です。一度動かすと次からはその位置に出てくるので、自分の作業画面に合わせて置き場所を決められます。モードを切り替えると、先の6項目がまとめて連動する仕組みとなっています。

F8キーで呼び出せるSmart Modesのウィジェット。既定では画面の右上に表示される

F8キーには「mode」の刻印が入る。F12は星のアイコンが目印のユーザー定義キー

視線を外すと画面を暗くする「適応減光」も用意されています。ユーザー存在センサーと組み合わせて動作する機能で、有効化にはWindows側のプレゼンス設定が必要です。

暗くなるまでの速度は「速く」「中程度」「遅く」の3段階、減光率はパーセンテージで指定できます。

F12キーはユーザー定義キーになっており、アプリやURLの起動に加えて「フリップ・ディスプレイ」を割り当てられます。画面の表示を180度回転させる機能です。ヒンジを開き切って画面を相手側に向ければ、資料をそのまま見せられます。対面で説明する機会が多いなら、割り当てておくと便利でしょう。