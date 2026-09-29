企業のDXやAI活用が急速に進む一方で、機密情報の取り扱いや従量課金による予期せぬコスト増といったクラウド型AI特有の課題に直面する企業は少なくない。こうした課題に対するソリューションとして注目を集めているのが、FIXERが提供するオンプレミス型生成AIサービス「Sovereign GaiXer」だ。社内に置いた手のひらサイズの本体だけで対話型AIが完結し、情報を一切外に出さずに使えることを最大の特徴とする。

今回は、総合コンサルティングファームのフォーティエンスコンサルティングの3名が同製品を実際に検証。アイデアソンで優勝した実績もあるAI・DX支援のプロフェッショナルから見たSovereign GaiXerの実力と、クラウドに載せられない機密情報を持つあらゆる業界へ広がる活用可能性、そして今後のAI活用のあり方について、FIXER担当者を交えて語り合った。

プロフィール（左から）

フォーティエンスコンサルティング株式会社 コンサルタント 庄野 恒太 氏

フォーティエンスコンサルティング株式会社 シニアコンサルタント 下平 和広 氏

フォーティエンスコンサルティング株式会社 シニアマネージャー 横山 亮 氏

株式会社FIXER GaiXer部門責任者 兼 HR部門責任者 田中 夕紀子 氏

AI活用が前提となった今、立ちはだかる環境とコストの壁

―まずはフォーティエンスコンサルティングの事業と、皆さんの担当領域を教えてください。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： 当社では、製造、小売、消費財、医療、金融、公共など、幅広い業界のお客様に対して、経営・業務変革の戦略策定から実行、成果創出まで一貫してコンサルティングサービスを提供しています。私たちが属するチームでは、テクノロジーとAIを軸にしたご支援をメインとしています。

生成AIの普及により、コンサルティング業界の業務内容も大きく変わりつつあります。例えば、単純な調査案件や議事録作成などはAIが代替する時代です。当社では社内外に向け、「Value Reinvention with AI」のメッセージを掲げ、私たちコンサルタントもAIを当たり前のように活用して生産性と品質を高めることはもちろん、お客様の改革においても、今後はAIと人が高度に協働していく前提に立ちご支援しています。

フォーティエンスコンサルティング株式会社 シニアマネージャー 横山 亮 氏

フォーティエンスコンサルティング 下平氏： 私は現在、企業がAIを活用するために不可欠となるメタデータの整備プロジェクトや、大企業のクラウド化に伴う制約事項の解決支援などを担当しています。

フォーティエンスコンサルティング 庄野氏： 私は、大規模なサプライチェーンマネジメントのシステム構築におけるプロジェクトマネジメントのほか、当社内におけるAIの活用促進や、AI関連ナレッジのポータル設計なども担当しています。

―コンサルタントとして多くのお客様を支援されるなかで、企業が生成AIを活用する際にどのような課題やニーズがあると感じていますか。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： 最初は「オフィス業務の効率化から始めたい」というご要望が多いですが、私たちとしてはその先のAIを前提とした新しい業務プロセスの再設計までを見据えたご提案を行っています。

ただ、そこで必ず壁になるのが、AIを業務で活用するための運用環境です。企業ごとに求められるセキュリティ要件やデータガバナンスの基準は異なります。特に、自社のコア技術や個人情報など機密性の高いデータをどう扱うかは、多くの企業にとって大きな障壁となっています。

フォーティエンスコンサルティング 下平氏： 近年では、コスト面も大きな課題となっています。利用料の増加に伴って費用が膨らむ「トークン爆発」を懸念するお客様は非常に多いですね。そのため、IT部門が社員ごとの利用上限額を設けたり、場合によっては全社的にクラウド型AIの利用を制限したりするケースも見られます。

フォーティエンスコンサルティング株式会社 シニアコンサルタント 下平 和広 氏

機密情報リスクとコスト増を解決する「Sovereign GaiXer」

―FIXERがSovereign GaiXerを開発した背景には、まさにそうしたお客様の課題感があったのでしょうか。

FIXER 田中氏： そうですね。当社は2023年からクラウド版の「GaiXer」を提供しており、自治体や医療機関など機密性の高い情報を扱う分野を中心に、200社以上へ導入しています。行政分野でも、早い時期からデジタル庁に検証用途でご活用いただいてきました。一方で、お客様からは「クラウド環境には機密情報を載せられない」「社内規定でクラウド型AIの利用が制限されている」という切実な声も数多くいただいていたのです。

そこで、機微な情報を扱うお客様でも、より手軽かつ安全に生成AIを活用できるように、ハードウェアとソフトウェアを一体化したオンプレミス型のSovereign GaiXerを開発しました。本体を物理的に社内に設置するため情報漏洩リスクを抑えられ、かつ一括買い切り型のため、どれだけ使ってもトークン爆発の心配がありません。予算計画が立てやすく、運用負荷も抑えられる点が最大の強みです。

―今回、フォーティエンスには実機を用いて初期検証を行っていただきました。実際に使ってみて、どのような印象を持ちましたか。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： 今回はチャット機能を中心に検証しましたが、「簡単に導入できてすぐに使える」という点で、ローカルAI基盤としての完成度が非常に高いというのが率直な感想です。

フォーティエンスコンサルティング 庄野氏： 私が最も驚いたのは、セットアップの圧倒的な手軽さです。電源を入れてネットワークの設定をするだけで、VPNでのリモートアクセスも含めてスムーズに進められました。AIに対する苦手意識がある方や、IT部門のリソースが限られている組織でも、導入の障壁は極めて低いと感じました。

フォーティエンスコンサルティング株式会社 コンサルタント 庄野 恒太 氏

フォーティエンスコンサルティング 下平氏： 私自身、普段からMacなどのローカル環境でLLMを動かして試しているのですが、一般的なPCのスペックではどうしても処理速度に限界があります。その点、Sovereign GaiXerはNVIDIA製のGPUボード（プロセッサ：NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip/グラフィックス：NVIDIA Blackwell GPU）を搭載しているため、圧倒的にレスポンスが早く、快適に動いたことには感動しました。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： また、運用負荷の低さも大きな特徴です。クラウド型AIの場合、IT部門が「誰がどのくらいトークンを使ったか」を管理し、制限をかける手間が発生しますが、Sovereign GaiXerならそうした管理が一切不要になります。予算さえ確保できれば稟議も通しやすく、企業におけるAI活用の第一歩として取り組みやすい製品といえると思います。

製造、金融、法務、人事まで―機密情報を扱う現場で広がる活用可能性

―機密データを扱う業務での活用という点で、具体的にどのような業界やユースケースで効果を発揮しそうでしょうか。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： クラウドに載せられない情報を持つあらゆる業界で広がりがあると考えています。代表的なのは製造業ですね。製造業には設計文書や品質記録、工場内の作業手順、研究開発のデータなど、外部に出せない機密情報が山のようにあります。

例えば、工場の保全作業において過去のトラブルシューティングやマニュアルを参照する際、Sovereign GaiXerのRAG（検索拡張生成）機能を活用すれば、熟練者のノウハウを素早く引き出すことができます。

実は当社のメンバーが、レノボ主催のアイデアソン「Lenovo AI Innovation Challenge 2026」で、熟練工の技術と魂を継承するAIシステム「ComPac ～魂魄～」を提案し準優勝を果たしました。そうした技術継承の文脈において、機密データを安全に学習させられるオンプレミス型AIは強力な武器になります。

※アイデアソン「Lenovo AI Innovation Challenge 2026」レポート記事は こちら

フォーティエンスコンサルティング 下平氏： 金融業界での活用も期待できます。取引記録データそのものを直接AIに処理させるのはまだハードルが高いかもしれませんが、「この金融商品をどのような顧客層にアプローチすべきか」といったマーケティング戦略の立案においては、ローカル環境で機密データを読み込ませて傾向を分析するなど、十分に活用可能です。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： 他にも、新製品のレシピを扱う小売業や化学メーカー、あるいは人事部門における給与などの機密情報の処理といった特定の部門でしか扱えないデータを処理させる用途として相性が良いと思います。

FIXER 田中氏： 実際に当社にも、自治体や医療、金融機関などから多くのお問い合わせをいただいています。最近では、弁護士法人向けに、契約書のファーストレビューを支援するアプリを開発してご活用いただき、大変喜ばれました。

自治体での初導入となった草加市では、現在、Sovereign GaiXerのチャット機能を中心に活用が進んでいます。情報を社外に出さずに処理できることは、機密情報を扱う自治体にとって大きな利点です。また、伊賀市との自治体DX支援の取り組みでは、公開請求された文書内の機密情報を黒塗りする作業において、その秘匿性からクラウドAIを利用できず職員の方の負担になっていることを把握しました。そこから、マスキング処理を自動化するアプリの開発につながりました。このように自治体の現場には、これまでのクラウドAIでは効率化できなかった業務が数多くあると感じています。

株式会社FIXER GaiXer部門責任者 兼 HR部門責任者 田中 夕紀子 氏

フォーティエンスコンサルティング 下平氏： 自治体や官公庁でいえば、国会や地方議会の答弁作成・参照業務との相性も良さそうです。行政文書を安全に扱えるうえ、職員1人あたり月に2～3時間でも残業を削減できれば、導入効果は十分に見込めるでしょう。

―今後、Sovereign GaiXerに期待するアップデートはありますか。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： 基本的なチャット機能やRAG活用だけでも十分な価値がありますが、あえて今後のさらなる伸びしろとして期待したいのは、SDK（ソフトウェア開発キット）の公開です。

特に製造業の研究開発など、企業の根幹に関わる業務では、自社のノウハウを組み込んだ独自のAIアプリやエージェントを作り込みたいというニーズが強くあります。私たちのようなコンサルタントやエンジニアが、Sovereign GaiXerの基盤上で自由に拡張開発を行えるようになれば、さらに高度な業務変革を支援できるようになると確信しています。

FIXER 田中氏： コンサルタントならではの貴重なフィードバックをありがとうございます。Sovereign GaiXerを「AI OS」と位置付け、その上でさまざまな業務アプリケーションを動かせる基盤へ進化させていくことは、当社が重視している方向性の一つです。拡張性の強化にも取り組んでいますので、今後にぜひご期待ください。

AI活用の鍵は適材適所 クラウドとオンプレミスの最適な使い分けとは

―最後に、今後の企業のAI活用の展望と、そのなかでSovereign GaiXerが果たす役割についてお聞かせください。

フォーティエンスコンサルティング 下平氏： これからのAI活用は、用途に応じた使い分けが鍵になります。一般的な業務には最先端のクラウド型AIを使い、機密情報を扱う業務や社内データの分析にはSovereign GaiXerを使う。こうした適材適所の運用によって、セキュリティを確保しながら、企業全体のTCO削減にもつなげられると考えています。

フォーティエンスコンサルティング 横山氏： 私も同感です。今後は単なるチャット活用にとどまらず、業務システムとAIをどう連携させるかが重要になります。業務や環境に応じてAIを組み合わせる次世代のAI活用基盤として、Sovereign GaiXerが果たす役割は非常に大きいと期待しています。

FIXER 田中氏： 皆さまのおっしゃるとおり、クラウドとオンプレミスの適切な使い分けは非常に重要だと考えています。情報収集や整理といった業務はAIに任せ、人はより付加価値の高い仕事に集中する。そうしたAIとともに生きる社会を実現するために、Sovereign GaiXerを通じて、これまでAIを使えなかった組織へも活用の裾野を広げていきたいと考えています。

―ありがとうございました。









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