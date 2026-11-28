ASUS JAPANから10月23日に発売された、NVIDIA RTX Spark N1Xを搭載したクリエイター向けノートPC「ProArt P16 (H7607)」を試用する機会を得たので、レビューをお送りします。

今回試用したのは搭載メモリ量が128GBの最上位構成です。

本誌では編集部にて、RTX Spark N1X搭載製品のグローバル発表時に、同じProArt P16 (H7607)の64GBの性能を簡単にテストしていますが、ローカルLLMなど大容量メモリを活用できるPCに注目が集まる昨今、最も本命の最上位モデルを今回はじっくりとテストし、その性能を確認しつつ活躍できるシーンについて考えていきます。

ProArt P16 (H7607)の仕様や外観をチェック

まずはProArt P16 (H7607)の仕様や外観をチェックしていきます。

搭載されているプロセッサは冒頭にも書いた通り、NVIDIA RTX Spark N1Xです。NVIDIA RTX Spark N1XにはCPUとGPUのコア数の違いで2モデルがあり、今回試用したモデルはCPUが20コア、GPUが6144コアの上位モデル。メモリはユニファイドメモリとして128GBを搭載しています。

ストレージ容量は1TB、搭載ディスプレイは16インチの有機ELで、解像度は3,840×2,400ピクセル。一般的な4K解像度よりさらに縦に長い、非常に広大な作業領域をもっています。

価格は100万円を超える超高性能モデルとして登場したProArt P16(H7607)の最上位構成

サンドブラスト加工された金属筐体はかなり質感の高い仕上がりです

4K解像度よりも広く高精細な有機ELディスプレイはかなりキレイ

CNC加工された金属製の筐体はサンドブラスト仕上げで高級感も高く、最薄部の厚みは12.9mmと一般的に想像されるクリエイター向けノートPCと比較して薄型です。

重量は1.77kgとモバイルノートPCと比べると重たいものの、高性能を謡うRTX Spark N1Xを搭載してこの厚みや重量だと考えると、従来のクリエイター向けノートPCより遥かにモビリティ性の高い1台といえます。

また細かな部分では高速なUSB4に対応したUSB Type-Cポートや、SD Express 7.0に対応したSDカードリーダーを搭載しています。4Kや8Kといった高解像度・大容量のデータの取り込みも高速に行えるため、クリエイター向けノートPCとして活用されるシーンをよく考えた仕様といえます。

超高性能モデルですが、スマートフォン比でもかなり薄型です

外部接続端子は高速なUSB4など充実しています

クリエイター向けとして嬉しいSDカードリーダーもあります

ProArt P16 (H7607)の性能をベンチマークテストでチェック

ここからは実際に各種ベンチマークソフトを実行し、ProArt P16 (H7607)の性能をチェックしていきます。一部テストでは「一般的なPCと比べてどうなのか」をわかりやすくするため、筆者の普段使いのデスクトップPCやモバイルノートPC、また編集部にて先行してテストした64GBメモリモデルの結果を参考スコアとして併記しています。

ちなみに、ProArt P16 (H7607)のようにRTX Spark N1Xを搭載したWindows PCでは、搭載メモリをCPUとGPUに何GBずつ割り当てるかをNVIDIA Appから変更できます。今回はCPU側に32GB、GPUに96GBを割り当てた状態でベンチマークテストを実施しています。

GPUメモリの割り当て量はユーティリティから変更することができます

まずは3Dレンダリングを通じて、CPU性能をチェックできるCINEBENCH 2026を実行しました。結果はマルチスレッドのスコアは6364ポイント、シングルスレッドでは546ポイントでした。

比較として筆者のメインとして使っている自作デスクトップPCの「Ryzen 9 9950X3D」、普段使いのノートPCの「Core i7-1360P」のスコアを掲載しますが、ProArt P16 (H7607)に搭載されているRTX Spark N1Xの性能はRyzen 9 9950X3Dには及ばないもののかなり高いスコアであることがわかります。

CINEBENCH 2026

続いてPCの基本性能を計測するPCMark10を実行しました。普段であれば「Modern Office」を実行するところ、ProArt P16 (H7607)に搭載されているRTX Spark N1XではCPUアーキテクチャの違いから実行できないため、今回は「Applications」を実行しています。

結果は1万2,917ポイントで、先に実施したCINEBENCHの結果にも近くデスクトップPC向けのRyzen 9 9950X3Dには僅かに劣るものの、ノートPCとして考えた場合には驚異的に高いスコアを記録しています。

通常のPCとして考えたときにProArt P16 (H7607)、ないしはRTX Spark N1Xの性能は一般的なノートPCより遥かに高く、デスクトップPC向けのハイエンドCPUにも匹敵するほどだということがわかりました。

次のテストは3DMarkです。こちらは先に編集部にてテストを行った64GBメモリモデルの結果と比較を行っています。

結果はほぼ変わっておらず、GPUに割り当てたメモリ量は多いものの、そのメモリを3Dグラフィックの描画に使い切るような場面がないため、純粋なGPUの処理能力差もないことからこのような結果になったと推測できます。

少なくともゲームを遊ぶためにRTX Spark N1Xを搭載したノートPCを選ぶ場合、最上位構成を選ぶ必要はなさそうです。

重量級のAIモデルを動かして性能をチェックする

RTX Spark N1Xを搭載するProArt P16 (H7607)のようなPCは、大容量メモリと高速なGPUを搭載していることで、高性能なAIモデルを動作させるローカルLLM環境を構築できることに注目を集めています。

そこで今回は試用したメモリ128GBのモデルでどこまでのAIモデルが動作しどのくらいの性能を発揮できるかのテストを行いました。先のベンチマークテストの項にも書いたように搭載メモリのGPUへの割り当て量は専用ユーティリティから変更することができます。

ここに一点注意点があり、128GBモデルでは明示的にGPU専用メモリとして設定できる最大容量は96GBまでとなります。Windows 11のシステム要件で求められるメモリ量は4GBですが、そのギリギリを攻めるようなGPUへのメモリ割り当てを設定することはできません。

またGPU用に割り当てた96GBを超えるAIモデルを展開しても動作しますが、やはりメモリ搭載量ギリギリの大きさとなるようなAIモデルを動作させた場合、Windows側の動作が不安定になるといった警告も出てしまう点は注意が必要です。

実際に、今回のベンチマーク実施時100GBを超える容量の大きなモデルとして「Qwen3.8 Flash-Next:125b-a6b」を動作させたところ、デバイスのメモリ不足とタスクマネージャーで表示される等、AIモデルの動作こそしたものの、PC全体の動作は非常に不安定な状態になりました。

こうした仕様を元に、今回は割り当てたGPUメモリ内に乗り切るAIモデルとして、ファイルサイズで80GB弱のQwen3.5-122B-A10B UD-Q4_K_XLとQwen3.8-Flash-Next UD-Q2_K_XLを動作させ、それぞれのモデルでQwen3.5-122B-A10B UD-Q4_K_XL：llama-bench、llama-speedbenchに加えて、Qwen3.8-Flash-Next UD-Q2_K_XL：llama-benchを実行しRTX Spark N1XのAI性能のベンチマークテストを実施しています。

まずはARM版のllama.cppとCUDA 13.4を組み合わせ、llama-benchを実行し各モデルの入力処理とテキスト生成速度を計測しました。ベンチマーク時の設定は512トークン生成とし、ウォームアップ後3回の中央値をテスト結果としています。結果はどちらのモデルも入力処理に300 tokens/s前後、テキスト生成に30 tokens/s前後でした。

編集部にて過去に行った、メモリ64GBのProArt P16 (H7607)での同様のテストをより軽量なモデルで実行した場合とあまり差はなく、RTX Spark N1Xはある程度巨大なモデルを動作させても実用レベルの速度で動作させられることを確認できました。

続いてllama-speedbenchを実行しました。llama-benchと違いllama-speedbenchでは実際のチャット形式に近い条件での速度を計測しています。

今回はコーディングや要約、ロールプレイといった複数のシチュエーションを11カテゴリに分類し、実際の質問文を各5件、合55件送り、その回答を書く速度と書き終えるまでの速度を計測を2回行い、2回目の値をベンチマーク結果としています。また出力結果は1024tokensを上限に設定しています。結果は以下の通りです。

この結果を評すると動作速度としては「速い」といえます。テスト結果の生成速度の平均値である28.67 tokens/sですが人が文章を読む速さはだいたい5 tokens/sとも言われています。チャット形式で画面に回答が表示される速度としては読む速度以上に速く回答結果の表示されるというのが今回のベンチマーク結果です。

ベンチマーク結果の平均応答時間は、AIに対し質問を送信した後の思考と回答を画面に表示しきるまでにかかった時間です。今回のテスト結果でいえば、平均応答時間38.2秒は38.2秒待たないと画面に何も表示されないのではなく、質問をAIに投げた後38.2秒後には結果を表示しきっているという意味になります。

出力を1024 tokensに制限していることも加味した上でテスト結果を見ていくと、だいたい数秒の待ち時間の後1秒毎に回答が30tokensほど画面に表示されるといった内容になり、ある程度の長さのある質問に対し長文の回答を得るのにもテンポよくAIが動作するといって差し支えないでしょう。

AIを活用しながらの作業はバッテリー消費に注意

ProArt P16 (H7607)ですが16インチながら本体重量は2kg以下、非常に筐体も薄く持ち運んでの利用も現実的なノートPCです。ベンチマーク結果の通り重たいAIモデルをローカルで動かすことも容易であり、自宅やオフィスに限らず好きな場所でAIを駆使しての作業が捗りそうです。

ただし重たいAIモデルを動作させながらそれこそチャット形式でどんどん指示を出して作業を行うとかなりの勢いでバッテリーが減っていきます。

バッテリーの減りは使い方にもよるとはいえ、最大に負荷をかけて動作させた際は1時間で50%以上のバッテリーが消費されるため、AIを活用してのワークフローを外出先でも行うのであれば電源に接続しての利用は必須といえるでしょう。

重量級のAIモデルを動作させながらの利用はかなりの勢いでバッテリーが減っていきます

PC利用もAI利用も実用レベル。あとはアプリケーション次第

動画編集や写真の編集、DTPやWebデザインといったクリエイティブな作業シーンでもAIを活用する場面は年々増えています。一連の編集作業をAIに任せ自動化しているといった事例も多く、今後こうしたワークフローを導入したいと考えているクリエイターや企業は多いでしょう。

来年にはクリエイティブ用途で大きなシェアを持つAdobeのアプリケーションの多くがMCP（Model Context Protocol）に対応することが既に発表されており、AIを使っての作業を本格的に検討する段階に入ってきています。

こうしたニーズに対し、ProArt P16 (H7607)、そしてRTX Spark N1Xの最上位モデルは高性能のAIモデルを満足に動かしながらもWindows側にも十分なメモリを割り当てできるため、AIの活用を考えているのであれば最適な1台です。