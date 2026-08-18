レノボ・ジャパンは8月18日、産業向けエッジPCの新製品「ThinkEdge SE50a Gen 1」を発表した。用途や設置スペースに応じて12.1型、15.6型、21.5型から選択できる。

過酷な環境下で使える産業用ファンレスPCにディスプレイ一体モデル「ThinkEdge SE50a Gen 1」

機械組み込みシステムや工場の制御端末、倉庫・物流システム、POS、キオスク端末など、過酷な環境での利用を目的に設計されたPC製品。本体に産業用途向けLCDパネルのディスプレイを組み合わせている点が特徴で、ディスプレイ自体も前面IP65、背面IP41の防水性を堅牢性を実現。5年間の製品ライフサイクルと販売終了後のパーツ保守を含めた最大10年間の保守にも対応し、長期間運用される産業システムを支えるとしている。

ThinkEdge SE50a Gen 1：主な仕様