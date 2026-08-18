過酷な環境下で使える産業用ファンレスPCにディスプレイ一体モデル「ThinkEdge SE50a Gen 1」

レノボ・ジャパンは8月18日、産業向けエッジPCの新製品「ThinkEdge SE50a Gen 1」を発表した。用途や設置スペースに応じて12.1型、15.6型、21.5型から選択できる。
機械組み込みシステムや工場の制御端末、倉庫・物流システム、POS、キオスク端末など、過酷な環境での利用を目的に設計されたPC製品。本体に産業用途向けLCDパネルのディスプレイを組み合わせている点が特徴で、ディスプレイ自体も前面IP65、背面IP41の防水性を堅牢性を実現。5年間の製品ライフサイクルと販売終了後のパーツ保守を含めた最大10年間の保守にも対応し、長期間運用される産業システムを支えるとしている。
ThinkEdge SE50a Gen 1：主な仕様
- プロセッサー：インテル Core 3 / Core 5 / Core 7 プロセッサー（シリーズ1）
- グラフィックス：インテル グラフィックス
- OS：Windows 11 IoT Enterprise LTSC、Ubuntu Desktop、OSなし
- メモリー：最大32GB DDR5-5600
- ストレージ：M.2 PCIe SSD、M.2 SATA SSD
- 無線通信：Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
- 有線通信：2.5GbE LAN×2
- インターフェース：USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 2.0 Type-A×1、USB Type-C×1、RS-232／422／485シリアルポート×1
- 拡張機能：拡張スロットによりRS-232／422／485、12bit GPIO＋CANバス、Type-Aポート×4
- オーディオ：スピーカー（カスタマイズ対応）
- セキュリティ：TPM 2.0
- 防塵・防水性能：前面IP65、背面IP41
- 動作温度：0～50℃
- 耐久性：MIL-STD準拠（12項目試験クリア）