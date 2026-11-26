大学入学にあたり、忘れてはいけないことのひとつがノートPC選び。しかしながら、新入生にとって、実際にどんな場面でPCを使うのか、どんな機能が必要になるのかを入学前にイメージするのは難しいですよね。

今回お話を伺ったのは、青山学院大学陸上競技部の原監督と石川浩輝さん、椙山一颯さん。石川さんと椙山さんには、大学生活を経験している先輩として、普段のPCの使い方をはじめ、入学前にはわからなかった「もっとこだわればよかった！」というPC選びのポイントを教えてもらいました。

さらに原監督には「教育者として、大学生のノートPC選びで注目してほしい点」を質問。これからのノートPCやAIとの付き合い方についても、アドバイスをいただきました。

(真ん中)

原晋監督

青山学院大学陸上競技部監督。2026年の箱根駅伝では、史上初となる同一校2度目の3連覇を達成した。

(右)

石川浩輝さん

青山学院大学陸上競技部所属の2年生。2026年の箱根駅伝では6区を担当した。

(左)

椙山一颯さん

青山学院大学陸上競技部所属の2年生。2026年の全日本大学駅伝で1区の区間賞を受賞した。

※椙山さんの椙は、木へんに「温」の右側を組み合わせた字が正式表記です

現役選手が語る、大学生のリアルなPC事情

――学生のみなさんは、大学生活でどのようなデバイスを使っていますか？

ノートPCとタブレットです。寮で課題などをするときはノートPC、大学での授業中はタブレットを使っています。

僕もノートPCとタブレットを併用しています。大学にはタブレットを持って行って、授業の資料などを見ることが多いです。ノートPCは、スマホではカバーしきれない課題をやるときに使っています。

――大学入学当時、ノートPCをどのように選びましたか？

姉が使っていたノートPCと同じものを買いました。特に細部を気にすることなく選びました。

自分はノートPCにあまり詳しくなかったので、親に選んでもらいました。入学前は大学でそこまで使わないと思っていたので、デザインもあまり気にしていなかったんです。でも今思えば、もっとシンプルでかっこいいものを選んでいたら、授業や課題へのモチベーションも上がったのかなと思います。

僕は軽さにこだわって選べばよかったなと思っています。今使っているノートPCは少し重いので、持ち運びが面倒で……。基本は寮に置いたままにして、外出するときはタブレットを使っています。

――原監督は教育者として、大学生がノートPCを選ぶ際に、どのような点に注目してほしいと考えていますか？

大学まで持ち歩くことが前提になるので、軽さ、丈夫さ、そしてバッテリーの持ちに注目してもらえるといいと思います。鞄の中にはノートPCのほかにも教科書などさまざまなものを入れなければいけません。だからこそノートPCはコンパクトに収納できて、なおかつ軽量で頑丈なものをおすすめします。

――頻繁に持ち運ぶものだからこそ、こだわって選んだほうがいいのですね。

私自身も授業や合宿、試合等に必ずノートPCを持参します。データはバックアップをとっていても、ノートPCそのものが壊れてしまうと話になりません。また、つい最近の話なのですが、授業中に思っていたよりもバッテリーが減っていて困ったときがありました。

たしかに「ノートPCを使いたい！」と思ったときにバッテリーが残っていないと困りますね。

就活をした先輩も、バッテリーの大切さを話していました。特に就活でオンライン面接などが続くときは、バッテリーの残量が心配になるそうです。

「こうだったらいいな」を叶えるLAVIE S13

――ここまで、大学生活でPCを使うなかで「もっと軽いものを選べばよかった」「バッテリーの持ちも大切」といったお話がありました。では、そうしたポイントを踏まえて「LAVIE S13」を実際に体験してみて、いかがですか？

カラーラインナップはムーンブラック / プラチナシルバー / アイシーパープル

まず驚いたのが軽さですね。普段使っているPCは少し重くて、大学に持っていかないこともあるので、これくらい 軽くてコンパクトなら気軽に持ち歩けそう です。 デザインもシンプルでかっこいい ですね。

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キーボード上部のキーに便利な機能が割り当てられていることにも驚きました。 YouTubeや、PC操作で困ったときに調べられるサポート画面がキーひとつで起動できる のはとても便利です。これまではインターネットブラウザを立ち上げて検索していたので、その手間が省けるのはいいなと思いました。

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――原監督は先ほど、授業中にバッテリーが減って困った経験についてもお話しされていました。「LAVIE S13」はバッテリー面ではいかがですか？

バッテリーを100％まで充電しておけば、2日間は使用できる ※のもいいですね。 5年後もバッテリー容量を維持しやすい とのことなので、大学4年間を安心して過ごせますね。

※LAVIE S13シリーズで大容量バッテリー（L）を選択した場合のロングバッテリーモード使用時のNECでの測定値。測定値（測定条件）についてはこちらをご参照ください

充電ケーブルを毎日持っていく必要がなくなって、荷物を減らせそうです。コンセントがある教室や図書館はいつも混んでいて、みんな空き時間に充電をしているんです。

タッチパネルで直感的に操作できる点も気に入りました。 スマホのように画面を直接触って拡大や縮小などもできる んですね！ しかも、画面が頑丈なのも嬉しいです。僕はスマホをよく落としてしまうので、ノートPCの画面も割れにくい素材になっているのは助かります。

作業は効率よく、考える時間はもっと自由に Copilot+ PCで広がる学び

――大学の授業や課題に取り組むなかで、時間がかかっていると感じる作業はありますか？

授業で使われたスライドを全部打ち直そうとすると、とても時間がかかりますね。

僕はやっていたことを忘れがちなので、以前使った資料や作業していた内容を探すのに時間がかかることがあります。

このような日々の負担を減らすのに役立つのがCopilot+ PCのさまざまな機能です。

Copilot+ PCだと具体的に何ができるの？ CopilotがAIとの対話を通じて作業をサポートするのに対し、Copilot+ PCでは、PC本体のAI処理性能を生かしたさまざまな機能も利用できます。たとえば、こんな場面で活用できます。 「あの資料、どこだっけ？」

→ リコール 過去にPC上で表示した資料やWebページなどを記録し、キーワードなどを手がかりに、以前見ていた内容をさかのぼって探せる機能です。 「この画像の文字を使いたい！」

→ クリックで実行 画面上の画像やテキストを選ぶと、内容に応じてできる操作を表示。画像内の文字をコピーしたり、気になるものを検索したりと、次の操作にすぐ移れます。 このほか、Copilot+ PCでは、正確なファイル名がわからなくても自然な言葉でファイルを検索したり、AIで写真の背景を削除したりすることもできます。 Copilot+ PCでできることを詳しくチェック

――こうした「Copilot+ PC」ならではの機能を知って、大学生活で特に使ってみたい機能はありますか？

「リコール」機能がとても便利ですね。以前見た資料やWebページなどを、覚えているキーワードを手がかりに探せるので、課題や授業で使った資料、作りかけのファイルなどを振り返りたいときに活用できそうです。※

※リコール機能は、ユーザーが画面のスナップショット保存を有効にした場合に利用できる機能です。設定や保存状況によって検索できる内容は異なります

「クリックで実行」機能は、画像内の文字をすぐにテキストとして抽出してくれるので嬉しいです。

――こうした機能を使って、資料探しや情報整理にかかる時間を短縮できたら、課題にはどのように向き合いたいですか？

インプットに役立てたいです。資料からテキストを抽出したり、必要なデータを探したりするときに活用したいです。その情報をもとに、自分で考えを深めたいです。

探しものにかかる時間を減らして、その分、課題に取り組む時間にあてられたらいいなと思います。

――「Copilot+ PC」をうまく活用することで自由な時間を増やせたら、どのように過ごしたいですか？

トレーニング後のケアに使いたいです。練習日誌など、授業の課題以外にもさらに時間を使えるようになると思います。

疲労を回復させるためのケアに使うほかにも、オフの日であれば出かける時間にあてたいです。

――「Copilot+ PC」を使って作業を効率化することは、教育者から見ても利点だといえますか？

AI機能をより活用できるノートPCを使うと、課題などにかかる時間を短縮できます。その空いた時間を人と人とのコミュニケーションの時間に使ってほしいです。勉強や課題が忙しいなどの理由で人に会えなくなってしまうのはもったいないですから。最近の大学生は、本当に課題が多いんです。しかし課題だけに追われて新しいことにチャレンジできないようでは、人としての器を広げる機会が少なくなってしまいます。教育の基本原則は、知育、徳育、体育です。「Copilot+ PC」を利用して捻出した時間や体力をバイトやサークル、趣味などに使って、徳育や体育にも挑戦してもらえればと思います。

――AIは時間を生み出すだけでなく、考えを深めたり、課題やプレゼンテーションの中身を磨いたりする場面でも使えそうです。その際、AIに任せてもいい部分と、人がやるべき部分を、原監督はどう考えていますか？

AIで簡単に資料が作成できる時代になりましたが、その内容について相手に伝わる説明ができるかどうかは人間次第です。たとえAIで資料を作ったとしても、内容をしっかりと掘り下げてプレゼンをする学生もいれば、ただ読み上げている学生もいます。AIで何かを作って終わりにするのではなく、自分だったらどう感じるか、質問にどう答えるか、などを深く考えてほしいです。

――AIに答えを出してもらうのではなく、自分の考えを深めるパートナーとして使うのですね。具体的には、どのように活用するとよいでしょうか？

入力するキーワードによってAIが出してくる内容も変わるので、適切な切り口を考える力も人間には必要です。あとは自分が忘れてしまっていた思考の多様性を呼び起こすためにAIを使う、というのもひとつの手だと思います。あえて反対意見を出してもらって視野を広げるのもいいでしょう。AIが示した意見と自分の考えの違いをどう捉え、自分の意見をどうブラッシュアップするのかは、人間が考えるべきことです。

AIに任せきりにするのではなく、異なる視点を取り入れて自分の考えを深め、そこに自分なりの判断や工夫を加える。そうすることで、課題やプレゼンテーションの完成度は高まり、学びの質も上がっていきます。Copilot+ PCは、単なる時間短縮のための道具ではなく、学生が自分の可能性を広げていくための「思考を深めるパートナー」といえそうです。

ノートPCとタブレットの使い分けに関する話はコチラ