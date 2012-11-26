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「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ

作品情報をはじめ、フィギュア・玩具などアイテム情報をお届け。関連作品やイベントも紹介していきます。

2012年11月26日(月)

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『ヱヴァ:Q』9日で動員数200万人突破、10日間で興行収入30億円突破が確実に

アニメ 2012/11/26 18:30

2012年11月22日(木)

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『ヱヴァ:Q』上映記念!! 初号機の地方巡回と"エヴァ神社"建立が決定!

アニメ 2012/11/22 23:16

2012年11月20日(火)

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メルセデス・ベンツがアニメを制作!　キャラクターはエヴァの貞本氏が担当

車とバイク 2012/11/20 10:48

2012年11月19日(月)

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宇多田ヒカル"桜流し"がYouTube200万、iTunes1位、DL数10万と自己最速記録!

芸能 2012/11/19 22:31

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『ヱヴァ:Q』が本年度最高のオープニング興収記録!『海猿』『ワンピ』超え!

アニメ 2012/11/19 21:30

2012年11月17日(土)

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世界最速上映から一夜明けた『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』、熱気で沸く公開初日(※ネタバレなし)

アニメ 2012/11/17 20:00

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『ヱヴァ:Q』に宇多田ヒカルが新曲「桜流し」を提供、3度目の主題歌を歌う

アニメ 2012/11/17 02:23

2012年11月16日(金)

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『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』世界最速上映直前!新宿バルト9から最速レポ

アニメ 2012/11/16 22:20

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エヴァンゲリオン展×北海道産素材スープカレー発売

ワーク＆ライフ 2012/11/16 16:51

2012年11月15日(木)

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エヴァ箸で使徒を食す!　ヱヴァ新劇場版シリーズの箸と使徒アイストレー

ワーク＆ライフ 2012/11/15 09:58

2012年11月09日(金)

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ストラップヤ、エヴァとコラボしたiPhone用ホームボタンシールを発売

iPhone 2012/11/09 19:28

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『ヱヴァ:Q』最新場面カット公開!! - 11月16日に冒頭6分38秒をテレビ放映

アニメ 2012/11/09 14:19

2012年11月08日(木)

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『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』&はるやまのコラボアイテム全20点発売!

ワーク＆ライフ 2012/11/08 09:48

2012年11月01日(木)

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漫画『新世紀エヴァンゲリオン』11/2より電子書籍1～12巻が半額 13巻も配信

コミック 2012/11/01 22:00

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『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』、劇場予告編が公式サイトで公開

アニメ 2012/11/01 18:00

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