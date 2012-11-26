「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ
2012年11月26日(月)
『ヱヴァ:Q』9日で動員数200万人突破、10日間で興行収入30億円突破が確実に
アニメ 2012/11/26 18:30
2012年11月22日(木)
『ヱヴァ:Q』上映記念!! 初号機の地方巡回と"エヴァ神社"建立が決定!
アニメ 2012/11/22 23:16
2012年11月20日(火)
メルセデス・ベンツがアニメを制作! キャラクターはエヴァの貞本氏が担当
車とバイク 2012/11/20 10:48
2012年11月19日(月)
宇多田ヒカル"桜流し"がYouTube200万、iTunes1位、DL数10万と自己最速記録!
芸能 2012/11/19 22:31
『ヱヴァ:Q』が本年度最高のオープニング興収記録!『海猿』『ワンピ』超え!
アニメ 2012/11/19 21:30
2012年11月17日(土)
世界最速上映から一夜明けた『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』、熱気で沸く公開初日(※ネタバレなし)
アニメ 2012/11/17 20:00
『ヱヴァ:Q』に宇多田ヒカルが新曲「桜流し」を提供、3度目の主題歌を歌う
アニメ 2012/11/17 02:23
2012年11月16日(金)
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』世界最速上映直前!新宿バルト9から最速レポ
アニメ 2012/11/16 22:20
エヴァンゲリオン展×北海道産素材スープカレー発売
ワーク＆ライフ 2012/11/16 16:51
2012年11月15日(木)
エヴァ箸で使徒を食す! ヱヴァ新劇場版シリーズの箸と使徒アイストレー
ワーク＆ライフ 2012/11/15 09:58
2012年11月09日(金)
ストラップヤ、エヴァとコラボしたiPhone用ホームボタンシールを発売
iPhone 2012/11/09 19:28
『ヱヴァ:Q』最新場面カット公開!! - 11月16日に冒頭6分38秒をテレビ放映
アニメ 2012/11/09 14:19
2012年11月08日(木)
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』&はるやまのコラボアイテム全20点発売!
ワーク＆ライフ 2012/11/08 09:48
2012年11月01日(木)
漫画『新世紀エヴァンゲリオン』11/2より電子書籍1～12巻が半額 13巻も配信
コミック 2012/11/01 22:00
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』、劇場予告編が公式サイトで公開
アニメ 2012/11/01 18:00
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