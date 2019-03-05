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将棋の新着記事一覧

2019年04月06日(土)

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中学生棋士の系譜 第12回 「光速」と呼ばれし最年少名人　谷川浩司6

04/06 12:15

2019年04月05日(金)

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西山vs里見、マイナビ女子オープン五番勝負まもなくスタート

04/05 11:00

2019年04月04日(木)

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佐藤天彦名人、決勝トーナメント一番乗り　第32期竜王戦

04/04 11:00

2019年04月03日(水)

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豊島将之二冠、初の最優秀棋士賞 - 第46回将棋大賞

04/03 06:00

2019年04月02日(火)

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藤井七段が5連覇を達成! 詰将棋解答選手権

04/02 11:30

2019年03月30日(土)

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藤井七段、2018年度を「勝負手の銀」で勝利締め　勝率歴代記録3位に

03/30 12:30

2019年03月29日(金)

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女流棋界に強力新人誕生! 加藤桃子奨励会員が4月から女流棋士に

03/29 11:00

2019年03月28日(木)

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春の風物詩「椿山荘決戦」 佐藤天vs豊島の名人戦迫る

03/28 11:30

2019年03月27日(水)

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4年半ぶり海外対局! 高見vs永瀬の叡王戦七番勝負まもなく開幕

03/27 06:00

2019年03月26日(火)

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2000年度　驚異の89局、68勝を記録した羽生九段

03/26 06:00

2019年03月23日(土)

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中学生棋士の系譜 第11回 「光速」と呼ばれし最年少名人　谷川浩司5

03/23 08:30

2019年03月22日(金)

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2017年度に藤井聡太七段独占の記録4部門　2018年度は誰の手に?

03/22 10:15

2019年03月20日(水)

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渡辺棋王の7連覇とタイトル戦連覇記録の話～第44期棋王戦五番勝負

03/20 11:00

2019年03月19日(火)

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羽生九段が11回目のNHK杯制覇! 一般棋戦優勝回数歴代1位に

03/19 11:15

2019年03月18日(月)

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渡辺二冠と木村九段がA級へ復帰 第77期順位戦B級1組

03/18 19:30

2019年03月14日(木)

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羽生九段、復位・通算100期への第一歩　第90期棋聖戦決勝トーナメント1回戦

03/14 19:00

2019年03月13日(水)

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永瀬、千田の1期抜けなるか　3/13第77期順位戦B級2組最終局

03/13 20:00

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棋界ナンバー1の振り飛車使い久保九段、藤井七段止める - 棋聖戦二次予選

03/13 07:00

2019年03月12日(火)

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広瀬竜王が粘り腰、渡辺棋王のストレート防衛阻止 - 第44期棋王戦五番勝負

03/12 11:00

2019年03月11日(月)

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里見四冠　いざ五冠返り咲きの勝負へ! 第12期マイナビ女子オープン

03/11 11:30

2019年03月08日(金)

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杉本昌隆八段、近藤誠也新六段がB級2組へ昇級

03/08 11:00

2019年03月06日(水)

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超一流棋士も経験した「足踏み」～藤井聡太七段昇級ならず

03/06 18:30

2019年03月05日(火)

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順位戦C級1組　8勝1敗で並ぶ4棋士、5日に運命の最終局

03/05 18:00

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豊島二冠が佐藤名人への挑戦権を獲得　第77期Ａ級順位戦

03/05 11:30

2019年03月02日(土)

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中学生棋士の系譜 第10回 「光速」と呼ばれし最年少名人　谷川浩司4

03/02 09:00

2019年03月01日(金)

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決戦の地は家康公縁の地　3/1 A級順位戦最終局

03/01 11:00

2019年02月28日(木)

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挑戦者は永瀬七段! 高見叡王との七番勝負へ　第4期叡王戦

02/28 11:30

2019年02月26日(火)

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渡辺棋王が圧巻の4-0で王将位を奪取　七番勝負のストレート決着は強者の証

02/26 18:00

2019年02月25日(月)

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「羽生世代」同級生がベスト4独占! 第68回NHK杯戦

02/25 17:30

2019年02月23日(土)

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中学生棋士の系譜 第9回 「光速」と呼ばれし最年少名人　谷川浩司3

02/23 11:00

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