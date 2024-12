日本で3番目に人口が多い「名古屋市」は、名古屋城や熱田神宮などの名所が集まる観光スポットです。

愛知県の県庁所在地でもある名古屋市には結婚相談所が多く、婚活している男女にとってもおすすめの地域。

この記事は名古屋にある数多くの結婚相談所を徹底比較し、特におすすめのサービスのみ紹介します。

料金が安いところをはじめハイクラスまで、さまざまな結婚相談所を比較するよい機会になると幸いです。

結婚相談所を選ぶコツも解説するので、婚活に失敗したくない方は必見!

名古屋で自分にぴったりの結婚相談所を見つけて、理想のお相手と出会う第一歩を踏み出しましょう♪

名古屋(愛知県)の婚活事情について紹介

名古屋で結婚相談所を比較する前に、名古屋市の婚活事情について紹介します。

これから婚活をスタートするにあたって、自分がどのような立ち位置にいるのかを客観的に知っておくことも大事です。

まずは名古屋市の婚姻率について見ていきましょう。

(引用元:名古屋市「令和5年人口動態統計の概況」 )

名古屋市の最新資料によると、令和5年度の婚姻率は「4.9%」です。

全国 3.9% 名古屋市 4.9%

全国の平均婚姻率と比較すると、名古屋市は平均よりもやや婚姻率が高いことが分かります。

名古屋市は全国の平均よりは高いものの、婚姻率が年々下がってきていることもグラフではっきり分かります。

つまり結婚したい意思はあるけれど、なかなか結婚できない男女が多いということになりますね。次に愛知県の平均初婚年齢を見ていきましょう。

(引用元:厚生労働省「令和5年人口動態統計の概況/都道府県別にみた年次別夫婦の平均初婚年齢」 )

愛知県の平均初婚年齢は、「夫⇒31.0歳、妻⇒29.2歳」となっています。

全国 夫:31.1歳

妻:29.7歳 愛知県 夫:31.0歳

妻:29.2歳

全国の平均初婚年齢と比較すると、愛知県の男女はやや若い年齢で結婚していることが分かります。

ちなみに愛知県の結婚相談所のうち、約半数が名古屋市に集中しているとも言われています。

愛知県で結婚相談所を探している、婚活をスタートしたいという方は、名古屋市内で探してみるのがよさそうですね。

名古屋で失敗しない結婚相談所の選び方!5つの比較ポイント

名古屋エリアには数多くの結婚相談所がありますが、どこを選んでいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

結婚相談所選びで後悔しないためにも、選ぶ際の比較ポイントを知っておくことが大切です。

それでは、名古屋で失敗しない結婚相談所選びのポイント5つを見ていきましょう。

名古屋結婚相談所比較ポイント①:「料金」

名古屋で結婚相談所を選ぶ際は、料金を比較することが大切です。

【結婚相談所で主にかかる費用】 入会金

初期費用

月会費

成婚料

お見合い料

名古屋の結婚相談所でかかる費用は主に上記の5つです。

また、「登録時にかかる費用」や「初期費用」には、次のものが含まれています。

登録時にかかる費用 ・入会金

・初期費用 初期費用 ・写真撮影

・プロフィール作成 など

結婚相談所を選ぶ際によくありがちなのが、月会費が安いだけで決めてしまうことです。

いっけん安いと思っても意外に「成婚料」が高いケースも多いため、トータル料金を計算しておくのがポイント。

できれば1年間の費用を見積もっておきましょう。また「お見合い料」など別途費用がかかるかどうかも、登録前に確認しておくことが大事です。

結婚相談所では入会者を増やすために、さまざまなキャンペーンを展開していることもあります。

キャンペーンでお得に入会できることも多いので、割引にならないかどうかもチェックしておきましょう。

名古屋結婚相談所比較ポイント②:「会員層」

名古屋で結婚相談所を選ぶ際は、会員層についても比較しましょう。

【結婚相談所の会員層の比較】 会員数は多いか

自分と近い年齢層は多いか

この2点について比較することが大事です。「会員数の多さ」は出会いに直結するため、多ければ多いほど◎。

なるべく自分の年齢or出会いたい年齢層が多く登録している結婚相談所を選択しましょう。

多くの結婚相談所では公式HPにて会員の年齢層や職業など、どんな人が登録しているかを公表しています。

登録してから「出会えない」と後悔しないためにも、入会前に会員層を比較しておくことが大事です。

名古屋結婚相談所比較ポイント③:「サポート体制」

名古屋で結婚相談所を選ぶ際は、どんなサポートがあるかを比較しておきましょう。

というのも婚活する上で結婚相談所のサポートは必須であり、いかに手厚くフォローしてくれるかで成功率が変わることも。

【結婚相談所のよくあるサポート】 プロフィールの作成

お相手紹介

定期面談

お見合いへのアドバイス

成婚後のフォロー

結婚相談所の主なサポートは上記などです。結婚相談所には仲人がサポートしてくれる「仲人型」と、会員自らお相手を探す「データマッチング型」があります。

手厚いサポートを希望する場合は、仲人型の結婚相談所を選択しましょう。

料金の安さだけでなく、自分が希望するサポート内容が含まれているかを確認しておくと後悔しにくいですよ。

名古屋結婚相談所比較ポイント④:「通いやすさ」

名古屋で結婚相談所を探す際は、店舗への通いやすさも考慮しておきましょう。

というのも結婚相談所では、面談やお相手紹介などで定期的に通う機会があるからです。

名古屋には名駅・栄エリアを中心にアクセス抜群な結婚相談所が多くあるため、自宅や職場から通いやすい店舗がおすすめです。

結婚相談所によってはオンラインで相談できるところもあるため、忙しい方はオンラインサービスの有無も確認しておきましょう。

名古屋結婚相談所比較ポイント⑤:「口コミ評判」

結婚相談所を選ぶ際は、実際に利用した方の口コミ評判を比較することも大事です。

いくら料金が安い、サポートが万全な結婚相談所であっても、利用者の口コミがよくないところはおすすめできません。

口コミは一概に正しいとは言い切れませんが、よくない評判ばかりの結婚相談所は登録後に後悔する可能性があるので注意。

口コミ評判は実際に登録した後の満足度に直結するため、よく確認しておきましょう。

名古屋のおすすめ結婚相談所11選!安くてコスパが高いのはここ

「結婚相談所の選び方は分かったけれど、結局どこがいいの?」など、迷う方も多いのではないでしょうか。

今回は数ある名古屋の結婚相談所の中で、特におすすめのサービスを11選比較します。

料金が安いだけでなく会員数やサポートなどを総合的にみて、特に評価が高いサービスのみに絞りました。

料金やサービスの特徴、口コミなどを詳しく載せているので、結婚相談所選びで迷っている方は参考にしてみて下さい。

名古屋結婚相談所おすすめ11選比較表

※料金はすべて税込み表示

「サンマリエ」は9つの出会い方と手厚いサポートが魅力の名古屋結婚相談所

結婚相談所 サンマリエの基本情報

Google評価 ★★★★ 4.3 会員数 91,318名

(※紹介可能人数) 年齢層 男性:30代~40代

女性:20代後半~40代 成婚実績 76%(1年以内)

※2022年7月~2022年12月の成婚退会者実績(サンマリエ調べ) 1年間の料金目安 ¥618,200 運営会社 株式会社サンマリエ 運営年数 43年 店舗数 24店舗

※料金はすべて税込み表示

創業43年を誇る「サンマリエ」は、株式会社サンマリエが運営する人気の結婚相談所です。会員数は業界最大級の91,318名となっており、20代後半〜40代の男女が多く利用しています。

名古屋には「名古屋栄サロン」があり、栄駅/矢場町駅より徒歩4分とアクセスしやすくておすすめですよ。

【名古屋「サンマリエ」のPOINT】 業界最大級の会員数

出会いの方法が豊富

プロ仲人による手厚いサポート

業界最大級の会員数を誇るサンマリエには、20代〜40代の本気で結婚したい男女が登録しています。

男女比は48:52とバランスがよく、お相手を見つけやすい環境と言えるでしょう。

(※グラフは2022年度実績のサンマリエデータ。 画像引用元:サンマリエ公式サイト「サンマリエの会員データベースを紹介」)

サンマリエではプロ仲人による紹介をはじめ、さまざまな出会いの方法があります。

【サンマリエの出会い方】 婚活パーティ

データマッチング

AI History

AI looks

本性診断レコメンド

ブライダルパスポート

お見合い申し受け

お見合い確定紹介

これらの出会い方の中で、自分にぴったりの方法を見つけて活動できる点がメリット。好きな方法でお相手探しができるため、交際までの平均期間は1.7ヶ月と非常に短いと言えます。

サンマリエの魅力は、プロ仲人による徹底サポートにあります。専任担当制となっており一人ひとりに合わせた婚活プランを作成し、出会いから成婚まで導いてくれるでしょう。

コースは気軽に婚活したい方向けの「カジュアルコース」と、本格的なサポートが受けられる「スタンダードコース」の2つです。

もし自分に合ったコースが分からない場合は、最適なプランを案内してもらうのもおすすめ。

駅チカで利便性もよいため、まずは名古屋栄サロンで気軽に相談してみるとよいでしょう。

結婚相談所 サンマリエの料金プラン

入会金 ¥33,000 初期費用 カジュアルコース:¥70,400

スタンダードコース:¥154,000 料金プラン カジュアルコース:¥16,500/月

スタンダードコース:¥17,600/月

※別途お見合い料¥11,000/1回 成婚料 ¥220,000

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 サンマリエ名古屋栄サロンを利用した方の口コミ評判

結婚相談所 サンマリエ名古屋栄サロンの店舗情報

住所 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-27 いちご栄ビル8階



電話番号 0120-912-873 アクセス 名城線「栄駅/矢場町駅」より徒歩4分 営業時間 平日:12:00~20:00 定休日 火曜日

サンマリエ公式サイトはこちら

業界最大の会員数を誇る「ツヴァイ」は名古屋でおすすめの結婚相談所

結婚相談所 ツヴァイの基本情報

Google評価 ★★★★ 4.3 会員数 102,000名

(※紹介可能人数) 年齢層 男女ともに20代~40代 成婚実績 ― 1年間の料金目安 ¥310,200~

※ご紹介プランの場合 運営会社 株式会社ZWEI 運営年数 41年 店舗数 53店舗

※料金はすべて税込み表示

創業41年を誇る「ツヴァイ」は、株式会社ZWEIが運営する人気の結婚相談所です。会員数は業界最多の102,000名となっており、男女ともに20代〜40代が多く利用しています。

名古屋には「名古屋店」があり、名古屋駅桜通口より徒歩5分とアクセス抜群。

他にも愛知県内には「岡崎店」があり、店舗数の多さでもNo.1と言えるほど大規模と言えるでしょう。

【名古屋「ツヴァイ」のPOINT】 業界最大級の会員数

7種類の豊富な出会い方

割引制度が多くてお得

業界最大級の会員数を誇る「ツヴァイ」では、20代〜40代の男女が多いのが特徴です。

男女比は50.6:49.4となっており、非常にバランスがよい点がメリット。

(※グラフはツヴァイ調べのデータ。 画像引用元:ツヴァイ公式サイト「会員プロフィールと成婚実績」)

特に20代〜30代の会員が多く在籍しており、結婚に前向きな方ばかりなので豊富な出会いが期待できるでしょう。

ツヴァイではマッチング方法が7種類あります。

【ツヴァイのマッチング方法】

1.ご紹介書

2.ハンドメイド

3.お写真の印象

4.価値観

5.IBJ会員

6.パーティ

7.掲示板

これらの方法から自分にぴったりの婚活方法が選べるため、さまざまな出会いの可能性が広がること間違いなし。

プランによって年間最大204人〜360人との出会いのチャンスがあり、IBJの会員ネットワークに加入している点もポイント。

ツヴァイではカウンセラーがトータル的にサポートしてくれるので、婚活が初めてでも心配ありません。

大手結婚相談所としては料金が比較的安い点がメリットであり、いくつかの割引制度があります。

例えば、下記のようなお得な割引ばかりです。

・「20代割」⇒最大¥63,800 OFF

・「再入会割」⇒50%OFF

・「のりかえ割」⇒¥33,000 OFF

・「メディカルワーカー割」⇒¥10,000 OFF

ツヴァイは仲人型とデータマッチング型を合わせたハイブリッド型となっており、さまざまな使い方が可能です。

名古屋店は名駅からアクセス抜群なので、まずは無料カウンセリングを受けてみて下さい。

結婚相談所 ツヴァイの料金プラン

入会金 ご紹介プラン:¥118,800

IBJプラン:¥129,800

※初期費用含む 初期費用 ― 料金プラン ご紹介プラン:¥15,950/月

IBJプラン:¥17,600/月 成婚料 ¥220,000

※IBJプランのみ

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 ツヴァイ名古屋店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 ツヴァイ名古屋店の店舗情報

住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル17階



電話番号 052-581-2281 アクセス 各線「名古屋駅」桜通口より徒歩5分 営業時間 10:00~20:00 定休日 火曜日

ツヴァイ公式サイトはこちら

会員の質が高い「IBJメンバーズ名古屋店」はカウンセラーのフルサポートが魅力

結婚相談所 IBJメンバーズの基本情報

Google評価 ★★★★★ 4.8 会員数 94,614名 年齢層 男女ともに20代~40代 成婚実績 79.7%(1年以内)

※2023年1月~12月の1年間に成婚退会した会員のうち、入会から1年以内で成婚に至った会員の割合(主要コース実績・IBJシステム外での成婚を含む) 1年間の料金目安 ¥457,050

(+成婚料¥220,000) 運営会社 株式会社IBJ 運営年数 18年 店舗数 11店舗

※料金はすべて税込み表示

創業18年を誇る「IBJメンバーズ」は、株式会社IBJが運営する人気の結婚相談所です。

会員数は業界最大級の94,614名となっており、男女ともに20代〜40代が多く利用しています。

名古屋には「名古屋店」があり、名古屋駅桜通口より徒歩3分と駅チカで利便性抜群です。

口コミ評価も高く、優しいカウンセラーさんが多いのでおすすめですよ。

【名古屋「IBJメンバーズ」のPOINT】 業界最大級の会員数

専任カウンセラーによるフルサポート

高収入な男性が多い

業界最大級の会員数を誇る「IBJメンバーズ」は、登録〜成婚まで徹底したサポートを提供する結婚相談所です。

自社認定を受けたカウンセラーによる少人数担当制となっており、きめ細かいサポートが受けられる点が魅力。

IBJメンバーズは、結婚相談所に質の高いサポートを求める方にぴったりです。ゆえに1年以内の成婚退会者は全体の79.7%となっており、業界でも高いレベルと言えるでしょう。

IBJメンバーズでは会員数の多さはもちろん、男女ともにスペックが高いという特徴があります。

男性は30代、女性は20〜30代前半がボリュームゾーンとなっており、男性の約61%が年収600万円以上です。

(※グラフは2023年12月31日時点のIBJメンバーズ会員データ。 画像引用元:IBJメンバーズ公式サイト「会員データ」)

学歴は四大・大学院を卒業した方が全体の89%を占めており、ハイスペックな男女との出会いが期待できるでしょう。

AIマッチングや条件検索など多彩な出会い方が可能となっており、初めての方でも自分に合った方法を見つけやすい点がポイント。

IBJメンバーズはとにかく丁寧で質の高いサポートが魅力なので、まずは名古屋店へ足を運んでみることをおすすめします。

結婚相談所 IBJメンバーズの料金プラン

入会金 ¥33,000 初期費用 ¥219,450 料金プラン ¥17,050/月 成婚料 ¥220,000

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 IBJメンバーズ名古屋店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 IBJメンバーズ名古屋店の店舗情報

住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2丁目45-14 東進名駅ビル2階



電話番号 052-388-7662 アクセス JR「名古屋駅」桜通口より徒歩3分 営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜日

IBJメンバーズ公式サイトはこちら

幅広い年齢層に対応する「ノッツェ」は結婚相談所料金が安いので名古屋で人気

結婚相談所 ノッツェの基本情報

Google評価 ★★★ 2.6 会員数 非公開 年齢層 男女ともに20代~60代 成婚実績 80%以上(交際後1年以内)

※平成12年度ノッツェ調べ 公式HPに記載 1年間の料金目安 ¥268,400~ 運営会社 株式会社アイ&リンク 運営年数 30年 店舗数 300店舗以上

※サテライト含む

※料金はすべて税込み表示

創業30年を誇る「ノッツェ」は、株式会社アイ&リンクが運営する人気の結婚相談所です。

男女ともに20代〜60代と幅広い年齢層が在籍しており、年代ごとの出会いを徹底サポート。

名古屋には「名古屋店」があり、金山駅より徒歩1分と利便性抜群です。

定期的にサテライト店舗も展開しているので、まずは公式HPでチェックしてみて下さい。

【名古屋「ノッツェ」のPOINT】 24時間使える婚活サイト

月会費¥4,950(税込み)~と安い

幅広い年齢層の婚活に対応

サテライトも含めて300店舗以上展開する「ノッツェ」は、名古屋支店をはじめ愛知県内に6店舗を展開しています。

さまざまな出会いのシステムで特におすすめなのが、24時間いつでも使える「結婚ナビ」。

自分の好きな時間にお相手探しと申し込みができるシステムとなっており、お忙しい方の婚活にもぴったりです。

希望条件や登録順、相性マッチング、相性占いなど、さまざまな条件で検索できる上にPC・スマホから気軽にアクセス可能。

もちろんアドバイザーによるサポートも受けられるので、結婚相談所+婚活サイトのいいとこどりだと言えます。

ノッツェの月会費は¥4,950(税込み)〜となっており、結婚相談所としてはかなり安い点が魅力。

ベーシックコースは成婚料もかからないので、「結婚相談所を利用したいけれど費用を抑えたい」という方にぴったりです。

一般的な結婚相談所では「20代〜30代」が主流の年齢層となっていますが、ノッツェは幅広い年齢層をサポートしています。

20代、30代をはじめ「40代」「50代」「シニア層」の婚活にも対応しているので、気軽に相談してみて下さい。

名古屋では年齢別のお見合いパーティも数多く開催されており、どれも会員限定なので安心して参加できますよ。

結婚相談所 ノッツェの料金プラン

入会金 ¥33,000 初期費用 ¥77,000 料金プラン ¥4,950~/月 成婚料 ¥110,000

※ベーシックコースの場合

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 ノッツェ名古屋支店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 ノッツェ名古屋支店の店舗情報

住所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-13-18 ベルデ・マーレ・ビル3階



電話番号 052-324-8273 アクセス 「金山駅」より徒歩1分 営業時間 11:00~20:00 定休日 火・水曜日

ノッツェ公式サイトはこちら

名古屋地域最大級の会員数「仲人協会」は月会費¥7,700~で安いのが魅力

結婚相談所 仲人協会の基本情報

Google評価 ★★ 2.4 会員数 84,364名 年齢層 非公開 成婚実績 ― 1年間の料金目安 ¥233,200~

(+成婚料¥220,000)

※ベーシックコースの場合 運営会社 一般社団法人仲人協会連合会 運営年数 20年 店舗数 47拠点

※サテライト含む

※料金はすべて税込み表示

創業20年を誇る「仲人協会」は、一般社団法人仲人協会連合会直営のおすすめ結婚相談所です。

男女ともに幅広い年齢層が在籍しており、さまざまな出会いの形をサポート。

名古屋には「愛知支部」という支店があり、名古屋駅より徒歩2分と利便性抜群です。

全国47拠点に展開しているので、会員数が多く転勤や引っ越しでも店舗移動がしやすくおすすめですよ。

【名古屋「仲人協会」のPOINT】 地域最大級の会員数

月会費¥7,700(税込み)~と安い

幅広い出会い方に対応

仲人協会は地域最大級の会員数となっており、真剣度の高い結婚相談所としても人気を集めています。

一般社団法人の仲人協会は、営利を目的としないことからリーズナブルな料金設定が魅力。

月会費は¥7,700(税込み)〜となっており、来店予約すると入会金¥22,000(税込み)が無料になります。

しかも紹介人数に制限がないので、チャンスさえあればいくらでも紹介を受けることが可能です。

婚活は一人ひとりに「婚活アドバイザー」が付いているため、登録から成婚までを徹底サポート。

交際スタート後には、専任の「交際アドバイザー」がサポートするなど、手厚いサポートが期待できるでしょう。

20代30代をはじめシニア層の婚活まで幅広い年齢層に対応しており、お見合いは対面とオンラインの両方とも可能。

アドバイザーによる紹介だけでなく、AIマッチングやWEB会員検索など出会い方が豊富な点も魅力です。

【プレミアムコースのサービス内容】 会員検索(月間申込数30名まで)

AIマッチング紹介

担当による推薦紹介

TMSスクール

専任アドバイザーによるフルサポート

プランは4プランに分かれており、自分が希望するコースや婚活方法が見つかりやすいでしょう。

結婚相談所 愛知県仲人協会の料金プラン

入会金 ¥22,000 初期費用 ¥66,000 料金プラン ¥7,700~/月 成婚料 ¥220,000

※その他、お見合い料¥8,800/1回

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 愛知県仲人協会を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 愛知県仲人協会の店舗情報

住所 〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル6階



電話番号 0120-07-4150 アクセス JR「名古屋駅」太閤口より徒歩2分 営業時間 平日:11:00~19:00

土日・祝日:10:00~19:00 定休日 火・水曜日

愛知仲人協会公式サイトはこちら

「エン婚活エージェント」はオンライン完結型だから名古屋でもおすすめ

結婚相談所 エン婚活エージェントの基本情報

Google評価 ★★★ 3.5 会員数 約187,000名

(※紹介可能人数) 年齢層 20代~40代 成婚実績 - 1年間の料金目安 ¥182,380 運営会社 エン婚活エージェント株式会社 運営年数 8年 店舗数 店舗なし

※料金はすべて税込み表示

創業9年を誇る「エン婚活エージェント」は、店舗を持たないオンライン型の結婚相談所です。

男女ともに20代〜40代の年齢層が在籍しており、登録〜成婚までオンラインで完結できる点が魅力。

店舗はありませんが、専任アドバイザーが何でも相談に乗ってくれるので初心者にもおすすめですよ。

【名古屋「エン婚活エージェント」のPOINT】 「登録料」と「月会費」のみで安い

専任アドバイザーによるサポート

全額返金保証がある

オンライン完結型であるエン婚活エージェントは、「登録料」と「月会費」のみで活動できるという特徴があります。

入会金や成婚料、オプション費用などが一切かからないため、費用は一般的な結婚相談所の半分以下!

価格が安いため、リーズナブルな結婚相談所をお探しの方におすすめです。

登録から紹介まで全てオンラインで行いますが、専任アドバイザーが付くためサービスクオリティは他社と変わりません。

対面サポートはありませんが、メール・電話・ビデオ通話で活動をサポートしてもらえるので安心です。

アドバイザーと適度な距離を保ちつつ、自分のペースで活動しやすいのは大きなメリットですね。

万が一3ヶ月以内に出会いがなければ、登録料と3ヶ月分の月会費を全額返金してくれる制度もあります。

ちなみに愛知県エリアは20代〜40代の男女が多く登録しており、男女比54:46という割合です。

(※グラフはエン婚活エージェントデータ。 画像引用元:エン婚活エージェント公式サイトより)

成婚退会までの平均期間は6.7ヶ月となっているため、「早くお相手を見つけたい」という方にぴったり。

公式HPではお試し検索や価値観診断もできるので、まずは無料でサービスを体験してみることをおすすめします。

結婚相談所 エン婚活エージェントの料金プラン

入会金 ¥0 初期費用 ¥10,780 料金プラン ¥14,300/月 成婚料 ¥0

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 エン婚活エージェントを利用した方の口コミ評判

エン婚活エージェント公式サイトはこちら

パートナーエージェント名古屋店はチームサポート制による万全なフォロー

結婚相談所 パートナーエージェントの基本情報

Google評価 ★★★★ 3.5 会員数 82,849名

(※紹介可能人数) 年齢層 20代~40代 成婚実績 49.8%

※ 公式HP より2022年10月~2023年3月コンシェルジュコースとエグゼクティブコースにおける「成婚退会者数」÷「総退会者数」 1年間の料金目安 ¥430,100 運営会社 タメニー株式会社 運営年数 17年 店舗数 23店舗

※料金はすべて税込み表示

創業17年を誇る「パートナーエージェント」は、タメニー株式会社が運営する人気の結婚相談所です。

会員数はコネクトシップ会員を含めて82,849名となっており、20代後半〜40代の男女が多く利用しています。

名古屋には「名古屋店」があり、各線「名古屋駅」より徒歩3分とアクセスしやすくておすすめですよ。

【名古屋「パートナーエージェント」のPOINT】 独自メソッド「PDCAサイクル」による婚活

チームサポート制によるフォロー

婚活プランが豊富

成婚率49.8%を誇るパートナーエージェントでは、独自の「PDCAサイクル」に基づいた婚活を提供しています。

「Plan(婚活設計)」⇒「Do(実行)」⇒「Check(評価)」⇒「Act(見直し)」

計画的な婚活によって効率よく成婚を目指すため、無駄な疲れや遠回りを生むことがありません。

成婚コンシェルジュによって、最短での成婚ルートを提供してもらえるでしょう。

サポートは成婚コンシェルジュを含めたチームサポート制で行うのがポイント。

「カウンセリング」「カメラマン」「コーディネーター」「サポートデスク」と、各分野のエキスパートがサポートします。

パートナーエージェントでは、ライフスタイルに合わせたさまざまな婚活プランを提供しています。

費用を抑えたい方にぴったりの「コンシェルジュコース」をはじめ、最上位プラン「エグゼクティブコース」もおすすめ。

他にも20代限定の「U29プラン」や「シングルマザー応援プラン」など、一人ひとりに最適なプランが見つかりやすいでしょう。

お見合いやAIマッチングなど出会い方も豊富なので、まずは資料請求してみることをおすすめします。

パートナーエージェントは特に30代〜40代がボリューム層なので、落ち着いた結婚相談所をお探しの方にぴったりです。

結婚相談所 パートナーエージェント名古屋店の料金プラン

入会金 ¥33,000 初期費用 ライトコース:¥55,000

スタンダードコース:¥77,000

プレミアムコース:¥154,000 料金プラン ライトコース:¥15,400/月

スタンダードコース:¥19,800/月

プレミアムコース:¥24,200/月 成婚料 ライトコース:¥0

スタンダードコース:¥77,000

プレミアムコース:¥110,000

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 パートナーエージェント名古屋店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 パートナーエージェント名古屋店の店舗情報

住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-1 JRタワー名古屋7階



電話番号 050-5497-9036 アクセス 各線「名古屋駅」より徒歩3分 営業時間 平日:11:00~20:00

土日祝:10:00~19:00 定休日 火曜日

パートナーエージェント公式サイトはこちら

オーネット名古屋支社は成婚料¥0で婚活料金がリーズナブルな結婚相談所

結婚相談所 オーネットの基本情報

Google評価 ★★★★ 4.2 会員数 125,698名

(※紹介可能人数) 年齢層 20代~40代 成婚実績 ― 1年間の料金目安 ¥360,800

(+成婚料¥220,000)

※IBJプランの場合 運営会社 株式会社オーネット 運営年数 44年 店舗数 39支社

※料金はすべて税込み表示

創業44年を誇る「オーネット」は、株式会社オーネットが運営する人気の結婚相談所です。

会員数は125,698名(紹介可能人数)となっており、特に20代後半~40代の男女が多く利用しており、30代がボリューム層となっています。

名古屋には「名古屋支社」があり、JR名古屋駅より徒歩5分とアクセス抜群。

他にも愛知県内には「岡崎支社」があり、拠点数が多いのもオーネットの魅力だと言えます。

【名古屋「オーネット」のPOINT】 自社会員数は業界最大級

成婚料¥0

交際休止制度がある

無料の結婚チャンステストが人気のオーネットは、会員数が125,698名(紹介可能人数)と業界最大級を誇っています。

データマッチングをはじめプロフィール検索、写真検索など出会い方が豊富であり、婚活パーティも多数あり。

コーディネーターによるお見合いサービスは、プロの目でぴったりのお相手を紹介してもらえるでしょう。

オーネットでは婚活にかかる料金が安い点が魅力。オーネットプランは月会費¥15,950(税込み)となっており、成婚料は一切かかりません。

1年間活動した場合¥314,600(税込み)と、気軽に婚活を始めたい男女にもおすすめです。

オーネットでは「交際休止制度」を設けており、最大12ヶ月までであれば月¥2,200(税込み)で休会が可能です。

「交際中はお休みしたい」など自分のペースで婚活が進めやすいため、お財布に優しい結婚相談所と言えるでしょう。

結婚チャンステストとマッチング体験は無料なので、ぜひこの機会に試してみて下さい。

結婚相談所 オーネット 名古屋支社の料金プラン

入会金 ― 初期費用 IBJプラン:¥129,800

オーネットプラン:¥123,200 料金プラン IBJプラン:¥19,250/月

オーネットプラン:¥15,950/月 成婚料 IBJプラン:¥220,000

オーネットプラン:¥0

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 オーネット 名古屋支社を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 オーネット 名古屋支社の店舗情報

住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル5階



電話番号 050-1790-6500 アクセス JR「名古屋駅」桜通口より徒歩5分 営業時間 10:00~20:00 定休日 火・金曜日

オーネット公式サイトはこちら

名古屋の中心に2店舗「ゼクシィ縁結びエージェント」は料金が安く返金保証も有

結婚相談所 ゼクシィ縁結びエージェントの基本情報

Google評価 ★★★ 3.0 会員数 31,800名

(※紹介可能人数) 年齢層 20代~40代 成婚実績 24.8%

※成婚率=年間の成婚退会者数/年間の平均在籍会員数(休会除く)×100で算出。2023年4月~2024年3月データ 公式HP に記載 1年間の料金目安 ¥310,200 ※スタンダードプランの場合 運営会社 株式会社リクルート 運営年数 9年 店舗数 27店舗

※料金はすべて税込み表示

創業8年を誇る「ゼクシィ縁結びエージェント」は、株式会社リクルートが運営する人気の結婚相談所です。

会員数はコネクトシップと合わせて31,800名となっており、20代〜40代の男女が多く活動しています。

名古屋には「名古屋駅店」と「栄店」の2店舗あり、どちらも駅チカでアクセス抜群。

名古屋駅店では、愛知・岐阜・三重を中心に幅広い年齢層の方と出会えますよ。

【名古屋「ゼクシィ縁結びエージェント」のPOINT】 月会費¥9,900(税込み)~と安い

婚活アプリが3ヶ月無料

全額返金保証がある

ゼクシィ縁結びエージェント最大の魅力は、リーズナブルな婚活料金です。

月会費¥9,900(税込み)~となっており、成婚料・お見合い料が一切かかりません。

1年間活動した場合でも¥217,800(税込み)~のため、お安い結婚相談所を探している方におすすめです。

年間に申し込める人数は、最大312人となっており他結婚相談所と比較しても圧倒的に多い点がメリット。

自社会員以外にもコネクトシップと提携しているので、さまざまな会員との出会いが期待できるでしょう。

ちなみに系列の婚活向けマッチングアプリ「ゼクシィ縁結び」が3ヶ月無料で使えるため、多彩な出会い方が可能です。

万が一4ヶ月以内に出会えない場合は、入会金+初期費用+月会費の全額を返金してもらえる保証も付いています。

名古屋駅店はJR名古屋駅より徒歩1分とアクセス抜群なので、まずは無料相談予約してみて下さい。

結婚相談所 ゼクシィ縁結びエージェント 名古屋駅店の料金プラン

入会金 ¥33,000 初期費用 ¥66,000 料金プラン シンプルプラン:¥9,900/月

スタンダードプラン:¥17,600/月

プレミアムプラン:¥25,300/月 成婚料 ¥0

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 ゼクシィ縁結びエージェント 名古屋駅店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 ゼクシィ縁結びエージェント 名古屋駅店の店舗情報

住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-23-2 第三地福ビル4階



電話番号 0120-989-408 アクセス JR「名古屋駅」直結「ユニモール地下街」より徒歩1分 営業時間 平日:12:00~20:00

土日祝:11:00~19:00 定休日 火曜日

ゼクシィ縁結びエージェント公式サイトはこちら

業界最大級の会員数「ムスベル」は名古屋でスピード婚が目指せる

結婚相談所 ムスベルの基本情報

Google評価 ★★★★★ 4.7 会員数 235,451名 年齢層 20代~40代 成婚実績 非公開 1年間の料金目安 ¥514,800

(+成婚料¥330,000)

※レギュラーコースの場合 運営会社 ムスベル株式会社 運営年数 22年 店舗数 44店舗

※料金はすべて税込み表示

創業22年を誇る「ムスベル」は、ムスベル株式会社が運営する人気の結婚相談所です。

会員数は4連盟合わせて235,451名となっており、数ある結婚相談所業界でも最多を誇っています。

名古屋には「名古屋店」があり、伏見駅より徒歩1分とアクセス抜群。ムスベルは口コミ評価も高いので、ぜひチェックしてみて下さい。

【名古屋「ムスベル」のPOINT】 業界最大級の会員数

出会いから成婚までのスピードが早い

手厚いサポートと豊富なサービス

業界最大級の会員数を誇るムスベルでは、4つの連盟に加盟しているという特徴があります。

これらの連盟全ての会員約21万人と出会えるため、他結婚相談所と比べても圧倒的に出会える人数が多いと言えます。

具体的な成婚率は公表していませんが、成婚者の70.7%が交際5ヶ月以内に成婚しているという実績もあります。

しかも成婚者の64%は担当仲人からの推薦で成婚している(ムスベル公式HP「ムスベルが選ばれる3つの理由」に記載)ので、アドバイザーのサポート力が高いと言えますね。

ちなみにムスベルの出会い方はさまざまです。

【ムスベルの出会い方】 仲人推薦

お相手紹介

パーティ

ムスベルでは対面での紹介だけでなく、自宅にいてもぴったりのお相手を紹介してもらえるため、常に出会いの可能性があります。

申し込み人数も無制限となっているため、スピード婚を目指したい方にもおすすめです。

専任アドバイザーは婚活のサポートだけでなく、交際、プロポーズ、両親へのあいさつなどトータル的にサポート。

結婚式の計画など何かと相談に乗ってもらえるため、手厚いサポートを希望する方にもぴったりですね。

資料請求と仲人への相談は無料なので、まずは名古屋店へ問い合わせてみて下さい。

結婚相談所 ムスベル名古屋店の料金プラン

入会金 カジュアルコース:¥132,000

レギュラーコース:¥297,000

エクセレントコース:¥407,000 初期費用 ¥33,000 料金プラン 全コース:¥15,400/月

カジュアルコースは別途お見合い料¥11,000/1回 成婚料 ¥330,000

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 ムスベル名古屋店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 ムスベル名古屋店の店舗情報

住所 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-28 CK15伏見ビル6階



電話番号 052-253-6636 アクセス 地下鉄「伏見駅」より徒歩1分 営業時間 10:00~19:00 定休日 第2・第4水曜日

ムスベル公式サイトはこちら

「フィオーレ名古屋店」は登録から結婚までをフルサポートする結婚相談所

結婚相談所 FIORE(フィオーレ)の基本情報

Google評価 ★★★★★ 4.6 会員数 87,460名

(※紹介可能人数) 年齢層 20代~50代 成婚実績 52.6%(12年間の累計)

公式HP より2012年~2023年の全退会者(12,951名)のうち、当社サービスを利用して成婚退会された方(6,813名)の割合 1年間の料金目安 ¥¥248,600~

※リミテッドコースの場合 運営会社 株式会社トータルマリアージュサポート 運営年数 19年 店舗数 16店舗

※料金はすべて税込み表示

創業19年を誇る「FIORE(フィオーレ)」は、トータルマリアージュサポートが運営する人気の結婚相談所です。

会員数は連盟会員も合わせて87,460名となっており、20代〜50代の男女が多く利用しています。

名古屋には「名古屋店」があり、名古屋駅より徒歩2分とアクセスも抜群。中部エリアには12,030名が在籍しているので、ぜひ気軽に問い合わせてみて下さい。

【名古屋「フィオーレ」のPOINT】 業界最大級の会員数

成婚までの期間が約11ヶ月と短い

登録~結婚までのフルサポート

結婚相談所FIORE(フィオーレ)では、業界最大の87,460名と出会うことが可能です。

自社会員だけでなく、「SCRUM会員」「コネクトシップ会員」という幅広い会員と出会えるのは大きなメリットです。

担当者による検索、AIマッチングでの紹介などで出会うことが可能であり、申し込みの人数は無制限。

どれだけ検索して申し込んでも料金は変わらないため、自分の好きなペースで婚活が進められるでしょう。

FIORE(フィオーレ)では成婚までの在籍期間が短いという特徴があります。

上記画像はフィオーレ公式サイトより抜粋

成婚までの平均在籍期間は「11ヶ月」となっており、1年以内で成婚退会している方が半数以上。

最も多いのが「4〜6ヶ月」となっているため、「早く結婚したい」という男女にぴったりです。

担当アドバイザーは婚活中のサポートはもちろん、成婚後の結婚準備に関しても最後までフォローが受けられます。

挙式準備、ハネムーン、新居、ライフプランニングなど、トータルサポートしてもらえるのは頼もしいですね。

名古屋店は来店予約だけでなくWEB相談もできるので、気になる方は気軽に申し込んでみて下さい。

結婚相談所 フィオーレ名古屋店の料金プラン

入会金 ¥16,500~

※割引適用時 初期費用 リクエストセッティング費¥5,500

プロフィール掲載費¥33,000 料金プラン リミテッドコース¥8,800/月

セレクトコース¥13,200/月

フレキシブルコース¥7,700/月

フィオーレコース¥5,500/月 成婚料 ¥110,000

※料金はすべて税込み表示

結婚相談所 フィオーレ名古屋店を利用した方の口コミ評判

結婚相談所 フィオーレ名古屋店の店舗情報

住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビルディング12階



電話番号 050-1791-5870 アクセス 各線「名古屋駅」より徒歩2分 営業時間 平日:11:00~20:00

土日祝:10:00~19:00 定休日 火・水曜日

フィオーレ公式サイトはこちら

名古屋でおすすめのハイクラス結婚相談所3選を紹介

名古屋で婚活するにあたって、「ハイスペックなお相手と出会いたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

高年収、高学歴などハイスペックな男性・女性と出会いたいなら、ハイクラスな結婚相談所に入会するのがおすすめ。今回は名古屋でハイクラスな異性と出会える結婚相談所を3選比較します。

名古屋で条件のよい男女との結婚を夢見る方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

名古屋のおすすめハイクラス結婚相談所3選比較表

年収600万円以上限定の「スイートスイート名古屋」は成婚率77.8%

結婚相談所 Sweet Suite(スイートスイート)の基本情報

Google評価 ★★★★★ 5.0 会員数 91,318名 年齢層 男性:25歳~45歳

女性:20歳~40歳 成婚実績 77.8%

※成婚率は期間:2022年1月~12月まで 計算式:成婚率=成婚(婚約して)退会した人数÷全退会人数×100で計算。 公式HP に記載 1年間の料金目安 ¥236,500

(+成婚料¥198,000)

※スタンダードコースの場合 運営会社 Dandelion(ダンデライオン)

※料金はすべて税込み表示

「Sweet Suite(スイートスイート)」は、Dandelionが運営する名古屋で人気のハイクラス結婚相談所です。

会員数は全国で91,318名となっており、名古屋・豊田・岡崎を中心に中部地域で業界最大級の人数を誇っています。

場所は「名古屋駅」より徒歩3分のところにある、大型商業施設「大名古屋ビルヂング」の25階にあります。

JR名古屋駅前にあり、アクセス抜群な上にスカイガーデンなどのおしゃれスポットのあるビルなので、ぜひ気軽に立ち寄ってみて下さい。

【「Sweet Suite」のPOINT】 成婚率77.8%

年収600万円以上のハイスペック会員のみ

専任コンシェルジュによるサポート

ハイスペックな会員のみが登録するSweet Suite(スイートスイート)は、1年間の成婚率が77.8%と高実績。

20歳~45歳のハイクラス層のみに限定することにより、普段は出会えないようなエリート層との出会いが実現しやすいでしょう。

入会時には身分証明書をはじめ収入証明、学歴証明などの公的書類の提出が必須。

男女ともに容姿端麗な会員が多く、ハイステータス限定の婚活パーティなどで多くの出会いが期待できるでしょう。

入会前から成婚まで、専任のコンシェルジュが手厚くサポートしており、面談や電話・メールでいつでも相談可能です。

プライバシーへの配慮もバッチリなので、誰にも知られずに婚活したい方にもおすすめです。

セレブ婚を目指したい方は、ぜひ無料相談予約してみて下さい。

ハイクラス結婚相談所 スイートスイートの料金プラン

入会金 ¥0 初期費用 お試しトライコース:¥33,000

スタンダードコース:¥99,000

アクティブコース:¥154,000 料金プラン お試しトライコース:¥0

スタンダードコース:¥11,000/月

アクティブコース:¥16,5000/月

※別途お見合い料:¥5,500/1回 成婚料 ¥198,000

※料金はすべて税込み表示

ハイクラス結婚相談所 スイートスイートの入会条件

【男性の入会条件】 25歳~45歳までの独身の方

早期の結婚を真剣に考えている方

年収600万円以上(20代は500万円以上)

「医師」「経営者」「弁護士」など社会的地位が高い職業の方

清潔感を保っている方

謙虚な気持ちで前向きに改善意欲がある方

【女性の入会条件】 20歳~40歳までの独身の方

早期の結婚を真剣に考えている方

美意識を持ち清潔感を保っている方

謙虚な気持ちで前向きに改善意欲がある方

ハイクラス結婚相談所 Sweet Suite名古屋を利用した方の口コミ評判

ハイクラス結婚相談所 スイートスイート名古屋の店舗情報

住所 〒450-6490 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂングオフィス25階



電話番号 052-856-2837 アクセス 各線「名古屋駅」直結徒歩3分 営業時間 平日:11:00~20:00

土日祝:11:00~17:00 定休日 木曜日

医師・歯科医師が多い「SEISHIN(誠心)」は年収1,000万以上が75%※

※公式サイトより(2023年9月現在SEISHIN調べ)。

結婚相談所 SEISHIN(誠心)の基本情報

Google評価 ★★★★★ 5.0 会員数 85,000名以上 年齢層 男性:24歳以上

女性:20歳以上 成婚実績 非公開 1年間の料金目安 ¥346,500~ 運営会社 株式会社誠心

※料金はすべて税込み表示

「SEISHIN(誠心)」は、株式会社誠心が運営する人気のハイクラス結婚相談所です。

会員数は日本結婚相談所連盟の会員も合わせて85,000名以上となっており、業界最大級を誇っています。

名古屋をはじめ東京、大阪、福岡の全国4都市に支社を構えており、どの店舗もアクセス抜群。名古屋支社は「名古屋駅」より徒歩3分のところにある、「名駅ダイヤメイテツビル」の11階にあります。

資料請求とカウンセリングは無料なので、ぜひ気軽に問い合わせてみて下さい。

【「誠心」のPOINT】 男性会員の半数以上が医師・歯科医師

担当者からの個別紹介

会員の満足度88.3%

ワンランク上の婚活におすすめのSEISHIN(誠心)は、男性会員の半数以上が医師・歯科医師というハイスペック会員ばかり。

年収1,000万円以上の会員が75%*など会員のクオリティが高いので、セレブ婚を目指す方におすすめです。

*公式サイトより(2023年9月現在SEISHIN調べ)

SEISHIN(誠心)では、コンピュータによるマッチングを一切使わない点がポイント。

担当者が一人ひとりの希望に沿ったお相手を紹介してくれるため、不安や悩みを何でも相談できるアットホームな環境です。

他にも会員のプロフィールカードが毎月届くので、気になったお相手には自宅からでも申し込みできる点がメリット。

お忙しい方でも無理なく婚活を継続しやすいため、自分のペースで進められるでしょう。

定期的に婚活パーティも開催されるため、出会いの可能性を広げたい方にもぴったり。

SEISHIN(誠心)のアンケートによると、利用者の満足度が88.3%*と非常に高い結果となっています。

*SEISHINの満足度はSEISHIN調べ(2018年7月現在)アンケートに回答いただいた方のみの集計。公式HPに記載あり

会員層やサービスのクオリティが高いため、ハイクラスな結婚相談所をお探しの方にもぴったりですね。

ハイクラス結婚相談所 SEISHIN(誠心)の料金プラン

入会金 ¥154,000 初期費用 ¥126,500 料金プラン ¥5,500/月~ 成婚料 要確認

※料金はすべて税込み表示

ハイクラス結婚相談所SEISHIN(誠心)の会員データ

SEISHIN(誠心)の男性会員は半数以上が「医師」「歯科医師」となっており、弁護士や大手企業の方も多く在籍しています。

上記データはSEISHIN公式サイトより抜粋

年収1,000万円以上の男性が全体の75%以上となっており、収入証明など書類の提出も必須なので安心です。

女性会員も「医師」「歯科医師」「薬剤師」など医療系の職種が多く、医師家系の方も多く在籍しています。

上記データはSEISHIN公式サイトより抜粋

男性は24歳以上、女性は20歳以上のみ入会可能です。

SEISHIN(誠心)の男女比は54:46となっており(SEISHIN公式サイトより引用)、バランスがよくお相手が見つかりやすいでしょう。

ハイクラス結婚相談所 SEISHIN(誠心)名古屋支社を利用した方の口コミ評判

ハイクラス結婚相談所 SEISHIN(誠心)名古屋支社の店舗情報

住所 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅1-1-17 名駅ダイヤメイテツビル11階



電話番号 052-850-1061 アクセス 各線「名古屋駅」より徒歩3分 営業時間 12:00~20:30 定休日 火曜日

8つのコースから選べる「ロイヤルマリッジ名古屋」は紹介人数が最多

結婚相談所 ロイヤルマリッジの基本情報

Google評価 ★★★★★ 4.5 会員数 100,000名以上

(※紹介可能人数) 年齢層 非公開 成婚実績 70%(1年以内)

※ロイヤルマリッジ 公式HP より抜粋 1年間の料金目安 ¥148,800

(+成婚料¥99,000)

※P1コースの場合 運営会社 株式会社ジェイブライド

※料金はすべて税込み表示

「ROYAL MARRIAGE(ロイヤルマリッジ)」は、株式会社ジェイブライドが運営する人気のハイクラス結婚相談所です。

大阪の本店をはじめ新宿、名古屋、博多と4店舗を展開しており、名古屋・栄ラウンジは新栄駅より徒歩5分です。

今なら資料請求だけでなく30日体験もできるので、興味のある方はぜひ問い合わせてみて下さい。

【「ロイヤルマリッジ」のPOINT】 紹介可能人数は業界最多の100,000名以上

8つのハイクラスなコース

30日間体験コースがある

創業35年の実績を誇る「ROYAL MARRIAGE(ロイヤルマリッジ)」は、ハイスペックな男女におすすめの結婚相談所です。

JBA+コネクトシップ会員を含めて100,000名以上の紹介が可能となっており、業界最多の人数と言えるでしょう。

会員層は非公開となっていますがJBAは日本最大規模なので、多種多彩な男女が登録しています。

提供しているプランは8種類となっており、希望に合った婚活が可能。

「P1コース」「エグゼクティブコース」「ドクターコース」「官公庁コース」など、どれもハイスペックな会員層が魅力です。

専属のコンシェルジュがご紹介⇒交際⇒成婚まできめ細かくサポートするため、最短ルートでの婚活が期待できます。

お忙しい方はオンライン婚活も可能となっており、自宅にいてもお相手探しができる点もポイント。

1年以内の成婚率は69%となっており、早い段階での成婚が目指せるでしょう。

ROYAL MARRIAGE(ロイヤルマリッジ)では、30日間体験コースを設けています。

どんな方でも登録料¥5,000(税込み)のみで30日間活動できます。

体験コースでは専属カウンセラーのアドバイスやお見合いなど、通常プランと同じように活動できる点がメリット。

気に入った方がいる場合はお見合いや正規入会できるので、ぜひ婚活のきっかけにしてみて下さい。

ハイクラス結婚相談所 ロイヤルマリッジの料金プラン

入会金 ¥0

ドクターコースのみ:¥60,000 初期費用 ¥30,000 料金プラン P1コース:¥9,900/月

エグゼクティブコース:¥8,900/月

ドクターコース:¥5,900/月~ 成婚料 ¥99,000

※料金はすべて税込み表示

ハイクラス結婚相談所 ロイヤルマリッジの入会条件

【入会条件】 20歳~69歳の独身の方

真剣に結婚を考えている方

スマートフォンもしくはPCをお持ちの方

【必要書類】 独身証明書(直近3ヶ月以内)

在職証明書もしくは健康保険証

年収証明書

最終学校卒業証明書

本人確認書類

写真

資格証明書

プロフィールカード

ロイヤルマリッジ名古屋・栄ラウンジを利用した方の口コミ評判

ロイヤルマリッジ名古屋・栄ラウンジの店舗情報

住所 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルヂング4階 電話番号 0120-110-579 アクセス 地下鉄東山線「新栄駅」より徒歩5分 営業時間 11:00~19:00 定休日 火・水曜日

結婚相談所マメ知識!まずは結婚相談所の「種類」を知ろう

結婚相談所は主に3つのタイプに分かれます。

仲人型

データマッチング型

ハイブリッド型

自分にはどのタイプが合っているのかを知るために、それぞれの特徴を比較していきましょう。

タイプ 仲人型 データマッチング型 ハイブリッド型 出会い方 仲人による紹介 システム検索 紹介+検索 料金 △高い ◎安い △高い メリット ・ぴったりのお相手を紹介してもらえる

・婚活のアドバイスがもらえる ・料金が安い

・自分のペースで婚活できる ・仲人のサポートを受けながら自分の意思で探せる

・選択肢が広いので効率がよい デメリット ・料金が高い

・自分のペースで婚活しにくい ・サポートが薄い

・自然消滅しやすい ・料金が高い おすすめな人 ・プロのアドバイスが欲しい

・1人とじっくり向き合いたい ・自分のペースで婚活したい

・婚活費用を抑えたい ・なるべく早く結婚したい

・料金よりも効率重視

仲人やコンシェルジュが1対1でサポートする「仲人型」は、従来の結婚相談所のタイプです。

登録から成婚までプロのアドバイスがもらえる点がメリットですが、料金が高いというデメリットも。

「安い結婚相談所がいい」「婚活費用を抑えたい」という方は、「データマッチング型」の結婚相談所がおすすめです。

希望条件をもとにシステムで会員を検索し、自らお見合いを申し込む必要はありますが、3つの中で最も安い点がメリット。

「ハイブリッド型」は、「仲人型」と「データマッチング型」のどちらの内容も含まれている結婚相談所です。

仲人のサポートを受けつつシステムで自らお相手も探せるため、出会いの可能性が最も多い画期的な方法だと言えます。

ハイブリッド型は3つの中で最も料金が高いですが、効率よく婚活したい方にはぴったりでしょう。

また名古屋にはさまざまな結婚相談所がありますが、規模によって「大手」と「中小」「個人」に分かれています。

自分にはどのタイプが合っているのかを知るために、それぞれの特徴を比較していきましょう。

大手 中小・個人経営 会員数 ○多い △少ない 店舗数 ○多い △少ない サポート △薄い ○手厚い

全国に何万人もの会員が登録している「大手結婚相談所」は会員数と店舗数が多い点が魅力。

お相手を探す方法もさまざまであり、サービスや設備が整っていると言えます。

相談所の会員ネットワークによって紹介人数も多いため、出会いの幅が広い点もメリットです。

それに対して「中小結婚相談所」「個人経営」の場合、サポート面の手厚さが魅力。

仲人がマンツーマンでしっかり向き合ってくれる、相談に乗ってもらいやすいなどのメリットがあります。

仲人の丁寧なサポートを期待する場合は、大手よりも小規模な結婚相談所の方がよいでしょう。

ただし料金やサービスに関しては、大手・小規模に限らず各結婚相談所によって異なる場合もあります。

自分に合うかどうかを判断するためにも、まずは登録前にカウンセリングを受けてみることをおすすめします。

名古屋の結婚相談所で理想のお相手を見つけよう!

名古屋には大手結婚相談所をはじめ、ハイクラスや中小・個人経営までさまざまなサービスがあります。

婚活を検討している場合、まずは自分に合った結婚相談所を選ぶことが大切です。

【結婚相談所選びのポイント】 料金

会員層

サポート

通いやすさ

口コミ

結婚相談所は仲人やコンシェルジュがサポートしてくれるところが多くあり、初心者でも効率よく成婚を目指すことが可能です。

とはいっても初めての方は、「本当に出会えるの?」と不安になることが多いかも知れません。

各結婚相談所のHPでは成婚率や会員層などの細かいデータを公表しているので、気になるところを比較してみて下さい。

まずは資料請求や無料カウンセリングなどで、どんなサービスが受けられるのか確認しましょう。

名古屋で自分にぴったりの結婚相談所を見つけて、素敵なパートナーと出会うための第一歩を踏み出してみませんか。

